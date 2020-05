Programmatūru uzņēmums 'Crayon' uzsācis darbību Baltijas valstīs

Starptautiskā programmatūru kompānija "Crayon", kas darbojas visā pasaulē, ir uzsākusi savu paplašināšanos Austrumeiropas tirgū, sākotnēji atverot pārstāvniecības Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, informē uzņēmums.

"Crayon" jau ir ienācis Centrāleiropas tirgū un atvēris birojus Polijā, Čehijā, Slovākijā, Rumānijā, Bulgārijā, Serbijā, Ukrainā un Krievijā. Šobrīd uzņēmums turpina paplašināties, un saskaņā ar "Crayon" grupas izpilddirektora Austrumu un Centrālajā Eiropā Aleksandra Kutovska (Alexander Kutowski) teikto, Baltija ir loģisks sākumpunkts uzņēmuma tālākai paplašināšanai Austrumeiropā.

"Austrumeiropas reģionam ir liels potenciāls IT jomā, un mēs redzam, ka spējam palīdzēt to attīstīt ātrāk un efektīvāk. Jau daudzus gadus Baltijas valstis ir slavenas ar saviem progresīvajiem IT risinājumiem un uzņēmumiem. Gan darbinieki, gan uzņēmumi šeit pievērš lielu uzmanību IT zināšanu un infrastruktūras uzlabošanai," teic Kutovskis.

"Crayon" vadītājs Baltijas valstīs Tomass Ruzgijs (Tomas Ruzgys) norāda, ka uzņēmums pēdējo sešu gadu laikā visā pasaulē ir īstenojis vairāk nekā 100 mākslīgā intelekta (MI) projektu un izveidojis 5 MI zināšanu centrus, kuru resursi būs pieejami arī birojiem Baltijas valstīs un Austrumeiropā. Tā kā uzņēmumā MI projektos strādā gan akadēmiķi, gan arī bijušie CERN (Eiropas kodolpētījumu organizācija) un citu organizāciju darbinieki, tam ir visas iespējas izmantot MI atsevišķās jomās, piemēram, optikā, neirolingvistikā un citās.

"Pielietojot IT risinājumus konkrētai situācijai, procesā tiek iesaistīti arī akadēmiķi, un tas ļauj īstenot arī nestandarta projektus. Kāds piemērs no pašu uzņēmuma: lai piesaistītu datu zinātniekus, tika izveidots īpašs mākslīgais intelekts, kurš veica šo zinātnieku atlasi. MI pārbaudīja un atlasīja cilvēkus, kuri interesējās par konkrētām MI vai datu zinātnes jomām un potenciāli iekļāvās uzņēmuma amata vietās. Cits piemērs – kopā ar "Tine SA", Norvēģijas lielāko piena produktu ražotāju, izplatītāju un eksportētāju, ar mašīnmācības palīdzību esam kardināli mainījuši visu Norvēģijas piena rūpniecības industriju. Pateicoties mašīnmācībai, mums bija iespēja prognozēt piena ražošanas daudzumu un piegādi no katras govs, fermas un valsts 24 mēnešus uz priekšu," stāsta Ruzgijs.

"Vēl viena joma, kurā mēs esam spēcīgi, ir mākoņskaitļošana un programmatūru licencēšana, infrastruktūru optimizācija, automatizācija un pārvaldība. Mēs strādājam nevis ar vienu, bet ar visiem IT pakalpojumu līderiem, piemēram, "Microsoft", "Google" vai "Amazon". Sniedzam arī iespēju saņemt visus konkrētajam uzņēmumam nepieciešamos IT risinājumus no viena uzņēmuma un pārvaldīt tā IT saimniecību. Kad runājam par Baltijas valstīm, mēs redzam, ka šai jomai pievērsīsim lielu uzmanību, jo tā ir pieprasīta – šobrīd te jau ir klienti. Pašlaik Baltijā mums ir deviņi darbinieki, bet mērķis ir līdz gada beigām paplašināt komandu un izveidot klientu portfeli," papildina Ruzgijs.

"Crayon" galvenā mītne atrodas Oslo, Norvēģijā, taču uzņēmumam ir 50 biroji 35 dažādās valstīs. Uzņēmumā, kas piedāvā risinājumu izstrādi mākslīgajam intelektam, mašīnmācībai, mākoņpakalpojumiem un programmatūrām, šobrīd strādā vairāk nekā 1,5 tūkstotis cilvēku, un uzņēmums kotējas Oslo biržā.

SIA "Crayon Latvia" reģistrēta šā gada 23. janvārī. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 300 tūkstoši eiro, pilnībā apmaksāts, liecina "Crediweb.lv" dati.