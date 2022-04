Projektēs Tallinas šosejas divlīmeņu šķērsojumu pie Ādažiem

Ir izsludināts iepirkums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Tallinas šosejas (A1) divlīmeņu sķērsojumam Ādažos, autoceļa Baltezers–Ādaži (V30; Rīgas gatve) un Muižas ielas rajonā, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Divlīmeņu mezgls uzlabos satiksmes drošību un nodrošinās ērtāku satiksmi A1 posmā no Gaujas ielas Ādažos (Ādaži–Garkalne, V46) līdz Gaujas tiltam (A1/V45). Tallinas šosejas kreisajā pusē tur atrodas industriālā apbūve un attīstās privātā apbūve, bet labajā pusē – jaunā apvienotā novada administratīvais centrs, līdz ar to iedzīvotājiem ikdienā palielinās nepieciešamība šķērsot A1, skaidro uzņēmumā.

Projekta priekšizpētē meklēs ekonomiski izdevīgākos un no satiksmes organizācijas skatpunkta drošākos risinājumus, procesā iesaistot arī Ādažu novada pašvaldību, lai risinātu jautājumus, kas ir pašvaldības kompetencē.

Projektēšanas posmā izstrādās jauna divlīmeņu satiksmes mezgla būvprojektu un satiksmes organizācijas izmaiņu projektu, kas balstīts uz izmaiņām saistībā ar divlīmeņu mezgla izbūvi.

Projektēšanas darbu iepirkuma piedāvājumu atvēršana notiks 26. aprīlī. Provizoriskais projekta izstrādes termiņš – viens gads. Divlīmeņu mezgla būvniecība varētu notikt ne agrāk kā 2024. gadā, un arī šis termiņš būs atkarīgs no finansējuma, kas turpmākajos gados būs pieejams ieguldījumiem valsts autoceļu tīklā, atzīst VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Tallinas šosejas sākumposms ir viens no noslogotākajiem divjoslu ceļu posmiem, satiksmes intensitātei tajā ir tendence palielināties, līdz ar to palielinās gaidīšanas laiks izbraukšanai uz galvenā ceļa vai kreisā manevra veikšanai no tā, kas, savukārt, palielina ceļu satiksmes negadījumu risku ceļu mezglos. Divlīmeņu mezgls nodrošinās netraucētu visu veidu transportlīdzekļu, kā arī mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku – gājēju, velosipēdistu – pārvietošanos.

Patlaban posmā ir spēkā 2020./2021. gadā ieviestās izmaiņas satiksmes organizācijā, kas Tallinas šosejas (A1) posmā no divlīmeņu krustojuma ar Vidzemes šoseju (A2) līdz stāvlaukumam pie Pulksteņezera aiz Gaujas tilta (0,00.–13,85. km) liedz veikt apdzīšanu, kā arī samazina kreiso pagriezienu veikšanas vietu skaitu. Pēc divlīmeņu šķērsojuma izbūves, turpinot uzlabot satiksmes drošību, kreisie pagriezieni minētajā posmā tiks aizliegti.