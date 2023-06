Projektu finansēšanai 'Rīgas ūdens' emitēs zaļās obligācijas 35 miljonu eiro apjomā

Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas ūdens" pašlaik plāno zaļo obligāciju emisiju 35 miljonu eiro apnērā, kas varētu notikt vairākos posmos, sacīja "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka pagaidām nevar pateikt, kad obligāciju emisija notiks, jo tā būs jāsalāgo ar laiku, kad "Rīgas ūdens" būs gatavs īstenot atbilstošus ar vidi saistītus projektus. Visdrīzāk, tā būs bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" paplašināšana vai līdzīgi projekti.

"Tehniskā specifikācija mums ir sagatavota, lai mēs varētu izsludināt iepirkumu bankām par to, kura varētu nodrošināt obligāciju emisijas procesu. Jautājums ir drīzāk par to, vai tajā brīdī, kad notiek emisija, mums jau ir projekti, kur šo naudu jēgpilni izmantot. Tādēļ mums no sākuma ir jāplāno zaļie investīciju projekti. Tas pašlaik ir procesā," teica Krūmiņš.

Viņš arī minēja, ka pašlaik ir būvdarbi, kuri ir aizkavējušies, tādēļ arī uzņēmums pašlaik piebremzē ar obligāciju emisijas plānošanu. "Pašlaik drīzāk var runāt par nākamā gada pirmo ceturksni, kad parādīsies objekti, kuros vajadzēs ieguldīt. Mēs emisijas grafiku pielāgosim plānotajiem celtniecības darbiem," minēja Krūmiņš.

Viņš stāstīja, ka pašlaik tiek izstrādāta gan "Rīgas ūdens" ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2040.gadam, lai sabalansētu pasākumus, kas nepieciešami esošo ūdensapgādes sistēmu uzturēšanai un jaunu vides prasību ieviešanai, gan ilgtermiņa finansēšanas stratēģija. Pašreizējās aplēses liecina, ka "Rīgas ūdens" investīcijām līdz 2040.gadam būs nepieciešami 800 miljoni eiro.

"Šobrīd mums nav tādas aizņemšanās kapacitātes. Tādēļ ir jānosaka mērķi, kas atbilst mūsu finanšu iespējām, maksimāli izmantojot gan aizdevumus, gan citus finanšu instrumentus - obligācijas un, iespējams, akciju kotēšanu biržā," pauda Krūmiņš.

Viņš gan atzina, ka par potenciālu akciju emisiju ar "Rīgas ūdens" īpašnieku - Rīgas domi - vēl nav runāts, bet ir skaidrs, ka kādā brīdī tas kļūs aktuāli.

"Mēs sāksim vērtēt, kuras lietas mums būs jāpaveic, lai mēs tiešām būtu ļoti vērtīgs uzņēmums, kura akcijas investori vēlētos iegādāties," pauda Krūmiņš. Tostarp uzņēmuma pārstāvji vēlas iepazīties, kā savulaik akciju emisijai gatavojās Tallinas ūdensapgādes uzņēmums "Tallinna Vesi", kura akcijas Tallinas biržā tiek kotētas jau kopš 2005.gada.

Jau vēstīts, ka "Rīgas ūdens" apgrozījums 2022.gadā bija 65,725 miljoni eiro, kas ir par 17,7% vairāk nekā 2021.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās par 6,4% un bija 5,161 miljons eiro.

"Rīgas ūdens" nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās - Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novadā, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu.

Rīgas pilsētas ūdensapgādei nepieciešamais ūdens daudzums tiek iegūts sešās pilsētas nozīmes ūdensgūtnēs - kā ūdens avotu izmanto virszemes ūdeni ūdens stacijā "Daugava", kā ūdens avotu izmanto pazemes ūdens krājumus stacijā "Baltezers", "Baltezers-1", "Baltezers-2", "Zaķumuiža", "Remberģi".

Rīgas kanalizācijas sistēmā savākto notekūdeņu attīrīšana tiek veikta Rīgas pilsētas ziemeļrietumu daļā - bioloģiskās attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva".