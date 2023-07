PTAC aicinājis 'Lidl' Latvijā nepieļaut nepilnības salīdzinošajās reklāmās

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), izvērtējot tirdzniecības ķēdes SIA "Lidl Latvija" iepriekš izplatītās salīdzinošās reklāmas, atsevišķos gadījumos konstatējis nepilnības un aicinājis "Lidl" tās vairs nepieļaut, informēja PTAC.

PTAC skaidroja, ka centrs ir pievērsis uzmanību "Lidl" salīdzinošai reklāmai Latvijā, un, saņemot vairākus iesniegumus, vērtējis dažas "Lidl" kampaņas.

PTAC norādīja, ka atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas (EST) praksei, cita starpā arī "Lidl" salīdzinošās reklāmas lietās, EST ir secinājusi, ka salīdzinošā reklāma, kas ļauj patērētājiem uzzināt dažādu tirgotāju vispārējo cenu līmeni ir gan patērētāju interesēm atbilstoša, gan arī veicina konkurenci, taču tikai tādos apstākļos, ja tā nemaldina patērētājus, ja salīdzinātās preces apmierina līdzīgas vajadzības un reklāmā patērētāji ir informēti par apstākļiem, kurus viņiem pastāv objektīva iespēja izvērtēt, piemēram, par to, ka cenu salīdzinājums veikts dažāda veida un dažāda izmēra veikalos.

Veicot "Lidl" salīdzinošās reklāmas pārbaudes, PTAC pieprasījis un pārbaudījis "Lidl" pierādījumus, kas apstiprinājuši "Lidl" apgalvojumus par konkrētu preču cenu atšķirībām, īpašu uzmanību pievēršot tam, vai un cik lielā mērā attiecīgās salīdzinātās preces ir līdzīgas no patērētāja uztveres un vajadzību apmierināšanas skatu punkta. Atsevišķos gadījumos konstatēts, ka veiktais salīdzinājums nav pietiekami atbilstošs attiecībā uz konkrētu "Lidl" un konkurentu preču vai to cenu izvēli un par to PTAC informējis "Lidl", aicinot turpmāk šādas nepilnības nepieļaut.

PTAC skaidrojumu par salīdzinošās reklāmas prasībām ir paredzēts iekļaut arī PTAC izstrādātājās Cenu norādīšanas vadlīnijās, kuru apspriešana ar uzņēmējiem ir plānota 23. augustā.

Jau vēstīts, ka lielveikalu ķēdei "Lidl" Lietuvā par maldinošu salīdzinošo reklāmu noteikts sods 100 000 eiro apmērā.

"Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2022. gada 1. marta līdz šā gada 28. februārim, strādāja ar 442,378 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir 4,4 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi saruka vairākkārt un bija 3,847 miljoni eiro.

"Lidl Latvija" reģistrēta 2016. gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Vācijas "C E - Beteiligungs-GmbH"