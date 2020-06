PTAC aizliedzis 'Tele2' pieprasīt maksu par nepasūtītu pakalpojumu

SIA "Tele2" lielam skaitam patērētāju 2020. gada 29. un 30. aprīlī nosūtīja īsziņas, kā arī citos veidos paziņoja, ka patērētājiem, neatkarīgi no izvēlētā tarifu plāna, no 2020. gada 1. jūnija uz laiku līdz gada beigām tiek sniegts jauns pakalpojums "Bezlimita internets Latvijā" par papildu maksu 2,50 eiro. PTAC 2020. gada 29. maijā pieņēma lēmumu par pagaidu noregulējumu par negodīgas komercprakses izbeigšanu, informē iestāde.

Lēmumā konstatēts, ka "Tele2" šo pakalpojumu lielai daļai savu klientu ir pieslēgusi automātiski, nesaņemot patērētāju aktīvi sniegtu gribas izteikumu – apstiprinājumu, tādā veidā pārkāpjot būtisku patērētāju tiesību aizsardzības principu, kurš aizliedz patērētāja klusēšanu izmantot kā piekrišanu kādas preces vai pakalpojuma pasūtīšanai. PTAC secina, ka uzņēmums, automātiski uzsākot sniegt patērētājam pakalpojumu par papildu maksu, patērētājam neizdarot par to pasūtījumu, ir pārkāpusi normatīvajos aktos noteiktās patērētāja tiesības un šajā gadījumā patērētājam nav pienākuma pieņemt pakalpojumu un maksāt par to sabiedrības noteikto maksu. Vienlaikus PTAC secina, ka tādējādi īstenotā negodīgā komercprakse būtiski ietekmē patērētāja ekonomisko rīcību, proti, ka patērētājam būs jāmaksā par to, ko viņš nav pasūtījis. Tāpat "Tele2" sniegtā informācija liecina par to, ka uzņēmums neatzīst konkrētā pārkāpuma izdarīšanu.

Tā kā konstatētās negodīgās komercprakses raksturs norāda uz tūlītēja un būtiska kaitējuma patērētāju ekonomiskajām interesēm risku, PTAC ir pieņēmis lēmumu par pagaidu noregulējumu, nolemjot uzlikt uzņēmumam tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, aizliedzot "Tele2" bez patērētāju aktīvi un nepārprotami sniegtas piekrišanas veikt pakalpojuma sniegšanu un pieprasīt tā apmaksu atbilstoši uzņēmuma vienpusēji noteiktai cenai. Lēmums par pagaidu noregulējumu ir spēkā no tā paziņošanas brīža līdz brīdim, kad tas ar uzraudzības iestādes lēmumu tiek atcelts vai grozīts vai kad stājas spēkā uzraudzības iestādes galīgais lēmums. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību un patērētāji, saziņā ar uzņēmumu, ir tiesīgi atsaukties uz to.

Tiem patērētājiem, kuri ir atteikušies no jaunā pakalpojuma nosūtot īsziņu, nav jāveic nekādas citas darbības. Patērētājiem, kuri nav zinājuši vai nav vēlējušies šo jauno pakalpojumu arī nav jāveic nekādas darbības, bet jārēķinās ar iepriekš tarifa plānā noteiktā interneta apjomu un līgumā noteikto samaksu. Sabiedrība nav tiesīga prasīt maksu par šo pakalpojumu, ko patērētājs nav pasūtījis, pat, ja tas tiek sniegts.

Savukārt "Tele2" uzskata, ka PTAC, aizliedzot uzņēmumam veikt plānotās tarifu plāna izmaiņas, neļauj klientiem nodrošināt izdevīgus tarifus un pārkāpj likumu. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu PTAC nav tiesīgs aizliegt veikt izmaiņas tarifu plānos, kas izdarītas, ievērojot likumā noteiktās prasības. Ievērojot līguma ar klientiem noteikumus, "Tele2" savlaicīgi – vienu mēnesi pirms – informēja klientus par gaidāmajām tarifu plāna izmaiņām. Papildus "Tele2" nodrošināja iespēju no šīm izmaiņām atteikties, saglabājot vecos tarifu plānus.

"Martā, aprīlī un maijā mēs saviem klientiem nodrošinājām bezlimita internetu bez papildu maksas, jo mobilais internets šobrīd ir kļuvis par vienu no pamatvajadzībām. Trīs mēnešu laikā mēs klientiem esam nodrošinājuši bezlimita datus aptuveni 7,5 miljonu eiro vērtībā. Diemžēl šādā apjomā līdz gada beigām mēs savus klientus, kuri aktīvi izmanto mobilo internetu, atbalstīt vairs nevarēsim, tādēļ veicām izmaiņas tarifu plānos, piedāvājot bezlimita internetu par ļoti pievilcīgu cenu," teic "Tele2" komercdirektors Raivo Rosts.

"Kā likuma paklausīgs uzņēmums mēs, protams, respektējam PTAC lēmumu par pagaidu noregulējumu. Mums gan ir žēl, ka PTAC nav iedziļinājies lietas būtībā un liedz mūsu klientiem izmantot bezlimita datus par izdevīgāku cenu, par ko liecina gan PTAC oficiālā argumentācija pagaidu noregulējumā, gan arī iepriekš publiski izteiktie apgalvojumi medijos, nesagaidot mūsu skaidrojumu par tarifu plāna izmaiņām. Mēs pārsūdzēsim šo pagaidu noregulējumu, jo PTAC nevar aizliegt veikt izmaiņas tarifu plānos, kas veiktas, ievērojot likumu, un saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar klientiem," norāda Rosts.

"Tele2" uzskata, ka klientiem neviens jauns pakalpojums netika pieslēgts. Klienti, saskaņā ar līgumu, tika informēti par gaidāmajām tarifu plāna izmaiņām, kas paredzēja iespēju izmantot bezlimita datus, piemaksājot pie rēķina 2,5 eiro. "Tele2" klientiem tika dota iespēja no šīm izmaiņām atteikties, saglabājot vecos tarifu plānus. Vienīgais, kas klientiem bija jāizdara – jānosūta bezmaksas īsziņa.

PTAC lēmums ir pieejams šeit.