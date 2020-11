PTAC atzīts par iniciatīvas 'Konsultē vispirms' līderi 2020.gadā

Iniciatīvas "Konsultē vispirms" ietvaros par 2020.gada līderi kļuvis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), kopvērtējumā saņemot augstāko klientu, darbinieku un ekspertu novērtējumu, informē Ekonomikas ministrija.

Visatzinīgāk vērtēta darbinieku kompetence un neitralitāte lēmumu pieņemšanā, informācijas pieejamība un saprotamība PTAC tīmekļa vietnē, kā arī "iecietības" režīma piemērošana jaunu normatīvu ieviešanas periodam.

Apbalvojumus dažādās nominācijās saņēmusi arī Centrālā statistikas pārvalde, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Pārtikas un veterinārais dienests, Būvniecības valsts kontroles birojs un Valsts valodas centrs, savukārt papildnominācijā novērtētas arī Datu valsts inspekcija un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda: ""Konsultē vispirms" ieviešana valsts pārvaldes ikdienā radās kā brīvprātīga iniciatīva, balstoties uz apņemšanos sākt strādāt citādāk. Lai šis princips no vadlīnijām pāraugtu kustībā, bija nepieciešams laiks, domāšanas un attieksmes maiņa."

Apbalvojumu nominācijā "Uzņēmēju izvēle 2020" ieguvusi Centrālā statistikas pārvalde, saņemot visaugstāko novērtējumu no klientu puses. Uzņēmēji īpaši atzinīgi vērtē darbinieku neitralitāti lēmumu pieņemšanā, savlaicīgu atgādinājumu nosūtīšanu par normatīvo aktu izpildes termiņiem un prasībām, kā arī "iecietības" režīma piemērošanu jaunu normatīvu ieviešanas periodā.

Apbalvojumu "Līderis uzraudzības stratēģijā 2020" saņēmusi Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra. Nominācija piešķirta par skaidri formulētu uzraudzības stratēģiju, regulāru klientu un visas sabiedrības informēšanu, kā arī par vienveidīgu pieeju uzraudzības aktivitāšu īstenošanā, īpaši starp dažādām iestādes struktūrvienībām. Tāpat novērtēta sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām uzraudzības prioritāšu noteikšanā un problēmu identificēšanā.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ieguvis apbalvojumu nominācijā "Līderis atbilstības panākšanā 2020". Šajā kategorijā vērtēja iestāžu centienus nodrošināt atbilstību normatīvajiem aktiem un sniegto atbalstu uzņēmējiem to īstenošanā, sodu proporcionalitāti pret izdarītā pārkāpuma smagumu u.c. Klienti uzsvēruši, ka PVD kļuvis daudz pretimnākošāks tieši pret mazajiem lauku veikaliņiem, sniedzot konsultācijas par normatīvo aktu prasībām un to īstenošanu.

"Līderis informēšanā un konsultēšanā 2020" ir Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). Šajā kategorijā vērtēta iestādes pieejamība skaidrojumu saņemšanai, informācijas saprotamība BVKB tīmekļa vietnē, informācijas sniegšana par jaunajām prasībām un mūsdienu tehnoloģiju izmantošana mērķauditorijas sasniegšanai u.c. BVKB organizējis informatīvās sanāksmes par aktuāliem būvdarbu kontroles tematiem, tikšanās ar nozares organizācijām un aktīvi sniedzis konsultācijas klientiem, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus.

Vērtējot kultūras maiņu iestādē un lietišķas, cieņpilnas, vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes pret visiem klientiem nodrošināšanu, apbalvojumu nominācijā "Līderis klientorientētā apkalpošanā 2020" ieguvis Valsts valodas centrs (VVC). Tāpat tika vērtēta darbinieku apmācība un psiholoģiskā sagatavotība, iestādes procesu pārzināšana, komunikācija ar klientiem, krīzes situāciju risināšana u.c. kritēriji. VVC savā darbā ieviesis "Konsultē vispirms" luksoforu, kas iestādes darbiniekiem palīdz pieņemt vienveidīgākus lēmumus, konstatējot neatbilstības normatīvajiem aktiem.

Vērtējot trīs gadu rezultātus, apbalvojumu "Vislielākā izaugsme no 2018 uz 2020" saņēmusi Datu valsts inspekcija, kas, salīdzinot 2018.gadu pret 2020.gadu, kopvērtējumā parādījusi vislielāko izaugsmi un bijusi viena no aktīvākajām "Konsultē vispirms" principa iedzīvinātājām. Savukārt balvu nominācijā "Vislielākā izaugsme no 2019 uz 2020" ieguvusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP). Klienti atzinīgi novērtējuši PMLP pāreju uz mūsdienīgām komunikācijas platformām, iestādei kļūstot efektīvākai un sasniedzamākai.

Kopumā 2020.gadā klienti visaugstāk vērtējuši iestāžu neitralitāti lēmumu pieņemšanā, laipno un atsaucīgo komunikāciju, doto iespēju novērst konstatētās neatbilstības, iecietības režīma piemērošanu jauno tiesību aktu prasību ieviešanai, kā arī saprotamu un viegli uztveramu likuma prasību izskaidrošanu.

2020.gadā aptaujāti 4720 iestāžu klienti (kopš projekta sākuma - 14 318) un 1979 iestāžu darbinieki (kopš projekta sākuma - 5605), kā arī veikts iestāžu pašnovērtējums un ekspertu novērtējumi. Pēc rezultātu izvērtēšanas katra iestāde saņēmusi individuālas rekomendācijas, kas turpmākā gada laikā ļāva pilnveidot iestāžu darbu un turpināt uzlabot procesus.

Par iniciatīvas "Konsultē vispirms" līderi 2018.gadā tika atzīts Pārtikas un veterinārais dienests, bet 2019.gadā – Zāļu valsts aģentūra.

2017.gadā valsts iestādes parakstīja memorandu, vienojoties, ka Ekonomikas ministrijas uzraudzībā ieviesīs "Konsultē vispirms" principu un mainīs pieeju, kādā uzraugošās iestādes sadarbojas ar uzņēmējiem. Sadarbības memorandu par pievienošanos iniciatīvai parakstīja un principa "Konsultē vispirms" ieviešanu savā ikdienas darbā uzsāka īstenot 23 iestādes, 2019.gadā tām pievienojās vēl 6 valsts pārvaldes iestādes.

Iniciatīvas mērķis ir uzlabot sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm, lai veicinātu valstī spēkā esošo prasību izpildi un saprotamus "spēles noteikumus".