PTAC brīdina par neatbilstošām saziņas ierīcēm liftos un iespējamiem riskiem

Veicot liftu uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) konstatējis sistemātiskas neatbilstības liftu aprīkošanā ar abpusējiem saziņas līdzekļiem - normatīvo aktu prasībām neatbilst gan pašas ierīces, gan to uzstādīšana.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

PTAC atgādina, ka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām visiem liftiem, kas ir laisti tirgū un nodoti lietošanā pēc 2000. gada 1. septembra, ir jābūt aprīkotiem ar saziņas ierīcēm.

PTAC konstatējis, ka SIA "Reel" ražo un uzstāda ar SIA "Reel" preču zīmi marķētu ierīci, kurai nav apliecināta atbilstība radioiekārtām noteiktajām prasībām, un PTAC 2022. gada 8. novembrī ir izdevis lēmumu, aizliedzot turpmāku šīs ierīces laišanu un piedāvāšanu tirgū, līdz tiks pierādīta ierīces atbilstība piemērojamos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Tāpat lēmumā PTAC uzdevis pienākumu SIA "Reel" izņemt ierīci no tirgus un atsaukt to no mazumtirgotājiem, kā arī informēt gala lietotājus (liftu valdītājus) par ierīcei konstatētajām neatbilstībām un ar ierīces lietošanu saistītajiem iespējamajiem riskiem, nodrošinot informācijas sniegšanu katram ar ierīci aprīkotā lifta valdītājam, un rakstveidā iesniegt PTAC pierādījumus par norādījumu izpildi.

SIA "Reel" līdz šim brīdim nav iesniedzis pierādījumus, ka ierīcei ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar radioiekārtām piemērojamām prasībām. Vienlaikus PTAC konstatējis, ka SIA "Reel" veic ar PTAC nesaskaņotas darbības, piemēram, uz ierīces nepamatoti izvietojot CE marķējumu, kā arī informāciju, ka ierīces ražotājs ir "Waferstar" un tās modelis - "GSM-Help". Oriģinālais ražotāja "Waferstar" iekārtas modelis "GSM-Help" nav paredzēts uzstādīšanai liftos.

Šobrīd PTAC turpina veikt tirgus uzraudzības darbības, jo ir konstatētas neatbilstības arī citu ražotāju un liftos jau uzstādītām saziņas ierīcēm.

Liftiem to tehniskā izpildījuma dēļ praktiski nav iespējams novērst personu iesprostošanas risku, tādējādi, lai šo risku mazinātu, liftiem ar CE marķējumu lifta kabīnē un lifta šahtā jāuzstāda saziņas ierīces, kas nodrošina palīdzības izsaukšanu un pastāvīgu abpusēju balss saziņu, lai iesprostošanas gadījumā cilvēki varētu informēt par notikušo un kontaktēties ar apkalpojošo dienestu un glābšanas darbu veicējiem līdz evakuācijas uzsākšanai un tās laikā.