PTAC fiksējis četrus neatļauti strādājošus veikalus lielajos tirdzniecības centros

Patērētāju tiesību un aizsardzības centrs (PTAC) no 9.aprīļa līdz 17. aprīlim konstatējis četrus veikalus, kuri neatļauti strādājuši pēc tam, kad 7. aprīlī stājās spēkā izmaiņas, kas daļai lielajos tirdzniecības centros esošo veikalu neļauj strādāt klātienē, kā arī izsniegt attālināti iegādātās preces, aģentūrai LETA pastāstīja PTAC pārstāve Sanita Gertmane.

Viņa atklāja, ka attiecīgajā laika posmā PTAC kopā veica 111 darbības, lai dažādās tirdzniecības vietās pārbaudītu Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai izvirzītās prasības:

Tai skaitā veikti 25 apsekojumi tirdzniecības centros, kuru platība ir lielāka par 7000 kvadrātmetriem, kā arī 28 pārbaudes tirdzniecības centros, kur kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir mazāka nekā 7000 kvadrātmetri, kas tādejādi ļautu strādāt visiem tur esošajiem veikaliem klātienē.

Četros tirdzniecības centros ar kopējo platību virs 7000 kvadrātmetri tika konstatētas pa vienai neatļautai komercdarbības vietai. Pēc Gertmanes teikā, neatļauti bija atvērts pie tirdzniecības centra "Ozols" piederošais "Ksenukai", kā arī tirdzniecības centra "Sāga" kompleksā esošais "Būvniecības ABC". PTAC pārstāve apgalvoja, ka saistībā ar to Valsts policija (VP) ir veikusi darbības, proti, ir noformēti akti par neatļautu tirdzniecību. "Ja komersanti turpinās darbību, VP veiks tālākās darbības to darbības ierobežošanai," teica Gertmane.

Tāpat PTAC secinājis, ka neatļauti strādāja arī tirdzniecības centros esošie "Autoduāls" un "La Moda", kas atrodas tirdzniecības centrā Rīgā, Vienības gatvē 113. Pašreiz gan šis veikals esot slēgts.

Patērētāju tiesību uzraugi arī fiksējuši, ka Rīgā strādājusi arī "Mēbeļu nama" tirdzniecības ēka, kur kopumā ir vairāk nekā 10 dažādi tirgotāji un kopējā platība - virs 7000 kvadrātmetru. Pašreiz tirgotājs "Mēbeļu nams" tirgo tikai attālināti.

Četros PTAC apsekotajos lielajos tirdzniecības centros veiktie aprēķini par noteikto maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu nebija korekti, bet vienā - netika uzrādīts iekšējās kontroles sistēmas dokuments.

Tāpat PTAC attiecīgajā laikā posmā veicis arī 58 tirdzniecības vietu pārbaudes.

LETA jau vēstīja, ka no 7.aprīļa var darboties visi veikali ārpus tirdzniecības centriem, kuru platība ir virs 7000 kvadrātmetru. Ar valdības 1.aprīļa lēmumu sākotnēji tika arī noteikts, ka no 7.aprīļa tirdzniecības centros esošajos veikalos, kuri nedrīkstēja strādāt jau iepriekš, no trešdienas nav ļauta arī distances tirdzniecībā iegādātu preču izsniegšana. Sēdē 8.aprīlī ministri gan lēma, ka lielajos tirdzniecības centros klātienē varēs strādāt arī datoru un telekomunikāciju specializētie veikali.

Par plāniem ārpus tirdzniecības centriem rīkot ielu tirdzniecību vai arī izsniegt attālināti iegādātās preces iepriekš ziņoja arī citi tirdzniecības centri.

Attālināti iegādāto preču izsniegšana joprojām nav aizliegta internetveikalu preču izsniegšanas punktos, ja tie atrodas ārpus tirdzniecības centriem.

Tāpat klātienē var tikt organizēta ielu tirdzniecība, kā arī var darboties veikali tādos tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir mazāka par 7000 kvadrātmetriem.

Āra tirdzniecībā un tirgos būs jānodrošina stingrāka fiziskās distancēšanās prasību noteikšana, jākontrolē apmeklētāju un tirdzniecības darbinieku plūsma, jāieceļ atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

Vienlaikus tirdzniecības centros ar platību virs 7000 kvadrātmetriem arī turpmāk ļauts strādāt tikai pārtikas, higiēnas, dzīvnieku barības un optikas preču veikaliem, kā arī aptiekām, grāmatnīcām un pakalpojumu sniegšanas vietām. Savukārt no 10.aprīļa arī datoru un telekomunikāciju specializētie veikali.