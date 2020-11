PTAC: Īpašuma pirkuma līgumos netaisnīgi tiek iekļauta prasība pircējam maksāt īpašuma nodokļa kompensāciju

2019. gada nogalē un 2020. gadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir saņēmis patērētāju sūdzības par nekustamo īpašumu (pamatā dzīvokļu) attīstītāju un pārdevēju rīcību, informē PTAC.

Proti, nekustamo īpašumu pirkuma līgumos tiek iekļauti un praksē pret patērētājiem tiek piemēroti pušu neapspriesti līguma noteikumi, kas paredz patērētāja pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju, sākot ar nākamo dienu pēc īpašuma tiesību reģistrācijas Zemesgrāmatā brīža.

Tādējādi līgumslēdzējpušu, kur viena no pusēm ir patērētājs (ekonomiski un juridiski vājākā puse), neapspriestos līguma noteikumos iekļauts patērētāja pienākums kompensēt nekustamā īpašuma pārdevējam samaksāto nekustamo īpašuma nodokli par tekošo taksācijas gadu ir atzīstams par pretēju līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principam. Proti, šāds līguma noteikums rada būtisku neatbilstību līgumā noteiktajās līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam, īpaši, ņemot vērā faktu, ka praksē šie noteikumi līgumos netiek izcelti, tie tiek iekļauti līguma vispārīgo līguma noteikumu sadaļā un tajos netiek uzrādīta konkrēta summa. Tādējādi patērētājam tiek paslēpta un noklusēta būtiska informācija, kas nepamatoti palielina kopējo nekustamā īpašuma pirkuma maksu.



Saskaņā ar likumu juridiskai personai uzliktie maksājumi ir normālas saimnieciskās darbības izmaksas, kas pašam saimnieciskās darbības veicējam jāņem vērā, nosakot sava produkta vai pakalpojuma, šajā gadījumā nekustamā īpašuma cenu. Vienlaikus PTAC vērš uzmanību, ka nodokļu likmes apmērs juridiskām un fiziskām personām atšķiras, turklāt nodokļu likmes apmērs ir atkarīgs arī no katrai personai piemītošajām subjektīvajām tiesībām, kas dod tiesības uz dažāda veida nodokļu atvieglojumiem. Ņemot vērā minēto, PTAC secina, ka nekustamā īpašuma pirkuma līguma noteikums, kas paredz patērētāja pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju par visu vai daļu no tekošā taksācijas gada, ir atzīstams par netaisnīgu līguma noteikumu saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6. panta trešās daļas 1. punktu un 5. panta otrās daļas 5. punktu.

Līdz ar to šāda veida līguma noteikumi ir atzīstami par netaisnīgiem un spēkā neesošiem no līgumu noslēgšanas brīža. Tādējādi nekustamā īpašuma pārdevējam nav tiesību paturēt vai pieprasīt no patērētāja nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju par visu vai daļu no tekošā taksācijas gada kā atsevišķu maksājumu no nekustamā īpašuma pirkuma cenas. Ņemot vērā minēto, PTAC brīdina un aicina nekustamo īpašumu (īpaši dzīvokļu) tirgotājus, attīstītājus un citas iesaistītās personas ievērot iepriekš norādīto un nekustamo īpašumu pirkuma līgumos neiekļaut un praksē pret patērētājiem nepiemērot noteikumu, kas paredz patērētāja pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju par visu vai daļu no tekošā taksācijas gada.

Šādu pārkāpumu gadījumā PTAC ir tiesības pieņemt Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 15. panta astotajā daļā noteiktos lēmumus, kur viens no tiem paredz soda naudu līdz 10% no uzņēmuma pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 eiro.