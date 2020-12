PTAC piemēro 10 000 eiro sodu 'inch2.com' un 'inch2.online' īpašniekam par pircēju maldināšanu un preču nepiegādāšanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) nolēmis patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā piemērot soda naudu SIA "Animo Forti", tāpat kompānijai uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi, informē PTAC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

PTAC sākot no 2019. gada kopumā saņēma 118 patērētāju sūdzības, tostarp no citu ES dalībvalstu patērētājiem, saistībā ar sabiedrības īstenoto komercpraksi, patērētājiem neatmaksātu naudas summu aptuveni 21 000 eiro apmērā par neizpildītiem preču pasūtījumiem un atdoto preci sabiedrībai atteikuma tiesību gadījumā.

Sabiedrības komercprakse tiek īstenota tīmekļvietnēs inch2.com un inch2.online, kurās patērētājiem tiek piedāvātas somas un apavi, par to iegādi ar patērētājiem slēdzot distances līgumus.

Atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai sabiedrība inch2.com maldina patērētājus par piedāvāto preču pieejamību vai to pieejamību noteiktajā termiņā, kā arī nepiegādā patērētājiem pasūtītās preces apsolītajā termiņā. Vienlaikus sabiedrība neievēro normatīvajos aktos noteiktos patērētāju samaksātās naudas summas atmaksas noteikumus gadījumos, kad patērētāji vienpusēji atkāpjas no noslēgtā līguma tādēļ, ka nav veikta preces piegāde, kā arī gadījumos, kad patērētājs izmanto normatīvajos aktos noteiktās atteikuma tiesības. Papildus tam, patērētāju saziņa ar sabiedrību ir apgrūtināta, sabiedrības izteiktie solījumi par preces piegādi vai patērētāja samaksātās naudas atdošanu netiek pildīti. Sabiedrība arī izvairās no patērētāju sūdzību izskatīšanas (nav iespējams sazināties ar sabiedrību) saistībā ar noslēgtajiem līgumiem, skaidro PTAC.

Vienlaikus PTAC konstatēja, ka vietnes darbojas un patērētājiem tiek sniegta iespēja izvēlēties un pasūtīt preces, kā arī sabiedrība labprātīgi nav veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu tās īstenotās komercprakses vietnēs atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā, ka vietnēs un attiecībā uz jau noslēgtajiem līgumiem negodīga komercprakse vēl turpinās un saglabājas būtisks patērētāju interešu aizskāruma risks, PTAC nolēma aizliegt negodīgu komercpraksi: patērētājiem piedāvāt un pārdot preces, kuru piegādi sabiedrība apsolītajā termiņā nevar nodrošināt, nodrošināt patērētājiem naudas atmaksu par nepiegādātajām precēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un patērētājiem saistībā ar noslēgtajiem distances līgumiem nodrošināt efektīvas saziņas iespējas, kā arī uzlikt soda naudu 10 000 eiro apmērā.

PTAC atgādina patērētājiem būt īpaši uzmanīgiem, iepērkoties interneta veikalos: iepriekš izlasīt atsauksmes, arī sūdzības un citu pārdevēja tirgus reputāciju raksturojošu informāciju.

Kā liecina "Lursoft" dati, SIA "Animo Forti" Komercreģistrā ierakstīts 2017. gada 12. septembrī. Kompānijas juridiskā adrese ir Rīga, Varavīksnes gatve 12-15. Kompānijas pamatkapitāls ir 10,64 tūkstoši eiro.

Uzņēmums aprīlī, maijā, jūnijā un jūlijā saņēmis atlīdzību dīkstāvē esošiem darbiniekiem, kā arī jūnijā un augustā atbalstīta kavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem.

Uzņēmums pārskatu par pērno gadu nav iesniedzis, bet 2018. gadā tā apgrozījums sasniedza 23,4 tūkstošus eiro, bet zaudējumi – 376,9 tūkstoši eiro. Darbinieku skaits bijis 15.

Kompānijas valdes priekšsēdētājs kopš šā gada 17. septembra ir Eduards Pētersons, kuram pieder 80% uzņēmuma. 20% pieder Olgai Pētersonei. Viņi ir arī uzņēmuma patiesie labuma guvēji.