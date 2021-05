PTAC: situācija logu tirgū ir satraucoša; patērētāji tiek maldināti

Gaisa caurlaidība – nosaka gaisa daudzumu, kas izkļūs cauri logam vai durvīm, kad tie būs aizvērti. Gaisa caurlaidība ir atkarīga no tā, cik kvalitatīvi ir savienotas loga sastāvdaļas. Jo augstāka gaisa caurlaidības klase (1-4), jo mazāka gaisa caurlaidība un līdz ar to, mazāki siltuma zudumi. Ventilācija jāorganizē neatkarīgi no loga konstrukcijas.