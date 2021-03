PTAC vadītāja: patērētāji kliedz uz veikala darbiniekiem un, ja viņiem vajag, skrien iekšā veikalā

Tirdzniecības vietās noteikto ierobežojumu ievērošanā lielākās problēmas sagādā patērētāju uzvedība, piektdien intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) direktore Baiba Vītoliņa.

"Vislielākā problēma šobrīd ir patērētāju uzvedība, jo patērētāji neklausa komersantus. Komersanti sūdzas mums par patērētājiem, kuri neklausa, kuri kliedz uz veikala darbiniekiem un, ja viņiem vajag, skrien iekšā veikalā," teica Vītoliņa.

Vienlaikus PTAC vadītāja atzīmēja, lai arī tirgotāji atbildīgi attiecas pret noteiktajiem ierobežojumiem, ir arī novērots, ka lielajiem tirdzniecības centriem ir dažāda pieeja, nosakot maksimāli pieļaujamo klientu daudzumu, proti, atsevišķi lielie tirdzniecības centri kopējā platībā, pēc kuras aprēķina pieļaujamo cilvēku daudzumu, iekļauj arī veikalus, kuri ierobežojumu dēļ ir slēgti.

"Mūsu skatījumā, lielajos veikalos, kuros šobrīd nav atvērts gandrīz neviens no nepārtikas preču veikaliem, kā piemēram, tirdzniecības centrā "Akropole", nevajadzētu pieskaitīt visus šos veikalus, jo komersants šādi rada situāciju, ka ir atļauts ļoti liels cilvēku skaits un viņi visi pulcējas pamatā pie lielākā pārtikas preču veikala, radot burzmu. (..) Mūsuprāt, no veselības viedokļa, tomēr pareizāk būtu skaitīt tikai to veikalu platību, kas ir atvērti," teica Vītoliņa.

Jau ziņots, ka atbilstoši epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem tirdzniecības vietām jānodrošina ne mazāk kā 25 kvadrātmetri vienam apmeklētājam no publiski pieejamās telpu platības.