PTAC zemes nomas pakalpojuma sniedzējiem piemēro sodu kopumā 120 000 eiro apmērā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sodījis astoņus saistītus zemes nomas pakalpojuma sniedzējus par negodīgas komercprakses īstenošanu, piemērojot soda naudas kopumā 120 000 eiro apmērā, pavēstīja PTAC pārstāvji.

PTAC ir konstatējis, ka zemes īpašnieki – AS "Pilsētas zemes dienests" un AS "Zemju pārvalde" – kopā ar kooperatīvajām sabiedrībām "Centrs V", "Ķengarags V", "Vaidavas V", "Purvciems V", "Pārdaugava V" un "Meiju ceļš" no 2020. gada sākuma piedāvā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem noslēgt individuālus zemes nomas līgumus, kas satur vairākus būtiski netaisnīgus līguma noteikumus.

"Pilsētas zemes dienestam" un "Zemju pārvaldei" PTAC piemērojis katram 30 000 eiro sodu, bet kooperatīvajām sabiedrībām "Centrs V", "Ķengarags V", "Vaidavas V", "Purvciems V", "Pārdaugava V" un "Meiju ceļš" – katrai pa 10 000 eiro.

"Pilsētas zemes dienesta" patiesais labuma guvējs Normunds Šlitke sacīja, ka vēl nav informēts par šādu PTAC lēmumu. Šlitke sacīja, ka pēc šī lēmuma saņemšanas "Pilsētas zemes dienests" lūgs Valsts policiju sākt kriminālprocesu pret PTAC vadītāju par "valsts amatpersonas apzinātu nelikumīgu rīcību".

Saistībā ar piedāvājumu izteikšanu patērētājiem juridisko personu rīcībā tika konstatēti rupji negodīgas komercprakses aizlieguma normatīvo aktu pārkāpumi.

PTAC secinājis, ka juridisko personu īstenotā negodīgā komercprakse izpaužas vairākos veidos. Piemēram, patērētājiem tiek piedāvāti un piemēroti netaisnīgi līguma noteikumi, kā piemēram, piedāvātais individuālais zemes nomas līgums automātiski stājas spēkā, tiklīdz dzīvokļa īpašnieks veic zemes nomas maksas maksājumu.

Pēc patērētāju tiesību uzraugu vēstītā, piedāvājumā tiek izteikti nepatiesi apgalvojumi, piemēram, ka dzīvojamās mājas pārvaldnieka rīcībā esošie zemes nomas maksas uzkrājumi visdrīzāk ir zaudēti, jo pārvaldnieks tos ir glabājis bankrotējušajā "PNB bankā".

Savukārt, piedāvājot izpirkt zemes domājamās daļas, tiek noklusēta patērētājiem būtiska informācija par juridiskajām sekām, kas veidosies sadrumstalotas piespiedu zemes nomas tiesiskajās attiecībās nākotnē.

PTAC secinājis, ka individuālu zemes nomas līgumu slēgšana pirmšķietami pēc būtības nav tiesiska, jo visiem vienas mājas dzīvokļu īpašniekiem būtu jābūt vienotai zemes nomas maksai, tai skaitā, vienam līgumam par zemes nomu.

Izvērtēšanas procesā PTAC ieguva pierādījumus un secināja, ka minētās juridiskās personas ir savstarpēji saistītas un to īstenotās negodīgās komercprakses metodes un izpausmes ir identiskas.

Ņemot vērā, ka juridiskās personas nesadarbojas ar PTAC un pārkāpumus nevis labprātīgi novērš, bet tieši pretēji, turpina īstenot negodīgu komercpraksi, PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem, slēdzot individuālus zemes nomas līgumus, piekrītot noslēgt vienošanos par zemes nomas maksas samaksu, un rūpīgi izvērtēt zemes nomas pakalpojumu sniedzēju izteiktos piedāvājumus, īpaši pievēršot uzmanību vairākām lietām.

Tostarp PTAC aicina patērētājus pievērst uzmanību, vai līgumos un piedāvājumos ir sniegta skaidra informācija par to, uz kāda pamata zemes īpašnieks ir nodevis savas tiesības un pienākumu iznomāt zemi citai juridiskai personai, un saistībā ar zemes īpašnieka sniegto informāciju izvērtēt to, vai ir droši veikt maksājumus kooperatīvajām sabiedrībām, kas nav zemes īpašnieki.

Tāpat PTAC uzsver, ka nepieciešams kritiski izvērtēt piedāvājumos izteiktos apgalvojumus un pievērst uzmanību, vai piedāvājumos ir norādīti konkrēti avoti, kas apliecina juridisko personu apgalvojumus.

Savukārt, izvērtējot iespēju piekrist piedāvājumam par ēkai funkcionāli nepieciešamā zemes nekustamā īpašuma izpirkšanu proporcionāli dzīvokļa īpašuma domājamajai daļai no ēkas, PTAC aicina izpētīt un apzināties juridiskās sekas, kas radīsies šāda veida sadrumstalotai zemes domājamo daļu izpirkšanai.

Vienlaikus PTAC uzsver, ka nepieciešams būt piesardzīgiem attiecībā uz individuālo zemes nomas līgumu slēgšanu, jo šāda veida līgumu slēgšana pirmšķietami nav tiesiska, kā arī, reaģējot uz juridisko personu noteiktajiem īsajiem termiņiem lēmumu pieņemšanā, bet nesteidzīgi un pienācīgi izpētīt un izvērtēt izteiktos piedāvājumus.

Ņemot vērā, ka dzīvokļu īpašnieku uzkrājums ir kopības manta, PTAC norāda, ka ir rūpīgi jāizvērtē piedāvājumu likumību par rīkojuma došanu pārvaldniekam veikt zemes nomas maksas uzkrājumu pārskaitīšanu citām juridiskām personām. Nepieciešamības gadījumā PTAC aicina konsultēties ar pārvaldnieku.

Tāpat PTAC norādīja, ka līgumos par zemes nomas maksas samaksu ir ietverts noteikums, ka tas ir distances līgums. Lietu ietvaros PTAC fiksēja, ka patērētajiem nav sniegta obligātā pirmslīguma informācija un atteikuma veidlapa. Tādējādi šādā situācijā atteikuma tiesības patērētājs ir tiesīgs izmantot un atkāpties no noslēgtā līguma gada laikā vai 14 dienu laikā no brīža, kad attiecīgā informācija vēlāk ir tikusi sniegta.

PTAC arī uzsvēra, ka līgumos par zemes nomas maksas samaksu iekļautie netaisnīgie līguma noteikumi nav spēkā no līguma noslēgšanas brīža.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Pilsētas zemes dienests" reģistrēts 2001. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 1,557 miljoni eiro. Uzņēmums ir akciju sabiedrība, tādēļ akcionāru saraksta iesniegšana Uzņēmumu reģistrā tam nav obligāta, bet kompānijas patiesie labuma guvēji ir Normunds Šlitke un Alvis Krasovskis.

Savukārt "Zemju pārvalde" reģistrēta 2015. gadā, un kompānijas pamatkapitāls ir 1,589 miljoni eiro. Šī uzņēmuma vienīgais patiesais labuma guvējs ir Krasovskis.