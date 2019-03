Publisko 'Rail Baltica' kustības sarakstu; ceļošanas ātrums - 234 km/h

Publiskots vērienīgā dzelzceļa projekta "Rail Baltica" vilcienu kustības plāns, kurš iezīmē līnijas starptautisko, reģionālo un kravas vilcienu kustību no 2026. līdz 2056. gadam. Ceļošanas ātrums reģionālajiem maršrutiem būs līdz 200 km/h, bet starptautiskajiem vilciena ātrums sasniegšot 234 km/h.

Ir paredzēts, ka "Rail Baltica" ātrgaitas vilcieni no Tallinas uz Varšavu un no Tallinas uz Viļņu kursēs līdz četrām reizēm dienā. Katrā virzienā un katrā no maršrutiem no brīža, kad līnija tiks atklāta un līdz sešām reizēm dienā katrā virzienā katrā no maršrutiem pēc 10 darbības gadiem.

Līdz pat 10 vilcieniem dienā kursēs posmā Viļņa–Kauņa–Varšava. Tā rezultātā "Rail Baltica" nodrošinās ātru dzelzceļa savienojumu starp Baltijas valstu galvaspilsētām katras divas stundas, sola projekta īstenotāji.

Plāns iekļauj arī divus nakts vilcienus: Tallina–Rīga–Kauņa–Varšava–Berlīne un Viļņa–Kauņa–Varšava–Berlīne, dodot iespēju pasažieriem sasniegt tālākus galamērķus Eiropā. Katras 30 minūtes pasažieriem būs iespēja nokļūt no Rīgas Centrālās stacijas uz Starptautisko lidostu "Rīga". Šis brauciens aizņems vien 10 minūtes.

Ātrgaitas vilcienu kustības intervāls ir balstīts paredzamo pasažieru pieprasījuma novērtējumā, kas tika veikts "Rail Baltica" Vilcienu kustības plāna 2026.-2056. gadam izstrādes ietvaros. Šo plānu izstrādāja Vācijas uzņēmums "ETC Gauff Mobility GmbH", sadarbībā ar Dānijas uzņēmumu "COWI" un Vācijas kompāniju "Institut fur Bahntechnik GmbH".

"Rail Baltica dzelzceļa satiksmes plāna galvenais mērķis ir paredzēt, kā "Rail Baltica" infrastruktūra spēs apmierināt transporta pakalpojumu pieprasījumam vidējā un ilgtermiņā. Šis plāns tiks izmantots, lai Rail Baltica trase tiktu izmantota efektīvi no pirmās tās darbības dienas, un lai pasažieru un kravas pārvadājumu pakalpojumus būtu iespējams palielināt pēc pirmajiem ekspluatācijas gadiem", sacījis "RB Rail AS" Sistēmu un Ekspluatācijas departamenta vadītājs Žans-Marks Bedmārs.

Kravu pārvadājumi

Kā norādīts Vilcienu kustības plānā, divi līdz trīs kravas vilcieni ar maksimālo ātrumu 120 km/h varēs izmantot Rail Baltica katru stundu. Pieņemtā ass slodze ir 25 tonnas un pieļaujamais vilcienu garums – līdz 1050 m. Lai veicinātu dzelzceļa kravu pārvadājumu attīstību, paredzēts būvēt trīs liela mēroga multimodālos terminālus – Igaunijas pilsētā Mūgā, Salaspilī un Lietuvas pilsētā Palemonā.

Plānots, ka 80% no kravas vilcieniem, kas izmantos "Rail Baltica", būs intermodālo kravu vilcieni. Tas sniegs iespēju loģistikas operatoriem pārvietot kravu pārvadājumus no autoceļiem uz dzelzceļiem. Tādējādi ir gaidāms nozīmīgs gaisa piesārņojuma un ceļa sastrēgumu samazinājums, kā arī uzlabota kopējā autoceļu satiksmes drošība.

Reģionālie un pārrobežu reģionālie vilcieni

"Rail Baltica" dzelzceļa satiksmes plānā veiktais izvērtējums atklāj reģionālo vilcienu attīstības potenciālu Baltijas valstīs, ar maksimālo kustības ātrumu 200 km/h. Tas nozīmē, ka "Rail Baltica" trase var tikt izmantota ne tikai starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, bet arī reģionālajiem un pārrobežu reģionālajiem pārvadājumiem, nodrošinot ātru un videi draudzīgu transporta risinājumu visa "Rail Baltica" ceļa garumā.

Piemēram, plāns identificēja pietiekamu pasažieru plūsmas potenciālu, lai veidotu reģionālo pasažieru pārvadājumus no Bauskas līdz Rīgai un no Salacgrīvas līdz Rīgai Latvijā, no Pērnavas līdz Tallinai Igaunijā, un no Marijampoles caur Kauņu līdz Viļņai Lietuvā. Papildus tam, plāna izstrādē tika identificēts pietiekamais pieprasījuma līmenis arī pārrobežu reģionālās satiksmes nodrošināšanai, piemēram, posmos no Marijampoles līdz Rīgai, vai no Tallinas līdz Rīgas lidostai.

Reģionālās satiksmes attīstībai uz "Rail Baltica" trases būs nepieciešami papildu pētījumi un lēmumi dalībvalstu līmenī.

"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Paredzēts, ka "Rail Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Plānots, ka "Rail Baltica" dzelzceļa līnija būs gatava satiksmei 2026.gadā.