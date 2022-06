Puse izlietoto bateriju nenonāk otrreizējā pārstrādē

Pēc pēdējiem Valsts vides dienesta apkopotajiem datiem, 2020. gadā Latvijas tirgū nonāca vairāk nekā 400 tonnas galvanisko bateriju, tostarp tā sauktās "pirkstiņbaterijas", telefonu un citu ierīču akumulatori. No tā 2020. gadā atpakaļ iegūtas un pārstrādē nodotas gandrīz 190 tonnas jeb 48%. Lai arī valstī noteiktās bateriju savākšanas normas tiek izpildītas, pārstrādē varētu novirzīt vēl lielāku apjomu šo videi kaitīgo atkritumu.

Ēku apsaimniekotājs "Latvijas Namsaimnieks" sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA "Eco Baltia Vide" un Latvijas Zaļo punktu šogad sākuši iniciatīvu – bateriju šķirošanas konteineru izvietošanu daudzdzīvokļu mājās. Šobrīd jaunie konteineri izvietoti jau 22 "Latvijas Namsaimnieks" apsaimniekotajos namos, 31 kāpņu telpā, taču, vērtējot iedzīvotāju aktivitāti un kopējo pieprasījumu, paredzēts šo projektu īstenot arī citās klientu daudzdzīvokļu mājās.

SIA "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts skaidro, ka atkritumu, tostarp arī bateriju, šķirošanas risinājumi šobrīd pieejami jau ikvienam Latvijas iedzīvotājam: "Līdz šim viens no ērtākajiem veidiem, kā atbrīvoties no izlietotajām baterijām, ir nogādāt tās uz tirdzniecības vietām, kurās uzstādītas speciālas šķirošanas kastes. Tas ir ikvienam pieejams risinājums, ņemot vērā to, ka veikali ir itin bieži apmeklēta vieta ikdienā. Tomēr apsveicami, ka šķirošanas sistēmas attīstīšanā aktīvi iesaistās arī namu apsaimniekotāji. Tas ir tiešākais kanāls, lai nodrošinātu šķirošanu teju pie iedzīvotāja namdurvīm, kā arī veicinātu informētību par šķirošanas nozīmīgumu. "

Baterijas un akumulatori tiek klasificēti kā videi kaitīgie atkritumi, no kuriem jāatbrīvojas ar īpašu atbildību. Baterijas nekādā gadījumā nedrīkst izmest sadzīves atkritumos vai dabā.

"Viena dabā izmesta baterija var izraisīt augsnes piesārņojumu aptuveni viena kvadrātmetra platībā, kas saglabājas gandrīz gadsimtu. Turpretī, šķirojot baterijas, tās nonāk otrreizējā pārstrādē, lai no tām atgūtu atkārtotai ražošanai derīgas izejvielas. Tā, piemēram, no 1 tonnas pārstrādē nodotajām baterijām var atgūt 270 kg mangāna, 210 kg dzelzs, 160 kg cinka un 60 kg grafīta," informē Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis.

Iedzīvotāji izlietotās baterijas var nogādāt uz tirdzniecības vietām, kurās tiek tirgotas jaunas baterijas, piemēram, degvielas uzpildes stacijām, lielveikaliem, mazajām tirdzniecības vietām un citviet. Tāpat baterijas un akumulatorus var nodot atkritumu šķirošanas laukumos, kas Latvijā patlaban ir vairāk nekā 70. Pakalpojumus bateriju savākšanai kopā ar nevajadzīgo elektrotehniku nodrošina arī atsevišķi atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi.