Puse no 100 lielākajiem mežu īpašniekiem – ārvalstnieki, liecina pētījums

Balstoties uz Zemkopības ministrijas sniegtajiem datiem, Latvijas meži aizņem 3,38 miljonus hektāru un klāj 52% Latvijas teritorijas, kas to padara par ceturto mežaināko valsti Eiropā. Top 100 lielākajiem mežu īpašniekiem pieder 11,69% Latvijas mežu. "Lursoft" apkopojis informāciju par top 100 lielākajiem mežu īpašniekiem – juridiskām personām Latvijā, izpētot, kas ir to īpašnieki un kādi ir to finanšu rādītāji.

Trešā daļa no top 100 lielākajiem mežu īpašniekiem reģistrēti Rīgā, savukārt pārējos reģionos to sadalījums ir ļoti līdzīgs. Izņēmums ir Zemgale, kur juridisko adresi reģistrējuši tikai seši no top 100 sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem. Savukārt, analizējot, kādas nozares top 100 lielākie mežu īpašnieki norādījuši kā savu pamatdarbības veidu, vairākumā gadījumu redzams, ka to darbība saistīta ar mežkopību (53 uzņēmumi) vai mežizstrādi (20 uzņēmumi), taču daļa (pieci komersanti) snieguši informāciju, ka tie nodarbojas ar sava nekustama īpašuma pirkšanu un pārdošanu, bet vēl četri uzņēmumi – ka tie nodarbojas ar kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecību. Starp sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem atrodama gan firma, kas nodarbojas ar viesu izmitināšanu viesu mājās, gan arī kūdras ieguves uzņēmums un firma, kas norādījusi, ka tās pamatdarbība saistīta ar koka taras ražošanu.

Ar izmitināšanu viesu mājās saistīts Madonas novadā reģistrētais SIA "Čiekuri-shishki", kura īpašnieks ir Gērnsijā reģistrētais "SF Holding Limited", bet kā patiesais labuma guvējs norādīts "Latvijas balzama" īpašnieks, Krievijas miljardieris Jurijs Šeflers. Pagājušā gada nogalē mediji vēstīja, ka ar Šefleru saistītas firmas uzpērk īpašumus Gaiziņa apkaimē, Viešura kalna un Kaķīša jeb Viešura ezera krastos. Iepriekš īpašumu apsaimniekotājs publiski apliecinājis, ka miljardierim ap ezeru pieder jau vairāk nekā divsimt hektāru zemes, bet apkaimē – ap diviem tūkstošiem hektāru. "Čiekuri-shishki" īpašumā atrodas 1,55 tūkstoši hektāru mežu. Iesniegtajā pārskatā par 2017. gadu teikts, ka aizpagājušais gads uzņēmumam bijis ekonomiski smagnējs – atpūtas kompleksa "Viešūra kalns" īpašnieks turpinājis strādāt ar zaudējumiem, tiem 2017. gadā sasniedzot 1,61 miljonu eiro, bet tā apgrozījumu veidojuši 1,27 miljoni eiro.

Lielākajiem pieder vairāki desmiti tūkstoši hektāru mežu

"Lursoft" izpētījis, ka lielākajiem mežu īpašniekiem pieder pat vairāki desmiti tūkstoši mežu. Līderis to vidū ir SIA "Myrtillus", kura īpašnieks pastarpināti ir zviedru "Södra Skogsagarna ekonomisk forening" un kuram Latvijā pieder 56,9 tūkstoši hektāru mežu. Jānorāda, ka šis nav vienīgais ar "Södra" koncernu saistītais uzņēmums, kas iekļuvis top 100 lielāko mežu īpašnieku sarakstā. Topa 6. vietā atrodas SIA "Sodra Latvia" piederošais SIA "Fragaria" (14,76 tūkstoši hektāru), bet 19. vietā – SIA "Zilupe mežs" (3,83 tūkstoši hektāru). Sarakstā parādās arī divi uzņēmumi, kuri tiešā veidā pieder "Södra Skogsagarna Ekonomisk Forening" – SIA "Sodra mežs" (12,48 tūkstoši hektāru) un SIA "Ruda" (5,18 tūkstoši hektāru). Visi seši uzņēmumi 2017. gadā kopā nodrošinājuši gan tikai deviņas darba vietas un to kopējais apgrozījums bijis 11,85 miljoni eiro, bet peļņa – 1,82 miljoni eiro. Eiropas Biznesa Reģistrā pieejamais "Södra Skogsagarna Ekonomisk Forening" gada pārskats liecina, ka "Södra" iegādājusies mežus Latvijā, lai nākotnē varētu nodrošināt savas rūpnīcas ar izejmateriālu, norādot, ka Latvija ir un arī turpmāk būs galvenais "Södra" izejvielu piegādes avots. Pērn "Södra Skogsagarna Ekonomisk Forening" sasniegusi labākos darbības rezultātus savā pastāvēšanas vēsturē – 2018. gadā apgrozīti 2,3 miljardi eiro (24 230 milj. SEK) un pirms nodokļu nomaksas gūta 422,97 miljonu eiro (4 431 milj. SEK) liela peļņa.

Runājot par finanšu rādītājiem, top 100 lielākie mežu īpašnieki 2017. gadā apgrozījuši 800,59 miljonu eiro un nopelnījuši 111,81 miljonus eiro. Salīdzinot ar 2016. gadu, gada laikā to apgrozījums palielinājies par 10,55%, bet peļņa – par 41,71%.

Top 10 lielākie mežu īpašnieki – juridiskas personas:

SIA "Myrtillus": 56,94 tūkst. ha mežu īpašumā;

SIA "Rīgas meži": 45,96 tūkst. ha mežu īpašumā;

SIA "IRI Forest Assets Latvia": 40,16 tūkst. ha mežu īpašumā;

SIA "IRI Asset Management": 16,10 tūkst. ha mežu īpašumā;

SIA "IRI Investments Latvia": 14,77 tūkst. ha mežu īpašumā;

SIA "Fragaria": 14,76 tūkst. ha mežu īpašumā;

SIA "Sodra mežs": 12,48 tūkst. ha mežu īpašumā;

AS "Latvijas valsts meži": 10,01 tūkst. ha mežu īpašumā;

SIA "Austrumu mežs": 9,58 tūkst. ha mežu īpašumā;

SIA "Sundin mežs": 9,29 tūkst. ha mežu īpašumā.

Starp lielajiem mežu īpašniekiem – liela daļa no Zviedrijas

Starp top 100 lielākajiem mežu īpašniekiem puse ir ārvalstnieki, vēsta "Lursoft". Pētījuma dati atklāj, ka visbiežāk šo mežu tiešie vai arī pastarpinātie īpašnieki ir ārvalstu uzņēmumi vai arī fiziskas personas, visbiežāk, – no Zviedrijas.

Rēķinot, cik liela daļa no top 100 lielāko mežu īpašnieku īpašumā esošajiem mežiem pieder ārvalstniekiem, skaitļi liecina, ka tie ir 67% jeb 264,6 tūkstoši hektāru mežu. No tiem zviedru investoriem pieder 159,22 tūkstoši hektāru.

Līdztekus "Sodra" grupas uzņēmumiem, starp lielākajiem Latvijas mežu īpašniekiem bieži figurē arī "Isnaudas Forest Holding AB" nosaukums. No pieciem uzņēmumiem, kas pieder minētajai zviedru kompānijai, četri atrodami 100 lielāko mežu īpašnieku skaitā. "Lursoft" aprēķinājis, ka "Isnaudas Forest Holding AB" piederošajiem SIA "Austrumu mežs", SIA "Istalsnas mežs", SIA "Ņukšu mežs" un SIA "Silmalas mežs" pieder meži 15,39 tūkstošu hektāru platībā. Lielākais no tiem ir 2009. gadā dibinātais SIA "Austrumu mežs" ar īpašumā esošiem 9,58 tūkstošiem hektāru mežu, uzņēmums ir 9. lielākais mežu īpašnieks Latvijā. Iesniegtais gada pārskats rāda, ka 2017. gadā tā ieņēmumi no mežkopības veidojuši 770,70 tūkstošus eiro, bet vēl 86,23 tūkstošus eiro tas guvis no lauksaimniecības zemju un medību platību iznomāšanas. Visi četri "Isnaudas Forest Holding AB" piederošie uzņēmumi, kuri iekļuvuši top 100 lielāko mežu īpašnieku sarakstā, 2017. gadā strādājuši ar zaudējumiem (140,95 tūkstoši eiro kopējie zaudējumi).

Vietējiem – labāki rezultāti

"Lursoft" aprēķini par lielāko mežu īpašnieku finanšu rādītājiem parāda, ka 2017. gadā top 100 uzņēmumi apgrozījuši 1,49 miljardus eiro un nopelnījuši 157,80 miljonus eiro. Interesanti, ka, neskatoties uz to, ka puse no analizētajiem 100 uzņēmumiem pieder ārvalstniekiem un to īpašumā ir lielākas mežu platības nekā vietējiem uzņēmējiem, šo uzņēmumu finanšu rādītāji ir sliktāki.

Piemēram, kamēr mežu īpašnieki ar ārvalstu kapitālu 2017. gadā apgrozījuši 129,05 miljonus eiro, Latvijas kapitāla uzņēmumu kopējais apgrozījums bijis desmit reižu augstāks – 1,13 miljardi eiro. Kopumā no top 100 lielākajiem mežu īpašniekiem 34 strādājuši 2017. gadā ar apgrozījumu virs vienu miljonu eiro, bet četriem uzņēmumiem tas nav sasniedzis pat 10 tūkstošu eiro slieksni. Proti, viszemākais apgrozījums 2017. gadā no sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem bijis Rīgā reģistrētajam SIA "Madona Forest", kura īpašumā ir 879 hektāri mežu, kas to ierindo 74. vietā. 2017. gadā uzņēmums apgrozījis vien nepilnus divus tūkstošus eiro, bet tā peļņa bijusi 152,57 tūkstoši eiro, ko nodrošinājuši pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.

Jānorāda, ka dāņu "Esa I Holding ApS" piederošais SIA "Madona Forest" arī pēc Uzņēmumu reģistra aicinājuma atklāt savus patiesos labuma guvējus uzņēmumiem, kuru dalībnieku sastāvā ir 100% ārvalstu kapitāls, to vēl aizvien nav izdarījis.

Sarindojot lielākos mežu īpašniekus pēc apgrozījuma 2017. gadā, starp 10 līderuzņēmumiem tikai viens ir ar ārvalstu kapitālu, pārējie – vietējā kapitāla uzņēmumi. Absolūts līderis starp mežu īpašniekiem pēc apgrozījuma ir AS "Latvijas valsts meži", kas 2017. gadā bijis 16. lielākais uzņēmums Latvijā. "Latvijas valsts meži" pārvalda un apsaimnieko 1,63 miljonus hektāru zemes, no kurām 1,41 miljoni hektāru ir meži. Tiesa, balstoties uz Kadastra sniegto informāciju, uzņēmuma īpašumā ir nedaudz vairāk nekā 10 tūkstoši hektāru mežu, kamēr pārējā apsaimniekotā platība pieder Zemkopības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai u.c.

Interesanti, ka saraksta trešajā vietā esošais SIA "Latgran" pēc īpašumā esošo mežu platības ir vien 94. vietā, taču, neskatoties uz to, uzrādījis daudz sekmīgākus rezultātus nekā augstākās pozīcijās esošie uzņēmumi. Igauņu AS "Graanul Invest" piederošais uzņēmums 2017. gadā apgrozījis 59,22 miljonus eiro, tiesa, salīdzinot ar gadu iepriekš, uzņēmuma apgrozījums sarucis par 31,71%. Kritumu izraisījis apjoma samazinājums un granulu tirgus situācija. Jāpiebilst, ka "Latgran" pamatdarbība saistīta ar kokskaidu granulu ražošanu. Starp citu, SIA "Latgran" ir ne tikai trešais lielākais mežu īpašnieks pēc apgrozījuma 2017.gadā, bet ierindojas arī trešajā vietā starp uzņēmumiem ar lielāko peļņu.

Top 10 lielākie mežu īpašnieki pēc apgrozījuma 2017. gadā:

AS "Latvijas valsts meži": 275,83 milj. EUR;

SIA "Pata": 163,63 milj. EUR;

SIA "Latgran": 59,22 milj. EUR;

AS "Pata Saldus": 50,22 milj. EUR;

SIA "Ošukalns": 35,39 milj. EUR;

SIA "Ibiza": 20,77 milj. EUR;

SIA "Rīgas meži": 18,46 milj. EUR;

SIA "Laskana-mežs": 17,41 milj. EUR;

SIA "Krauzers": 16,81 milj. EUR;

SIA "Stiga RM": 16,55 milj. EUR.

Saraksta ceturtajā vietā ierindojas Ventspils uzņēmējam, kādreizējam "Ventspils nafta" prezidentam, Igoram Skokam piederošais SIA "Skoks", kura īpašumā ir 1,38 tūkstoši hektāru mežu. Neskatoties uz to, ka SIA "Skoks" apgrozījums 2017. gadā bijis vien 75,4 tūkstoši eiro, tas gadu noslēdzis ar 3,97 miljonu eiro peļņu, kas gūta, pateicoties holdingkompānijas darbībai – ienākumiem no dividendēm. 2018. gadā uzņēmuma rezultāts gan vairs nav bijis tik spožs, jo, neskatoties uz apgrozījuma pieaugumu, tā peļņa pērn samazinājusies līdz 301,63 tūkstošiem eiro. "Lursoft" informācija rāda, ka SIA "Skoks" ir kapitāldaļu turētājs piecos uzņēmumos, no kuriem augstākais apgrozījums bijis nekustamo īpašumu jomā strādājošajam SIA "Mežaudze", kas apgrozījis 156,03 tūkstošus eiro un nopelnījis 1,26 miljonus eiro. SIA "Mežaudze" ir dolomītu karjeru izstrādes un šķembu ražotāja SIA "DSG karjeri" un SIA "Dinamix" vienīgais īpašnieks.

Pēdējā laikā Igora Skoka vārds presē skaļāk izskanējis ar viņa un Gunta Rāvja, Andra Putāna centieniem atņemt nacionālās sporta bāzes statusu daļai viņiem piederošās zemes pie Biķernieku trases Rīgā.

Pelnošāko mežu īpašnieku top 100 sarakstā iekļuvis vēl viens fiziskai personai piederošs uzņēmums – SIA "Pampāļi". Lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā ir 911,53 hektāri mežu, un tas 2017. gadu noslēdzis ar 1,72 miljonu eiro peļņu. "Lursoft" atrodamā informācija liecina, ka SIA "Pampāļi" lielākais kapitāldaļu turētājs ir Jānis Vaļko, viņš arī līdzdarbojas Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijā un Latvijas Reģionālajā cukurbiešu audzētāju asociācijā.

TOP 10 pelnošākie mežu īpašnieki 2017. gadā:

AS "Latvijas valsts meži": 65,21 milj. EUR;

SIA "IRI Forest Assets Latvia": 8,26 milj. EUR;

SIA "Latgran": 7,15 milj. EUR;

SIA "Skoks": 3,97 milj. EUR;

AS "Pata Saldus": 2,80 milj. EUR;

SIA "Istra mežs": 2,25 milj. EUR;

SIA "Silmalas mežs": 2,18 milj. EUR;

SIA "Rīgas meži": 2,16 milj. EUR;

SIA "Ņukšu mežs": 1,95 milj. EUR;

SIA "Pampāļi": 1,72 milj. EUR.

Starp lielākajiem mežu īpašniekiem – arī Andra Šķēles ģimene

Raugoties, kam pieder 100 lielākie mežu īpašumi, "Lursoft" izpētījis, ka šo uzņēmumu dalībnieku vidū jau pirmajā līmenī izskaitļojama 81 fiziskā persona, tostarp gan no Latvijas, gan no ārvalstīm. Piemēram, Ventspils puses uzņēmējam Edgaram Dupužam pieder gan SIA "Kursa MRU" (īpašumā 3,67 tūkstoši hektāru mežu), gan arī SIA "Līcīši" (2,14 tūkstoši hektāru mežu). 2017. gada pārskatā atrodamā informācija liecina, ka SIA "Kursa MRU" apgrozījums gada laikā sarucis par 50,8%, samazinoties līdz 1,08 miljoniem eiro, kam par iemeslu bijis apstāklis, ka uzņēmums vairs nenodarbojas ar kokmateriālu pārdošanu, kā arī 2017. gadā samazinājās mežizstrādes pakalpojumu sniegšana. Pretēji rezultāti bijuši 34. lielākajam Latvijas mežu īpašniekam SIA "Līcīši", kas gada laikā audzējis apgrozījumu par 252,07%, rādītājam 2017. gadā sasniedzot 2,78 miljonus eiro. Iemesls pieaugumam meklējams ciršanas tiesību pārdošanā, kā arī uzņēmuma gūtajos ieņēmumos no nekustamo īpašumu pārdošanas, kas nesuši 1,73 miljonus eiro.

Ar diviem uzņēmumiem top 100 lielāko mežu īpašnieku sarakstā iekļuvis arī Uldis Mierkalns, kuram pieder 80% AS "Latvijas meži" kapitāldaļu un SIA "Pata" (100% visas uzņēmuma daļas pieder Uldim Mierkalnam). Ar abu uzņēmumu starpniecību Uldis Mierkalns ir 4,11 tūkstošu hektāru mežu īpašnieks. Top 100 sarakstā "Latvijas meži" un "Pata" atrodas blakus, ieņemot attiecīgi 37. un 38. vietu.

Lielāko mežu īpašnieku vidū ir arī Gundars Skudriņš, kuram piederošais SIA "Vidzemes mežsaimnieks" ar 1,03 tūkstošiem hektāru mežu ir 67. lielākais mežu īpašnieks Latvijā, Aldis Buks, Ivars Dāboliņš un Aigars Nitišs, kuriem vienādās daļās pieder daudznozaru kompānija SIA "Ošukalns", kas savulaik tika dibināta kā neliela mežizstrādes firma, bet tagad tā pārstāv tādas nozares kā kokapstrāde, mežizstrāde, ceļu būve, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana u.c. Uzņēmuma apgrozījums 2017. gadā sasniedzis 35,39 miljonus eiro, no tiem 34,46% devusi tieši mežizstrāde, bet otrs lielākais pienesums bijis no ceļu un maģistrāļu būvniecības – 31,08% no uzņēmuma kopējā apgrozījuma 2017. gadā.

Lielāko mežu īpašnieku skaitā atrodama arī 1999. gadā reģistrētā SIA "Beverīnas īpašumi", kurā patiesie labuma guvēji ir ekspolitiķa Andra Šķēles ģimene. Uzņēmumam pieder 663,83 hektāri mežu, kas to ierindo top 100 lielāko mežu īpašnieku saraksta 95. vietā. Uzņēmuma finanšu rādītāji ir samērā pieticīgi – 2017. gadā tas apgrozījis vien 28.78 tūkstošus eiro un jau ceturto gadu turpinājis strādāt ar zaudējumiem.

Lielāko mežu īpašnieku skaitā – arī reliģiskās organizācijas

Apskatot, kas palicis ārpus top 100 saraksta, redzams, ka 1000 lielāko mežu īpašnieku – juridisku personu vidū ir vairāk nekā divdesmit draudzes visā Latvijas teritorijā. Lielākie mežu īpašumi pieder Latvijas evaņģēliski luteriskajai baznīcai, kuras īpašumā ir 412,67 hektāri zemes, tādējādi to ierindojot lielāko mežu īpašnieku saraksta 150. vietā. Tas ir ievērojami vairāk nekā Aglonas bazilikas draudzei, kurai pieder 231,07 hektāri mežu.

Vairāk nekā 100 hektāru mežu ir arī Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo draudzes īpašumā (115,16 hektāri mežu), savukārt citām draudzēm īpašumā esošā meža platība svārstās no dažiem līdz pārdesmit hektāriem. To vidū ir ne tikai draudzes reģionos, bet arī galvaspilsētā. Vēl bez pieminētās Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzes, top 1000 lielāko mežu īpašnieku vidū ir arī Rīgas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze, kurai pieder meži 46,3 hektāri platībā, savukārt Evaņģēlisko kristiešu draudzei "Zilais Krusts" pieder 38,5 hektāru lielas mežu platības.