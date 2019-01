PVD sekos līdzi, lai Latvijas tirgū nenonāktu slimu liellopu gaļa no Polijas

Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) sekos līdzi, lai Latvijā nenonāktu slimu liellopu gaļa no Polijas, kur atklājies, ka kāds uzņēmums, apejot kontroles procesus, nokauj un eksportē slimu liellopu gaļu, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".

Polijas telekanāls "TVN" šonedēļ atmaskojis kādu lopkautuvi Polijā, Mazovijas reģionā, savā sižetā parādot kadrus, kuros it kā redzams, ka nakts aizsegā uz kautuvi atved govis, kas dažādu slimību dēļ nevar nostāvēt kājās. Bez veterināro dienestu kontroles lopi tiekot nokauti, bet liemeņi sagriezti un sagatavoti tirgum.

Atbildīgo dienestu izmeklēšanā noskaidrots, ka liellopu gaļa no kautuves eksportēta uz 11 Eiropas Savienības (ES) valstīm, tostarp Latvijas kaimiņvalstīm Igauniju un Lietuvu. Atbildīgie dienesti noskaidrojuši, ka kopumā ES pārtikas ķēdē no šīs lopkautuves nonākušas 2,5 tonnas gaļas.

Polijas gaļas ražotāji medijiem apgalvojot, ka tā esot tikai viena neliela uzņēmuma problēma, tomēr Polijas veterinārais dienests uzdevis pastiprināt kontroli visās lopkautuvēs valstī.

Par to, vai gaļa no Polijas nonākusi arī Latvijas tirgū, oficiāla apstiprinājuma pagaidām nav, taču Latvijas PVD pārstāve Ilze Meistere norādījusi, ka PVD sekojot līdzi informācijai Ātrās brīdināšanas sistēmā un gadījumā, ja produkti būs sūtīti arī uz Latviju, nekavējoties rīkosies.

Vienlaikus PVD atzīst, ka ir uzņēmumi, kuros nonākusi liellopu gaļa no citiem Polijas uzņēmumiem.

LTV ziņo, ka PVD rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka, iespējams, kāds Latvijas uzņēmums gaļu no atmaskotās kautuves tomēr esot saņēmis. Vienlaikus dienests norāda, ka Latvija no Polijas tikpat kā neimportē liellopu liemeņus, bet lielākoties jau apstrādātu gaļu, kam veiktas papildu pārbaudes.

Statistika liecina, ka Polija ir septītais lielākais liellopu gaļas ražotājs ES. 2017. gadā tur saražoti 560 000 tonnu liellopu gaļas un 85% no tās tika eksportēti.

Slimu govju gaļa Polijā maksā piecas sešas reizes mazāk par veselu govju gaļu. Decembrī kādas citas lopkautuves īpašniekam par šādu praksi tika piespriests cietumsods.