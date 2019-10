PVD vēl divos Polijas izcelsmes putnu gaļas paraugos konstatē salmonellas

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) papildus iepriekš konstatētajām četrām piesārņotajām putnu gaļas partijām, kas ražotas Polijas uzņēmumā "Cedrob S.A.", salmonellas atklājis vēl divos šī paša Polijas ražotāja putnu gaļas paraugos.

"Vēl divos Polijas izcelsmes putnu gaļas paraugos ir konstatētas salmonellas," pastāstīja PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere, piebilstot, ka arī šajos abos gadījumos ražotājs ir "Cedrob S.A.".

Pēc Meisteres teiktā, visi līdz šim izmeklētie putnu gaļas paraugi ir noņemti pastiprinātās kontroles ietvaros, kas uzsākta pēc tam, kad tika konstatēti saslimšanas ar salmonelozi gadījumi Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs. Pastiprinātās pārbaudes turpinās ne tikai pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumos, bet arī uzņēmumos, kas tiem piegādā izejvielas.

Viņa gan nevarēja pateikt, cik kopumā gaļas uzdots atsaukt no tirdzniecības, norādot, ka uz šo jautājumu šobrīd nav iespējams atbildēt, jo daļa šo produktu vairs nav apritē. Uzņēmumi atsauc produkcijas atlikumus.

Meistere arī uzsvēra, ka dažādi pārtikas piesārņotāji, tostarp salmonellas, ir konstatējami tikai laboratoriski, tāpēc, gatavojot maltīti, vienmēr ir jāpatur prātā piesārņojuma risks.

Lai pasargātu sevi no pārtikas izraisītām saslimšanām, jāievēro daži vienkārši padomi, tostarp jāmazgā rokas pēc tualetes apmeklējuma, pirms gatavošanas, kā arī pēc darbībām ar jēlproduktiem. Tāpat, uzglabājot pārtikas produktus, jēlprodukti jānošķir no citiem pārtikas produktiem, un tas pats princips ir jāievēro gatavošanas procesā - jēlprodukti - gaļa, zivis, olas - nedrīkst nonākt saskarsmē ar citiem pārtikas produktiem, tāpēc to apstrādei jāizmanto atsevišķi virtuves piederumi, bet galda virsma pēc jēlproduktu apstrādes ir rūpīgi jānotīra. Arī dzīvnieku izcelsmes jēlprodukti - gaļa, zivis un olas - ir pareizi termiski jāapstrādā, kas nozīmē, ka tos kārtīgi jānovāra vai jāizcep.

Jau vēstīts, ka PVD konstatējis salmonellas Polijas izcelsmes putnu gaļā. "Salmonella enteritidis" baktērija konstatēta SIA "Gaļsaimnieks" ņemtajos Polijas izcelsmes putnu gaļas paraugos, kā arī SIA "EVBL" ņemtā Polijas izcelsmes putnu gaļas paraugā.

Ārpuskārtas pārbaude kompānijā "Gaļsaimnieks" notika pēc konstatēšanas, ka šis uzņēmums piegādā putnu gaļu SIA "Baltic Restaurants Latvia", kas nodrošināja ēdināšanas pakalpojumus Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēm laikā, kad tur tika konstatēti saslimšanas gadījumi ar salmonelozi, un arī tirdzniecības centra "Stockmann" darbiniekiem. Savukārt kompānija "EVBL" pārbaudīta pastiprināto pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumu pārbaužu ietvaros, kas tika sāktas pēc bērnu saslimšanas gadījumiem Siguldā.

Abos gadījumos "Salmonella enteritidis" konstatēta izejvielā, ko piegādājis Polijas uzņēmums "Cedrob S.A.". Iepriekš PVD bija konstatējis četras piesārņotas putnu gaļas partijas, kas ražotas uzņēmumā "Cedrob S.A.", un aicināja Latvijas pārtikas produktu ražotājus un izplatītājus izvērtēt savu sadarbību ar šo Polijas uzņēmumu.

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka ir vairāki desmiti uzņēmumu, kuriem piegādāta gaļa no Polijas, kurā konstatēja salmonellu. Tostarp visvairāk attiecīgās partijas gaļa vispirms piegādāta "EVBL" saldētavai Kuldīgas šosejā 96 - 2288 kilogrami, Igaunijas uzņēmuma "Vicarelli Saare" - 429 kilogrami, Igaunijas uzņēmumam "Vicarelli, Maksi kook" - 397 kilogrami, uzņēmumam "Kita 18" Rencēnu ielā, Rīgā - kopumā 325 kilogrami, "Bidfood" Lubānas ielā, Rīgā - 291 kilograms, "Ādažu desu darbnīcai" Jūrmalā - 284 kilogrami, "Serenum" Ventspilī - 219 kilogrami, Jelgavas tirgum - 151 kilograms. Mazākos apjomos šī gaļa piegādāta ēdināšanas uzņēmumiem ar vairākām ēstuvēm - "Tiamo grupai", "Aniva", "Fristar", "Žaks 2", "Vita mārkets", "Diāna".

Šie vairāki desmiti uzņēmumu tālāk ar šo gaļu ir apgādājuši lielu skaitu izglītības iestāžu visā Latvijā. Lielākā no pašvaldībām, kura saņēmusi šādu gaļu, ir Rīga, kam seko Liepāja, Ogre, Ventspils, Jelgava un Pierīga.

Ziņots arī, ka, veicot pastiprinātu akūtu zarnu infekcijas slimību uzraudzību Siguldas un Siguldas novada iedzīvotājiem saistībā ar STEC infekcijas izplatības epidemioloģisko izmeklēšanu, tika atklāti arī salmonelozes gadījumiem. Ar salmonellām inficējās bērni, kuri apmeklēja divas Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes - "Ieviņa" un "Tornīši".

Savukārt oktobra sākumā vēdera infekcija tika konstatēta apmēram 50 universālveikala "Stockmann" darbiniekiem, kurus "Trakajās dienās" ēdināja SIA "Baltic Restaurant Latvia". Informāciju par saslimšanas gadījumiem "Stockmann" darbinieku ēdināšanas blokā PVD saņēma no paša "Baltic Restaurants Latvia".