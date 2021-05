Radošās izcilības festivālā 'ADwards' iepazīstinās ar jauno Eiropas Bauhaus

Radošās izcilības festivāls ADwards notiek jau 15. gadu, un visu maija mēnesi vēl norisinās darbu iesniegšana konkursam. Pirms darbi tiek nodoti starptautiskas žūrijas vērtējumam, portāls "Delfi" sadarbībā ar festivāla organizatoriem "Latvian Art Directors Club" (LADC) stāstīs par to, kā radošums un drosmīgas idejas var palīdzēt dzīvei pandēmijā un padarīt pasauli labāku.

LADC norādīja, ka Bauhaus ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir palīdzēt īstenot Eiropas zaļo kursu, apvienojot dizainu, ilgtspēju, piekļūstamību, pieejamību cenas ziņā un ieguldījumus. Jaunais Eiropas Bauhaus ir radoša iniciatīva, kas nojauc robežas starp zinātni un tehnoloģijām, mākslu, kultūru un sociālo iekļaušanu, un cenšas ar dizaina palīdzību rast risinājumus ikdienas problēmām. Tādējādi Jaunā Eiropas Bauhaus pamatvērtības ir ilgtspēja, estētika un iekļautība.

Maija sākumā norisinājās starptautiska darbnīca, kuru organizēja Eiropas Radošo direktoru klubs "ADC*E", un kurā satikās 31 jauni radošie prāti, lai kopā radītu idejas, kas varētu uzlabot vides kvalitāti Eiropā. Jaunie talanti pieredzējušu mentoru vadībā izstrādāja radošas idejas, kā risināt šābrīža lielos izaicinājumus, kurus piedzīvojam un meklētu ilgtspējīgus risinājumus, piemēram, preču un pakalpojumu CO2 izmešu mazināšanu dažādos sektoros (mobilitāte, mode, pārtika un dzērieni, izklaide, sports u.c.).

Darbnīcā piedalījās arī divas pārstāves no Latvijas, kuras savulaik ir absolvējušas LADC Reklāmas skolu un tagad pašas darbojas reklāmā profesionāli – Ieva Vītola (aģentūra "VUCA") un Paula Kristiāna Pētersone (aģentūra "Not Perfect").

Bauhaus iniciatīvas ietvaros mākslinieki, dizaineri, inženieri, zinātnieki, uzņēmēji, arhitekti, studenti un visi interesenti var dalīties ar iedvesmojošiem sasniegumiem, un arī šīs "ADC*E" darbnīcas rezultāts – deviņas idejas, tikušas iesniegtas kā oficiāls pieteikums Eiropas Komisijā.

Divas no iniciatīvām iesniedza arī Latvijas pārstāves. Viena no tām ir "Ballon de Carbone – izmešu samazināšana sportā", kuras nosaukums ir atsauces uz "Ballon d'Or" jeb zelta bumbas statueti, ko ik gadu pasniedz labākajam futbolistam pasaulē. Attiecīgi "ADC*E" darbnīcas radošā komanda izlēma "nozagt" šo pasākumu, kas ir viens no lielākajiem sporta notikumiem pasaulē, un zelta bumbas vietā pasniegt melnu un mazliet baisu oriģinālās futbola bumbas repliku, kas veidota no CO2 izmešiem kā simbols par to apjomu, ko futbola industrija saražo vienā dienā.

Darbnīcas komanda atklāja, ka 20 top futbola spēlētāji, kuri nominēti "Ballon d'Or" 2019. gadā, radīja vismaz 505 tonnas CO2 izmešu vien ar lidojumiem.

"Šis melnais Ballon de Carbone tiktu pasniegts nevis Messi vai Ronaldu, bet tam futbolistam, kurš katru gadu ietaupīs visvairāk CO2, un kas noteikti nebūs viens no šiem kungiem. Lai noteiktu viszaļāko sportistu, izveidosim īpašu reitingu, un, lai pieteiktu pasākumu un pievērstu mediju uzmanību, vienā diennaktī pārkrāsosim lielāko stadionu futbola laukumu baltās līnijas melnās krāsās – kā simbolu piesārņojumam, kas pārņem visu futbola industriju. Un, ja viss izdosies – šī CO2 bumba paliks mazāka ar katru gadu līdz 2050. gadā izzudīs pavisam – jo visa futbola industrija būs beidzot CO2 neitrāla," norādīja Paula Kristiāna Pētersone.

Savukārt komanda, kurā darbojās Ieva Vītola, izvirzīja savu piedāvājumu mediju un izklaides jomai.

Komanda atklāja, ka viedtālruņu lietošana var būt tikpat piesārņojoša kā avioindustrija, un, kas, komandas ieskatā, ir uztraucoši, cilvēki nemaz nezina, ka datu lietošana veicina CO2 izmešu rašanos. Tāpēc "ADC*E" darbnīcas ideja – radīt viedtālruņa aplikāciju, kas uzskaita datu lietojumu CO2 izmešu apjomā, un kurā ir padomi, kā šo izmešu apjomu samazināt, piemēram "greensavers" jeb zaļie ekrānsaudzētāji, kas atgādina, cik labi vai ne pārāk labi tu spēj atturēties no telefona lietošanas, ekoloģiskas straumēšanas iespēja, lai samazinātu kvalitāti un datu lietojumu audiovizuālu materiālu skatīšanās laikā un pat apgriezto telefona rēķinu, kur uzņēmumi varētu maksāt atpakaļ naudu saviem klientiem par neizmantotajiem datiem.

