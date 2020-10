'Rail Baltica' Centrālais mezgls Latvijā sagatavots būvdarbiem

"Rail Baltica" Rīgas Centrālā mezgla būvžogs, kam paredzēta arī informatīva funkcija, 26. oktobrī piemērīts būvlaukumam. Novembrī tas tiks uzstādīts pilnā apjomā, un pirmie būvdarbi notiks gar dzelzceļa līniju starp Maskavas un Lāčplēša ielu, informē projekta "Rail Baltica" ieviesējs Latvijā "Eiropas Dzelzceļa līnijas".

Tiks izveidots atsevišķi norobežots būvlaukums starp Satiksmes ministrijas ēku, Gogoļa ielā 3, un Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju. Visu darbu izpildes laiku Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas apkaimē satiksmes dalībniekiem un gājējiem tiks nodrošināta nepārtraukta un droša satiksmes organizācija, norāda "Eiropas Dzelzceļa līnijas".

Interesenti varēs sekot līdzi darbu norisei, jo mājas lapā "edzl.lv" izvietota interaktīva darbu karte reāllaikā. Par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem varēs uzzināt gan vietnē "edzl.lv", gan Globālā projekta mājas lapā "info.railbaltica.org". 17. novembrī plānota svinīga būvdarbu uzsākšana.

"Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes priekšēdētājs Kaspars Vingris skaidro: "Būvdarbiem sagatavots viens no komplicētākajiem un arī nozīmīgākajiem "Rail Baltica" projekta posmiem Latvijā. Tas ietver Centrālās dzelzceļa stacijas kompleksu un tam pieguļošo infrastruktūru: dzelzceļa tiltu, uzbēruma norakšanu un dzelzceļa estakādes izveidošanu, kā arī līdzās esošās teritorijas labiekārtojumus. Zaļā zona ap Centrālo staciju palielināsies trīs reizes. Darbi Rīgas centrā tiek plānoti secīgos posmos. Būvniecības laikā dzelzceļa stacija un autoosta turpinās darboties.

Rīgas centrs ir ne tikai pilsētas un Latvijas, bet arī Baltijas viduspunkts, tāpēc paredzam daudzveidīgu transporta pieejamību Centrālajai stacijai. "Rail Baltica" pasažieriem būs pieeja gan vietējiem, gan starptautiskajiem vilcieniem, dzelzceļa ekspresim uz lidostu, autobusiem, taksometru servisam un velo novietnēm. Paredzam arī, ka "Rail Baltica" būtiski izmainīs pārvietošanās paradumus, it sevišķi ceļošanā Baltijas valstu robežās, jo dzelzceļa izmantošana dos tādus labumus kā: ātrums, komforts, produktīvs ceļošanas laiks, drošāks un vides draudzīgāks transporta veids.

Foto: Publicitātes attēli

Esam noskaidrojuši, ka, braucot ar auto, Rīgas Centrālā stacija nepilnas stundas laikā ir pieejama vairāk nekā 874 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju Rīgā, Ogrē, Mārupē, Jelgavā, Jūrmalā, Siguldā un citās pilsētās, kā arī šo pilsētu novados. Tāpat "Rail Baltica" Centrālās stacijas izbūve nodrošinās divu pilsētas daļu savienošanu: Vecrīgas un Centrāltirgus. Jaunais dzelzceļa tilts pāri Daugavai kalpos arī gājējiem un velobraucējiem. Rīgas centrā veidosies brīvtelpas, kas nodrošinās attīstības iespējas jauniem pakalpojumiem un labvēlīgai videi pilsētas iedzīvotājiem."

AS "RB Rail" valdes priekšsēdētājs Agnis Driksna norāda: "Ar būvdarbu sākšanu Latvijā "Rail Baltica" globālā projekta ietvaros būvdarbi noritēs nu jau visās Baltijas valstīs. Pirmie būvdarbi Igaunijā sākās 2019. gada rudenī, bet Lietuvā, Kauņas dzelzceļa mezglā, jau 2018. gadā. Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla pārbūves rezultātā Latvijas iedzīvotājiem būs pieejami ātrgaitas, videi draudzīgi un starptautiski dzelzceļa pakalpojumi. Līdz šim "Rail Baltica" ir ticis uztverts galvenokārt kā starptautisks ātrgaitas dzelzceļa projekts. Tomēr, vērtējot Baltijas valstu mobilitātes vajadzības un attīstības tendences, "Rail Baltica" infrastruktūru un sliežu ceļus iecerēts izmantot arī reģionālajai vilcienu satiksmei. Tas nozīmē, ka pa "Rail Baltica" sliedēm ar ātrumu 200 km/h varēs kursēt reģionālie vilcieni. Posmā no Salacgrīvas līdz Bauskai šobrīd plānotas 17 reģionālas stacijas un pieturas. Šo pieturu plānošanai "Rail Baltica" kopuzņēmums šovasar saņēma finansējumu, un darbs ir jau uzsākts."

Foto: Publicitātes attēli

Savukārt, "RERE Grupa" valdes priekšsēdētājs, projekta būvnieka – pilnsabiedrības "BERERIX" vadošo partneru pārstāvis Guntis Āboltiņš-Āboliņš stāsta:

"Sāksim būvniecības darbus ar infrastruktūras un komunikāciju izbūves un pārcelšanas darbiem, norobežojot būvniecībai laukumu starp Stacijas ēku un Satiksmes ministriju no Gogoļa ielas līdz Dzirnavu ielai. Darbu organizācijas plāns izstrādāts tā, lai visu būvniecības laiku nodrošinātu piekļuvi stacijas ēkai, kā arī pasažieru pārvadājumi no/uz Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju netiks ierobežoti vai pārtraukti."

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktore Ilze Purmale informē, ka projektā ir ņemti vērā pašvaldības izvirzītie nosacījumi, kas ietverti "Rail Baltica" lokālplānojuma redakcijas risinājumos: pilsētas centrā veidot gājēju šķērsojumus un savienojumus zemes līmenī, būtiski uzlabot publiskās ārtelpas kvalitāti, attīstīt ērtu un drošu veloinfrastruktūru. "Plānošanas un būvprojektēšanas procesā ieguldītais darba apjoms dod cerības, ka Centrālā dzelzceļa stacija un tās apkārtne nākotnē kļūs par pievilcīgu un starptautiski atpazīstamu Rīgas pilsētas vizītkarti. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju šobrīd tiek strādāts pie finansējuma piesaistes ar "Rail Baltica" projektu saistītās infrastruktūras risinājumu īstenošanai," viņa pauž.

Rīgas Centrālā mezgla izbūves plāns paredz ar Eiropas sliežu platuma dzelzceļa ievadīšanu Rīgas centrā, izbūvējot četrus jaunus sliežu ceļus, nodrošināt "Rail Baltica" starptautisko un lidostas savienojumu vilcienu, kā arī Latvijas reģionālo (starppilsētu un piepilsētas) vilcienu apkalpošanu.

Tiks izveidota arī mūsdienu prasībām atbilsoša estētiski pievilcīga un ērta stacijas infrastruktūra trīs līmeņos. Esošos piecus peronus jeb platformas papildinās vēl divas jaunas platformas: visi peroni tiks paaugstināti, atvieglojot abu dzelzceļa platumu dzelzceļa lietotāju ērtības, iekāpjot vilcienos. Virs peroniem būs nojumes. Uz katru no platformām vedīs kāpnes, 12 lifti un 22 eskalatori. Pēc izbūves gājējiem būs pieejami plašāki tuneļi. Virs peroniem tiks izbūvētas arī jaunas telpas 6000 m² platībā, kur būs iespējams izvietot komerctelpas, tualetes, kases, dažādas palīgtelpas, bagāžas glabātuves u.c. Stacijā iekļauts arī Air-To-Rail risinājums jeb bagāžas tranzīta joslas, kas nodrošina iespēju droši nogādāt bagāžu no lidostas uz staciju un otrādi - bez pasažieru iesaistīšanās. Jaunajā projektā būtiski paaugstināti arī stacijas, kā nozīmīga civilās infrastruktūras objekta, drošības parametri.

Esošā uzbēruma vietā posmā no autoostas līdz "Stockmann" universālveikalam un no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas līdz Elizabetes ielai tiks izveidota estakāde, pa kuru turpmāk organizēs dzelzceļa satiksmi. Uzbēruma norakšana piešķirs Rīgai jaunus vaibstus, vizuāli un funkcionāli savienojot līdz šim ar dzelzceļa uzbērumu atdalītās vietas: Vecrīgu ar Latgales priekšpilsētu. Tas arī ļaus savienot Elizabetes ielu ar Timoteja ielu.

Tiks uzbūvēts jauns, vienu kilometru garš, tilts ar diviem sliežu ceļiem pār Daugavu un mazo Daugavu, ko varēs izmantot arī gājēji un velobraucēji. Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas apkaimē arī būtiski palielināsies pilsētniekiem pieejamas zaļās zonas un labiekārtotas multifunkcionālas teritorijas. Piemēram, no 1316 m2 uz 4454 m2 palielināsies skvēru platība.

"Rail Baltica" vilcienu kustības plāns paredz, ka ātrgaitas vilcieni no Rīgas uz Tallinu un no Rīgas uz Viļņu kursēs reizi divās stundas, bet sastrēgumstundās – katru stundu. Līnijas darbības pirmajos gados dienas laikā paredzēti 8 vilcieni katrā virzienā. Savukārt ar nakts vilcienu varēs doties līdz pat Varšavai vai Berlīnei, no kurienes pasažieri varēs sasniegt tālākus galamērķus Eiropā.

"Rail Baltica" ātrgaitas dzelzceļš uz pusi samazinās ceļošanas laiku starp Baltijas valstu galvaspilsētām. No Rīgas līdz Tallinai varēs nokļūt vienā stundā un 42 minūtēs, un no Rīgas līdz Viļņai – vienā stundā un 54 minūtēs. Savukārt Starptautiskā lidosta "Rīga" no pilsētas centra būs sasniedzama vien astoņās minūtēs.