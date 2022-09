'Rail Baltica' enerģijas apgādes apakšsistēmas projektēšanas un būvniecības iepirkumam saņemti četri pretendenti

"Rail Baltica" enerģijas projektēšanas un būvniecības publiskā iepirkuma pirmajā posmā, pieteikušies četri starptautiski kandidāti, informē projekta pārstāvji.

Uzņēmumu apvienības, kas iesniegušas savus pieteikumus publiskā iepirkuma pirmajai kārtai, ir Spānijas "Cobra Instalaciones y Servicios S.A." (Cobra Instalaciones y Servicios S.A. and Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U.), uzņēmumu apvienība no Latvijas, Francijas un Polijas "ALSTOM-BMGS-GE-Torpol" ("BMGS" AS, "Bombardier Transportation Baltics" SIA, "ALSTOM Transport" SA, GE Energy Power Conversion France SAS, TORPOL S.A.), uzņēmumu apvienība no Francijas, Vācijas un Latvijas "STC Baltic Electrification" (COLAS RAIL AS, Siemens Mobility GmbH, Siemens Mobility Oy Latvijas filiāle, TSO SAS) un Turcijas uzņēmums "Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayı A.Ş.".

"Publiskajā iepirkumā pieteikušies uzņēmumi, kuri pārstāv lielākos un nopietnākos starptautiskā dzelzceļa elektrifikācijas tirgus dalībniekus. Piedāvātā elektrifikācijas sistēmas arhitektūra, kuras pamatā ir 2x25 kV statiskie frekvenču pārveidotāji, pirmo reizi tiek īstenota tāda mēroga projektā, kas nodrošina efektīvu sistēmas savietojamību starp valstīm. Tāpēc mums jābūt pārliecinātiem, ka saņemsim viskompetentāko atbalstu, kāds ir pieejams tirgū," sacīja Žans-Marks Bedmārs, "RB Rail" AS Dzelzceļa sistēmu un darbību departamenta vadītājs.

Kandidātu pieteikumi tiks izvērtēti un iepirkuma pirmā posma rezultātus plānots paziņot līdz 2022. gada beigām. Publiskā iepirkuma otrais posms un piedāvājumu iesniegšana turpināsies 2023. gada pirmajā pusē ar mērķi parakstīt līgumu par "Rail Baltica" elektrifikācijas projektēšanas un būvniecības darbiem līdz 2023. gada beigām.