'Rail Baltica' posmu caur Rīgu par 12,9 miljoniem projektēs Spānijas uzņēmumu konsorcijs

Iepirkumā par būvprojektēšanu un autoruzraudzības pakalpojumiem ''Rail Baltica'' dzelzceļa līnijas posmā caur Rīgu uzvarējis divu Spānijas uzņēmumu konsorcijs, kas piedāvājis darbu veikt par 12 989 200 eiro, portālu "Delfi" informēja Baltijas valstu kopuzņēmuma AS "RB Rail" Komunikācijas un sadarbības ar valsts iestādēm vadītāja Līva Biseniece.

Konsorcijā ietilpst kompānijas ''IDOM Consulting, Engineering, Architecture'' un ''Ingeniería y Economía del Transporte'' (INECO). Plānots, ka līgumu ar uzvarētāju parakstīs šī gada jūnijā pēc nepieciešamo procedūru noslēgšanas, tai skaitā desmit dienu nogaidīšanas perioda.

Kā atgādina Biseniece, šis ātrgaitas dzelzceļa posms ir 56 kilometru garš un sastāv no trim apakšposmiem: Upeslejas–Rīgas Centrālā stacija, Torņakalns–Imanta un starptautiskā lidosta "Rīga"–Misas upe.

Piegādātājam 24 mēnešu laikā būs jāveic trases apsekošana, vērtību inženierijas izpēte, jāizstrādā būvprojekta pamatrisinājumi un detalizētais būvprojekts. Turklāt piegādātājam tiks uzticēta autoruzraudzība dzelzceļa posmam Rīgā būvniecības fāzes laikā pēc būvprojekta pabeigšanas.

Saskaņā ar Bisenieces sniegto informāciju ''IDOM Consulting, Engineering, Architecture'' ir vairāk nekā 20 gadu pieredze parasto un ātrgaitas dzelzceļu projektēšanā Eiropā, ASV, Tuvajos austrumos un Āfrikā. Nesen uzņēmums piedalījās ātrgaitas projektos Spānijā, Polijā un Zviedrijā. Tas nodarbina 3500 cilvēku 45 birojos visā pasaulē.

Savukārt INECO jau 50 gadus strādā transporta inženierijas un konsultāciju jomā, tajā skaitā uzņēmumam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze ātrgaitas dzelzceļa nozarē. Uzņēmums darbojas vairāk nekā 50 valstīs un nodarbina 3000 cilvēku lielu komandu. INECO piedalās arī ''High Speed 2'' projektā Lielbritānijā kā viens no piegādātājiem, kas sagatavo sākotnējos projektus.

Lai sagatavotos projektēšanai Rīgā, 7. maijā ''RB Rail'' sadarbībā ar ''Rail Baltica'' nacionālo ieviesēju SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" un Satiksmes ministriju iedibināja ceturkšņa sadarbības formātu ar Rīgas nevalstiskajām un apkaimju organizācijām. Saskaņā ar Bisenieces pausto ceturkšņa tikšanos mērķis ir nodrošināt atklātu informācijas apmaiņas platformu sabiedrības un projekta ieviesēju starpā. Sadarbība plānota tādos jautājumos kā lietotājam draudzīgu šķērsojumu nodrošināšana pāri jaunajai dzelzceļa līnijai, ''Rail Baltica'' infrastruktūras drošība un pieejamība, rūpes par vēsturisko mantojumu, kā arī sasaistes veidošana ar Rīgas pašvaldības plāniem.

Savukārt 31. maijā Satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) vadībā tiks uzsāktas regulāras koordinācijas sanāksmes ar 15 pašvaldībām, kuras šķērsos ''Rail Baltica'' līnija Latvijā.

Kopumā Baltijas valstīs izsludinātas septiņas no 11 iepirkuma procedūrām ''Rail Baltica'' dzelzceļa līnijas pamattrases detalizēto būvprojektu izstrādei, kas veido 57% no visa sliežu ceļa garuma. Igaunijā iepirkumi izsludināti visiem dzelzceļa līnijas posmiem, kas ietver posmu no Latvijas/Igaunijas robežas līdz Tallinai, un šī gada martā parakstīts pirmais būvprojektēšanas līgums.

Latvijā procesā ir divi no četriem iepirkumiem – centrālajā posmā ap Rīgu, kā arī jūnijā plānots izsludināt iepirkumus par projektēšanu posmos līdz Latvijas/Igaunijas un Latvijas/Lietuvas robežai.

Arī Lietuvā izsludināti divi no četriem iepirkumiem, kas attiecas uz posmiem no Kauņas līdz Lietuvas/Latvijas robežai. Šī gada aprīlī parakstīts pirmais būvprojektēšanas līgums posmam no Kauņas līdz Ramīgalai.

Portāls "Delfi" jau vēstījis, ka "Rail Baltica" iepirkumā par būvprojektēšanas darbiem un autoruzraudzību sliežu posmam caur Rīgu pieteikušies divi pretendenti – personu apvienība "Obermeyer Planen+Beraten - Prointec" un personu apvienība "Idom - Ineco".

''RB Rail'' ir daudznacionāls Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kas izveidots, lai koordinētu ''Rail Baltica'' Globālā projekta īstenošanu – pirmo šāda mēroga infrastruktūras projektu no Tallinas līdz Lietuvas/Polijas robežai. ''RB Rail'' kā globālā projekta centrālais koordinators ir atbildīgs par dzelzceļa projekta izstrādi, būvniecību un mārketinga aktivitātēm.

Vēstīts, ka ''Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm.

Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.