'Rail Baltica' projekts: zaļā gaisma Iecavas apkopes punkta būvdarbiem

Sperts nozīmīgs solis pretim "Rail Baltica" trases būvniecībai ārpus Rīgas – no Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas saņemts noslēdzošais būvprojektēšanas saskaņojums par Iecavas infrastruktūras apkopes punkta projektēšanas nosacījumu izpildi pirmajai būvatļaujai.

Šis ir pirmais pamattrases posms Latvijā, kurā veiksmīgi noslēgta projektēšana, un tas atļauj uzsākt Iecavas apkopes punkta būvdarbus, informē projekta "Rail Baltica" nacionālais ieviesējs Latvijā SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas".

Būvprojektēšanu "Eiropas Dzelzceļa līnijas" uzdevumā veic Latvijas un Itālijas uzņēmumu apvienība – SIA "BRD projekts un Itālijā dibināts inženieru uzņēmums "Sintagma" Srl.

"Rail Baltica" pamattrases posms virzienā no Rīgas līdz Lietuvas robežai ir noteikts par prioritāru, kurā jau drīzumā paredzēts uzsākt būvniecību. Pirmie būvdarbi plānoti tieši Iecavas apkopes punkta teritorijā, to sākotnēji iekārtojot kā būvniecības loģistikas bāzi "Rail Baltica" būvniecībai un izveidojot savienojumu ar esošo dzelzceļa tīklu tehnikas un materiālu transportēšanai no ostām.

"Tikko kā starptautiskā konkursā būs noskaidrots "Rail Baltica" pamattrases būvnieks, Latvija būs gatava uzsākt sagatavošanos būvdarbiem prioritārajā Lietuvas virzienā. Tieši pamattrases būvdarbu uzsākšanai ir nodrošināts finansējums 165 miljonu eiro apmērā, un darbi jāuzsāk šogad," uzsver "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris.

Uz jaunbūvējamās Eiropas sliežu platuma dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" Latvijā būs ne tikai divas starptautiskās un 16 reģionālās stacijas, bet arī divi infrastruktūras apkopes punkti – Iecavā un Skultē (virzienā uz Igauniju).

Lai gan apkopes punktu pamatfunkcija būs "Rail Baltica" dzelzceļa tīkla uzturēšana, tomēr tie sniegs pievienoto vērtību pirms tiešās darbības. "Rail Baltica" izbūves laikā apkopes punkti Iecavā un Skultē kļūs par būvnieku pilsētiņām jeb loģistikas bāzēm, nodrošinot būvmateriālu, iekārtu un būvtehnikas uzglabāšanu un nepieciešamos sagatavošanas un apstrādes darbus.

Darbu sekmīgai veikšanai infrastruktūras apkopes punktos paredzēts izveidot atbilstošu infrastruktūru, turēt vajadzīgo aprīkojumu vai tehniku, kas ļauj veikt sliežu ceļu materiālu uzglabāšanu, montāžu, atjaunošanu, dzelzceļa sistēmu elementu uzglabāšanu, infrastruktūras tehniskās apkopes ritošā sastāva ekipēšanu un uzturēšanu darbspējīgā stāvoklī.

Iecavas infrastruktūras apkopes punkta kopējā platība plānota ap 16 hektāriem. Paredzēts izbūvēt 1435 mm platuma sliežu ceļus aptuveni 14 km garumā, kā arī izbūvēt pieslēgumus tuvumā esošajiem 1520 mm platuma sliežu ceļiem.