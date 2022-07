RAKUS valdes priekšsēdētājs pērn nopelnījis 102 tūkstošus eiro

Pagājušajā gadā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis nopelnīja 102 240 eiro, kas ir par 6,5% vairāk nekā 2020.gadā, kad viņš saņēma 96 000 eiro, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija.

Bez algas Paeglītis pagājušajā gadā saņēmis arī apdrošināšanas atlīdzību 3907 eiro vērtībā.

Slimnīcas valdes priekšsēdētāja parādsaistības pērnā gada izskaņā bija 60 841 eiro, kas ir aptuveni par 20% mazāk nekā pirms gada, kad tās bija 75 986 eiro.

Pērn Paeglīša uzkrājumi AS "SEB atklātais pensiju fonds" sasniedza 40 480 eiro, AS "SEB banka" - 9641 eiro, bet "SEB Life and Pension Baltic SE" - 3910 eiro.

Paeglīša īpašumā ir divi zemes gabali Ādažu pagastā. Savukārt kopīpašumā viņam ir dzīvoklis un zeme Rīgā, kā arī zemes gabals ar ēkām Ādažu pagastā. Viņam pieder 2018.gadā ražota automašīna "Audi Q7".