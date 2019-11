'Rāmkalni' pievēršas ērkšķogām un lūkojas uz jauniem virzieniem

Sukāžu, pastilu un sīrupu ražotājs SIA "Rāmkalni Nordeco" nesen tirgū ir palaidis arī ērkšķogu sukādes, bet tuvākā nākotnē tā plānos ietilpst ražošanas efektivitātes celšana.

Uzņēmuma produkcija ir gana plaša – tiek ražotas sukādes, sukādes šokolādē, sīrupi, sulas, limonādes, pastilas, ogu pulveri, kā arī noris saldējumu un pelmeņu ražošana. Kā uzsver uzņēmuma īpašnieks Viktors Grūtups, galvenos dārzeņus uzņēmums audzē pats – šogad bioloģiski izaudzētas 40 tonnas ķirbju, 30 tonnas cidoniju un 16 tonnas rabarberu. Vēl uzņēmums audzē arī dzērvenes.

Savukārt galvenais jaunpienācējs uzņēmuma produkcijā ir ērkšķogu sukādes. "Uztaisījām analīzes un sapratām, ka tur ir ļoti daudz C vitamīna," paskaidro Grūtups. Savukārt no ražošanas viedokļa lielākais sasniegums esot lauksaimniecības aspekts: "Ja pirms trim gadiem mēs runājām, ka gribam ar lauksaimniecību sevi nodrošināt, tad faktiski šogad mēs to lielā mērā arī darām," norāda uzņēmuma vadītājs.

Visejošākais uzņēmuma produkts šobrīd ir dzērveņu sukādes, bet arī ērkšķogu sukādes jau esot iekarojušas savu tirgus daļu, esot pārdošanā vien dažus mēnešus. "Rāmkalni Nordeco" pagājušajā gadā strādāja ar 2,011 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 26% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga 10 reizes - līdz 56 082 eiro, liecina LETA arhīvs.

Uzņēmuma eksporta tirgi ir tādas valstis kā Lielbritānija, Beļģija, Apvienoto Arābu Emirāti, Igaunija, Japāna, Krievija, Lietuve, Polija, Singapūra, Koreja, Nīderlande un citas.

Tuvākos nākotnes plānos ietilpst ražošanas procesu efektivitātes celšana. "Strādājam pie tā, lai mums būtu iekārta, kas griež rabarberus tā, kā mēs to gribam. Mēs gribam arī iekārtu, kas apstrādā cidonijas," ieskicē Grūtups. Tāpat tiekot eksperimentēts ar citiem augļu un dārzeņu veidiem.

"Rāmkalni Nordeco" ir arī viens no finālistiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras"Eksporta un inovāciju balva 2019" konkursā, kategorijā "Eksportspējīgākais komersants" lielo/vidējo komercsabiedrību grupā. Uzņēmums ir reģistrēts 2003. gadā, un tā pamatkapitāls ir 40 950 eiro. Kompānijas īpašnieks ar 80% daļu ir Grūtups, bet 20% pieder Lienei Ozoliņai.