'Ratus taisa vasarā' – būtiski augusi ventilatoru un kondicionieru tirdzniecība

Aizvadītās svētku nedēļas ietvaros e-komercijas platformā "220.lv" strauji pieauga gaisa dzesēšanas ierīču, peldbaseinu, piepūšamo rotaļlietu un tūrisma preču tirdzniecība. No 24. līdz 26. jūnijam gaisa ventilatoru un kondicionieru pārdošanas apjomi auguši 10 reizes, salīdzinot ar iepriekšējām jūnija nedēļas nogalēm. Tikmēr, salīdzinot ar identisku periodu pērn, to pārdošanas apjoms audzis par 35%.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pārdošanas dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāji ne tikai iegādājās ierīces, lai atvēsinātos mājās vai birojā, bet arī aktīvi uzturējās pie ūdenstilpēm. Salīdzinot ar iepriekšējām jūnija nedēļas nogalēm, vasaras saulgriežu nedēļas nogalē "220.lv" pārdeva 4,5 reizes vairāk peldbaseinu un gandrīz 4 reizes vairāk piepūšamo mēbeļu un rotaļlietu.

"Pārdošanas apjomu pieaugumu fiksējām jau 21. jūnijā, bet visaktīvākā tirdzniecība notika garajās Līgo un Jāņu brīvdienās, kad gaisa temperatūra būtiski palielinājās," "220.lv marketplace" pārdošanas vadītājs Kārlis Ozols. Pēc viņa teiktā, 24. līdz 26. jūnijā par 50-100% pieauga arī tūrisma mēbeļu, telšu un piepūšamo matraču pārdošanas apjomi.

"Mēs novērojam situāciju, kas atkārtojas katru gadu. Daudzi cilvēki nevēlas iepriekš gatavoties karstuma vilnim, pērkot preces tikai brīdī, kad tās ir nepieciešamas. Pozitīvi, ka, nozarei attīstoties, mēs spējam arvien vairāk preču uzglabāt noliktavā un varam piegādāt tās īsā termiņā - vienas dienas laikā. Prognozējam, ka šo preču noiets saglabāsies augstā līmenī līdz karstums norims," vērtē Ozols.

Ūdens un tūrisma preču pārdošanas apjomi šajos Jāņos bija 3 līdz 4 reizes lielāki nekā 2021. gada attiecīgajā periodā. Gaisa ventilatoru un gaisa kondicionieru pārdošanas apjomi bija aptuveni par 35% lielāki nekā pirms gada.

Apskatot, kādās cenu kategorijās preces tiek iegādātas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pircēji vidēji tērē aptuveni 84 eiro par gaisa dzesētāju, 376 eiro par gaisa kondicionētāju un 34 eiro par ventilatoru.

Savukārt, runājot par tendencēm, tās ir līdzīgas kā pagājušajā gadā. Vispopulārākie ir uz zemes novietojamie ventilatori, kuru cenas ir zem 40 eiro. Kopumā to cenas svārstās no dažiem eiro līdz 300 eiro. Pieprasīti ir arī mobilie gaisa kondicionieri ar jaudu līdz 3 kilovatiem (kW). Mobilo gaisa kondicionētāju cenas svārstās no 249 līdz 650 eiro.