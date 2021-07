Ražas nogādāšanai ostā atļaus kravas automašīnu pārvietošanos atsevišķās Rīgas ielās

Lai varētu nogādāt novākto graudaugu un rapšu ražu uz Rīgas ostu, no 29. jūlija līdz 1. oktobrim tiks atļauts kravas automašīnām pārvietoties atsevišķās galvaspilsētas centra ielās, informē Rīgas dome.

Kravas automašīnām atļauts pārvietoties Akmeņu ielā, posmā no Mūkusalas ielas līdz Jelgavas ielai; Daugavgrīvas ielā, posmā no Raņķa dambja līdz Lidoņu ielai; Jelgavas ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Vienības gatvei; Mūkusalas ielā, posmā no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Akmeņu ielai; Raņķa dambī; Valguma ielā, posmā no Akmeņu ielas līdz Uzvaras bulvārim; Vienības gatvē, posmā no Jelgavas ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei; 11.novembra krastmalā; Eksporta ielā, posmā no Muitas ielas līdz Rīgas pasažieru ostai; Krasta ielā, posmā no Salu tilta līdz 13.janvāra ielai; Uzvaras bulvārī, posmā no Akmens tilta līdz Valguma ielai; pa Akmens tiltu.