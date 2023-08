Ražošanas uzņēmums 'Stiga RM' attīstīs vēl vienu dzīvojamo māju darbiniekiem

"Stiga RM", viens no Latvijas vadošajiem koksnes nozares uzņēmumiem, parakstījis līgumu par uzņēmuma "Strabag" biroja ēkas un blakus esošo darbnīcu iegādi.

Plānotās rekonstrukcijas laikā ēkā tiks izveidoti 12 labiekārtoti dzīvokļi "Stiga RM" darbiniekiem un viņu ģimenēm, savukārt darbnīcās tiks iekārtots mežizstrādes tehnikas remonta parks, jauniegūto objektu padarot par daudzfunkcionālu vidi.

Topošās dzīvojamās mājas teritorija ar kopējo platību 1816 m2 atrodas Milzkalnē, Smārdes pagastā, Šlokenbeka 5. Šogad ēkā plānots uzsākt kapitālo remontu, lai nākamā gada pavasarī piedāvātu "Stiga RM" darbiniekiem ar ģimenēm pārvākties labiekārtotajos dzīvokļos.

Uzņēmumi, kas darbojas zem vienota "Stiga RM" zīmola:



SIA "Stiga RM" – augstas pievienotās vērtības koksnes produktu (bērza saplākšņa, enerģētiskās šķeldas) ražošana; ilgtspējīga meža apsaimniekošana, mežizstrāde.



SIA "Stiga RM Distribution" – pašu saražotā bērza saplākšņa tirdzniecība un piegāde.



SIA "Stiga RM Transports" (agrāk SIA "Vella kalpi") – apaļkoku pārvadājumu pakalpojumi visā Latvijā.



SIA "Stiga RM Metāls" (agrāk SIA "Līgo Auto") – metālapstrāde, metāla izstrādājumu ražošana un meža tehnikas remonts.



SIA "Stiga RM Nami" (agrāk SIA "Temporum") – daudzdzīvokļu namu attīstība uzņēmumu darbinieku vajadzībām.

Jauniegūtā teritorija ir labi apsaimniekota, plaša un viegli pielāgojama visām uzņēmuma tuvāko gadu vajadzībām, stāsta "Stiga RM" valdes priekšsēdētājs Andris Ramoliņš.

"Domājot par darbinieku labklājību, mēs esam izsludinājuši nekustamo īpašumu programmu "Stiga RM" darbiniekiem, kuras mērķis ir attīstīt dzīvojamo ēku fondu Tukuma un Kuldīgas novadā, veicināt motivējošu darba vidi un turpināt uzņēmuma attīstību," saka Ramoliņš.

Šis ir jau otrs dzīvojamās mājas attīstības projekts, ko uzņēmums plāno īstenot. Šogad plānota piecstāvu daudzdzīvokļu ēkas būvniecība Kuldīgā ar kopējo platību 4800 m2, nākamgad nodrošinot "Stiga RM" darbiniekiem un viņu ģimenēm 65 jaunus dzīvokļus un labiekārtotu vidi dzīvei.

Abu projektu mērķis ir piedāvāt jau esošajiem darbiniekiem un jaunajiem speciālistiem, kuri vēlēsies strādāt "Stiga RM" jebkurā no sev interesējošajām jomām, piemēram, kokrūpniecībā, meža apsaimniekošanā vai metālpstrādē, iespēju saņemt īres dzīvokli ar izpirkuma tiesībām jeb tiesības izmantot dzīvokli, pakāpeniski to izpērkot savā īpašumā.

"Stiga RM" ir ģimenes uzņēmums no Tukuma, kas dibināts 1994. gadā. Savos īpašumos vairāk nekā 10 100 hektāru platībā, no kuriem lielākā daļa ir meža zemes, uzņēmums veic pilnu meža apsaimniekošanas ciklu. "Stiga RM" ražotnē Kuldīgā no Latvijas bērza koksnes tiek ražots bērza saplāksnis.