'Recipe Plus' neesot iegādājies 'Olainfarm' akcijas, bet 'Olmafarm' kapitāldaļu iespējamo iegādi nekomentē

Medikamentu lieltirgotava AS "Recipe Plus" nav nedz iegādājusies, nedz izteikusi piedāvājumu iegādāties zāļu ražotāja AS "Olainfarm" akcijas, norādīja farmācijas uzņēmuma "Repharm", kurā grupā ietilpst "Recipe Plus", pārstāve Līga Ribkinska.

Tikmēr uz aģentūras LETA jautājumu, vai "Recipe Plus" nav izteicis piedāvājumu un iegādājies "Olainfarm" lielākās īpašnieces SIA "Olmafarm" daļas, Ribkinska atbildēja, ka papildu komentāra pie piektdien, 21. jūnijā, izplatītās informācijas uzņēmumam nav.

"Recipe Plus" padomes loceklis, "Repharm" ģenerāldirektors Dins Šmits paziņojumā medijiem norādīja, ka uzņēmums vēlas norobežoties no nelaiķa Valērija Maligina jaunākās meitas Annas Emīlijas Maliginas aizbildnes Signes Balderes-Sildedzes akcionāru sapulcē publiski paustajiem apgalvojumiem, ka "Recipe Plus" būtu iegādājusies vai izteikusi piedāvājumu iegādāties "Olainfarm" akcijas.

Šmits pauda, ka izplatītā informācija nav patiesa. "Uzņēmuma padomes vārdā varu apliecināt, ka šāda iecere nav izskanējusi, kā arī nav tikusi apspriesta uzņēmuma vadības līmenī. Ņemot vērā, ka šādi apgalvojumu ietekmē arī mūsu darbību, aicinām trešās puses neizplatīt nekorektu informāciju," norādīja Šmits.

Ņemot vērā, ka "Olainfarm" akcijas atrodas publiskā apgrozībā, "Recipe Plus" atgādināja, ka uzraugošajām valsts iestādēm ir pieeja "Olainfarm" akcionāru sarakstam un līdz ar to visas iespējas nekavējoties pārliecināties par to, ka "Recipe Plus" nav nevienas zāļu ražotāja akcijas īpašnieks.

Baldere-Sildedze iepriekš aģentūrai LETA minēja, ka "Recipe Plus" ir izteikusi viņai piedāvājumu atpirkt "Olainfarm" akcijas. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka attiecīgo piedāvājumu ir noraidījusi.

Aģentūras LETA rīcībā nonākusi informācija, ka šāds piedāvājums izteikts arī Maligina vecākajām meitām Irinai Maliginai un Nikai Saveļjevai, kuras, iespējams, varētu būt pārdevušas akcijas "Recipe Plus". "Šo informāciju nevaru ne apstiprināt, ne noliegt," sacīja Baldere-Sildedze.

Tikmēr aģentūras LETA rīcībā esošais "Olmafarm" divu līdzmantinieču lēmums, kas pieņemts 13. jūnijā, liecina, ka no "Olmafarm" valdes vēlas atcelt Milanu Beļeviču, bet viņas vietā iecelt Pēteri Rubeni.

Paziņojumā "Olainfarm" valdes un padomes locekļiem norādīts, ka Beļeviča ir zaudējusi līdzmantinieku vairākuma uzticību, tāpēc atcelta no valdes locekles amata.

Vienlaikus komercreģistrā izmaiņas "Olmafarm" valdē līdz šim vēl nav iegrāmatotas, liecina "Firmas.lv" informācija. Turklāt Uzņēmumu reģistrs līdz 14. jūlijam pagarinājis termiņu, līdz kuram jāpieņem lēmumu par to, vai reģistrēt izmaiņas "Olmafarm" valdē, atceļot Beļeviču un viņas vietā ieceļot Rubeni. Iestādē gan plašākus komentārus par to, kāpēc lēmuma pieņemšanas periods pagarināts par gandrīz mēnesi, nesniedza.

"Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Saveļjevai. "Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

Savukārt "Recipe Plus" pamatdarbība ir zāļu, medicīnas un veselības preču vairumtirdzniecība un izplatīšana. Uzņēmums ietilpst "Repharm" grupā, kurā ir arī ar zīmolu "Mēness aptieka" strādājošā "Sentor Farm aptiekas", farmaceitisko preparātu ražošanas uzņēmums "Rīgas farmaceitisks fabrika", "Veselības centru apvienība", kas aptver 12 medicīnas iestādes, kā arī laboratorijas un medicīnisko izmeklējumu veicēja "Centrālā laboratorija".