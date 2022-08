'Reģionālā investīciju banka' piešķir 1,5 miljonu eiro aizdevumu vēja ģeneratoru konstrukciju ražotājam 'Madesta'

AS "Reģionālā investīciju banka" uzsākusi ilgtermiņa sadarbību ar vēja ģeneratoru tērauda konstrukciju ražotāju "Madesta" un piešķīrusi vidēja termiņa aizdevumu 1,5 miljonu apmērā apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, informē "Reģionālā investīciju banka".

"Esmu pārliecināts, ka nākotne pieder "zaļai enerģijai", kas mums visiem kopā ļauj parūpēties par vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Vēja enerģija ir resurss, ar kuru Eiropa saista nopietnas nākotnes cerības. Ja šodien vidēji 15% elektroenerģijas tiek iegūts no vēja, tad tuvākajās desmitgadēs iegūtos apjomus ir plānots dubultot. Banka saredz lielu perspektīvu vēja ģeneratoru tirgus attīstībā," teicAS "Reģionālā investīciju banka" valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Jakovļevs.

Patlaban banka pieredzējušajam tērauda konstrukciju ražotājam ir piešķīrusi aizdevumu apgrozāmajiem līdzekļiem un jaunu pasūtījumu izpildes nodrošināšanai, vienlaikus notiek darbs pie turpmāko investīciju plānu izstrādes.

2000. gadā dibinātā "Madesta" vēja ģeneratoru industrijā strādā jau vairāk nekā desmit gadus. Cita starpā "Madesta" kā apakšuzņēmējs ražo vēja ģeneratoriem paredzētas tērauda konstrukcijas starptautisko koncernu "General Electrics" un "Siemens" vajadzībām. Turklāt atsevišķu komplektējošo daļu segmentos Latvijas uzņēmums nodrošina pat 40% no koncernu kopējā patēriņa.

"Madesta" pirmsākumi meklējami Ukrainas ostas pilsētā Sevastopolē. Pēc Krimas pussalas aneksijas 2014. gadā uzņēmums bija spiests pārtraukt darbību Ukrainā un pārcēla ražošanu uz Latviju. Te izveidots 15 000 kvadrātmetru plašs tērauda apstrādes centrs, kas energobūvniecības nozares klientiem piegādā saliekamas konstrukcijas no nerūsējošā tērauda, oglekļa tērauda un alumīnija tērauda.

"Ražošanu vienmēr esam būvējuši tā, lai varētu nodrošināt dažādas sarežģītības projektu realizāciju. Pēdējo sešu gadu laikā attīstībā ir ieguldīti desmit miljoni eiro. Aptuveni šādu pat summu plānojam investēt arī turpmākajos piecos gados. Šie ieguldījumi mums ļaus dubultot esošās ražošanas platības un vēl vairāk nostiprināt savas pozīcijas vēja enerģētikas tirgū," teic SIA "Madesta" īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Sergijs Ganzelinskis.

"Madesta" ir strādājis naftas un gāzes nozarē, kuras vajadzībām tika ražotas, piemēram, liela izmēra glabāšanas tvertnes. Tagad uzņēmums pievērsies vēja enerģijas jomai. Kopš darbības sākuma klientiem ir piegādātas vairāk nekā 500 000 tonnu augstas kvalitātes saliekamo tērauda konstrukciju un metāla plākšņu.

"Madesta" ir viens no Baltijā lielākajiem metāla konstrukciju uzņēmumiem, dibināts 2000. gadā Sevastopolē, Ukrainā. 2014. gadā tā darbība tika pārcelta uz Rīgu, kur tika uzbūvēta 15 000 kvadrātmetru lielas ražošanas telpas. Šodien tas ir plašs tērauda apstrādes centrs, kas energobūvniecības nozares klientiem 47 valstīs piegādā saliekamas konstrukcijas no nerūsējošā tērauda un oglekļa tērauda. Uzņēmumā patlaban strādā 100 cilvēku, 30% no tiem – inženieru. "Madesta" apgrozījums 2021. gadā sasniedza 19,7 miljonus eiro, bet peļņa - 0,8 miljonus eiro.