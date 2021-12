Reģistrētas izmaiņas 'Eco Baltia vide' valdē

Notikušas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eco Baltia vide” valdes sastāvā, informē “Lursoft Klientu Portfelis”.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatu turpina ieņemt Jānis Aizbalts, savukārt valdes locekļa amatu – Andris Ziemelis. "Lursoft" dati rāda, ka no uzņēmuma valdes locekļu amatiem atceltas Anita Saulīte un Jolanta Jansone, un viņu vietā SIA "Eco Baltia vide" valdei pievienojušās trīs jaunas amatpersonas. Par uzņēmuma valdes locekli iecelts reorganizētā SIA "Eko Kurzeme" valdes loceklis Andris Karlsons, AS "Eco Baltia" kādreizējā valdes locekle Santa Spūle un Kaspars Zakulis, kurš šobrīd ieņem arī AS "Latvijas Zaļais Punkts" valdes locekļa amatu.

"Lursoft" dati liecina, ka vakar, 30.novembrī, izmaiņas amatpersonās reģistrētas kopumā 199 uzņēmumiem.

SIA "Eco Baltia Vide" apgrozījums 2020. gadā bija 24,09 milj. EUR, kas ir par 28,52% vairāk nekā gadu iepriekš. Apgrozījuma pieaugums galvenokārt saistīs ar jauno Rīgas teritoriju apsaimniekošanu no 2020.gada jūnija, paplašināto darbu otrreizējo izejvielu šķirošanā un apsaimniekošanā, kā arī sākto darbu jaunos novados. Iepirkumu rezultātā SIA "Eco Baltia Vide" pērn sāka darbu saskaņā ar jauniem līgumiem Auces novadā, kā arī Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā. Šogad februārī uzņēmums piedalījās iepirkumā par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Lubānas novadā, kur starp iepirkuma kandidātiem piedāvājis zemāko cenu. Gala lēmums par iepirkuma uzvarētāju varētu tikt pieņemts līdz 2021.gada otrajam ceturksnim.

Pretstatā 267,45 tūkst. EUR peļņai 2019. gadā, pērn SIA "Eco Baltia Vide" nopelnījusi 3,3 milj. EUR.

SIA "Eco Baltia Vide" 2020. gadā nodarbinājusi 328 darbiniekus, VID administrētajos nodokļos samaksājot 2,36 milj. EUR, liecina "Lursoft" izziņas informācija.

Uzņēmuma patiesā labuma guvēja ir Deimante Korsakaite.