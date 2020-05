Reira darba grupa neatbalsta samazinātās PVN likmes piemērošanu viesmīlības nozarē

Finanšu ministra Jāņa Reira (JV) darba grupa nav atbalstījusi samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes 5% apmērā piemērošanu viesmīlības nozarē, trešdien diskusijā "Restartēt Rīgu!" par tūrisma aktualitātēm sacīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (KPV LV).

Viņš norādīja, ka Ekonomikas ministrija domās par jauniem priekšlikumiem, lai atbalstītu tūrisma nozari pēc krīzes periodā.

Finanšu ministrijā informēja, ka darba grupa trešdien, nevis neatbalstīja EM priekšlikumu par samazinātās PVN likmes piemērošanu tūrisma un viesmīlības nozarēm, bet gan uzklausīja ministrijas sniegto informāciju un darba grupa vienojās, ka šis priekšlikums tiks skatīts vispārējās nodokļu sistēmas pārskatīšanas kontekstā, nevis atrauti no tās.

Iepriekš jau vēstīts, ka Ekonomikas ministrija izvērtēšanai finanšu ministra vadītajā darba grupā iesniedza priekšlikumu uz trim gadiem ieviest samazināto PVN likmi 5% apmērā ēdināšanas un izmitināšanas sektoriem.

Ministrijā norādīja, ka Latvijā PVN likme ēdināšanas pakalpojumiem ir 21%, kas ir otra augstākā likme Eiropas Savienībā (ES). Vienlaikus no šā gada 1. jūlija Vācijā tiks samazināta PVN likme ēdināšanas pakalpojumiem no 19% līdz 7%, savukārt Lietuva apsver iespēju samazināt PVN likmi ēdināšanas pakalpojumiem no 21% līdz 9%, bet Igaunija diskutē par samazinātas PVN likmes 9% apmērā piemērošanu ēdināšanas uzņēmumiem.

Tajā pašā laikā PVN likme izmitināšanas pakalpojumiem Latvijā ir 12%, kamēr lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu tiek piemērotas samazinātās PVN likmes, tostarp arī Lietuvā un Igaunijā PVN likme izmitināšanas pakalpojumiem ir samazināta līdz 9%.