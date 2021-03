Reklāmas asociācija pauž bažas par reklāmas laukumu nomas izsoles norisi Rīgā

Rīgas pilsētas būvvaldes izsludinātajā izsolē par reklāmas laukumu nomu pastāv bažas, ka Rīga var arī nesaņemt plānotos vides reklāmas ieņēmumus, informē Latvijas Reklāmas asociācijas vadītāja Baiba Liepiņa.

Izsolē uzvarējis uzņēmums SIA "Visual Media", kas gadā reklāmas vietas gatavojas nomāt par 165 tūkstošiem eiro. Asociācijā norāda, ka nosolītajai trīsreiz augstākai cenai par reklāmas stendu nomu nozare neredz ekonomisko pamatojumu – tā dēļ var nesamērīgi pieaugt reklāmas cenas un samazināties pieprasījums pēc vides reklāmas Rīgā.

Liepiņa uzsver, ka nozarei raizes dara vairāki darījuma aspekti. Piemēram, izsolē uzvarējušā pretendenta – SIA "Visual Media" – iepriekšējā darbība. Proti, uzņēmēju grupa jau iepriekš palikusi parādā valstij nodokļus un nodevas.

Nedz nozare, nedz arī LRA esošajā reklāmas tirgus situācijā neredz pamatojumu piedāvātajai cenai un aicina Rīgas domi pārskatīt turpmāko izsoļu noteikumus.

"Ja izsolē vienīgais kritērijs ir cena, bet reputācijai, pieredzei, saistību izpildes vēsturei nav nozīmes, tad ar lielu ticamību uzvarēs tukšsolītāji, firmas – viendienītes vai uzņēmumi, kas ne vienmēr godprātīgi maksā nodokļus. Tādā gadījumā tirgū būs vērojams ļoti straujš, teju trīskāršs cenu pieaugums, kas reklāmdevējiem stagnējoša tirgus apstākļos nebūs pa kabatai," skaidro Liepiņa.

LRA jau vairākkārt ir vērsusi Rīgas pašvaldības atbildīgo amatpersonu uzmanību uz nepilnībām izsoļu nolikumos, taču nekāda rīcība, kas novērstu šādas prakses turpināšanos, nav sekojusi. Jau trīs izsolēs nolikumi sagatavoti tā, ka tajās var piedalīties uzņēmumi, kuri jau iepriekš nav godprātīgi pildījuši saistības, to gada pārskati atklāj vairākus finanšu riskus un kuriem nodokļu parādi ir ikdiena.

"Šāda Rīgas pašvaldības uzņēmumu atbildīgo amatpersonu rīcība var būtiski kropļot konkurenci, kas nākamajos desmit gados var ietekmēt visu vides reklāmas tirgu, tai skaitā pašvaldības iecerētos ieņēmumus no nodevām un darbspēka nodokļiem," uzskata Liepiņa.

3. martā notika publiska pieteikumu atvēršana pirmajā no trim Rīgas pilsētas būvvaldes rīkotajām reklāmas vietu izsolēm. Tajās kopā plānots izsolīt 460 reklāmas vietas, kuras ir sadalītas vairākās lotēs. Pirmajā izsolē vislielāko cenu nosolīja SIA "Visual Media", kas par 80 vietām solīja 165 tūkstošus eiro.

Liepiņa norāda, ka nākamais lielākais solījums bija aptuveni trīs reizes mazāks – 54 746 eiro. Arī pārējo dalībnieku solītās cenas bija līdzīgas. Izsolei pieteikumus iesniedza pavisam seši pretendenti, no kuriem viens nekvalificējās.

Bažas par iespējamu konkurences kropļošanu vides reklāmas tirgū LRA vadītāja pamato ar vairākiem apsvērumiem.

Pirmkārt, ir fiksēti gadījumi, kad "Visual media" saistītais uzņēmums "Visual Agency", iegūstot izsolē zemes gabalu nomas tiesības tās neizmanto. Piemēram, 2019. gada jūnijā reklāmas konstrukciju vajadzībām Rīgas pilsētas būvvalde izsolīja vairāku zemes gabalu nomas tiesības, izsolē uzvarēja "Visual Agency", taču vēl 2021. gadā reklāmas konstrukcijas šajās adresēs nav uzstādītas.

Liepiņa norāda, ka tas rada bažas, vai uzņēmums pašvaldībai samaksā nosolītās nomas maksas un reklāmas nodevas, savukārt Rīgas domes pārstāvji ir izvairīgi uz atbilžu sniegšanu nozarei par to, vai lielā nomas maksa tiek maksāta un līgums ir spēkā.

Otrkārt, uzņēmuma "Visual Media" darbību var vērtēt kā agresīvu komercdarbību, vērtē Liepiņa. Proti, paši uzņēmuma pārstāvji norāda, ka ar "Visual Media" zīmolu darbojas vairāki saistīti uzņēmumi, kuri atrodas vienā adresē, to valdes locekļi vai dalībnieki ir vienas un tās pašas personas – Reno Grīnbergs un Kristiana Otomera-Vītola.

Piemēram, ar vienādu nosaukumu – SIA "Visual Media" – ir bijuši vismaz divi uzņēmumi. Viens no tiem ir likvidēts 2014. gadā, tam ir vairākkārt mainījušies dalībnieki, tostarp bijis arī Reno Grīnbergs. Pirms likvidācijas kā vienīgā dalībniece un valdes locekle iecelta Baltkrievijas pilsone, vienlaikus uzņēmumam bijis 467 080 eiro liels nodokļus parāds. Teju pusmiljonu eiro lielais parāds ir dzēsts ar Valsts ieņēmuma dienesta lēmumu, iespējams, tādēļ, ka to nevarēja piedzīt. Līdztekus tam "Visual Media" nosaukumu ir pārņēmusi Grīnbergam piederošā SIA "PRO TV". Vēl pirms neilga laika tai bija nodokļu parāds 10 061,55 eiro apmērā. Savukārt SIA "Visual Print" likvidācijas brīdī 2018. gada augustā ir bijis nodokļu parāds 21 974 apmērā.

Izpētot publisko reģistru datus, var secināt par pastāvošu savstarpēji saistītu uzņēmumu grupu – SIA "Visual Media", SIA "Visual Agency" un SIA "Visual and digital media group", kurus saista gan personas, gan adreses. Visi šie uzņēmumi regulāri kavē nodokļu maksājumus, parādi tiek nomaksāti tikai uz izsoles brīdi, norāda Liepiņa.

"No vienas puses, agresīva komercdarbība īsti nav noziegums, ja tas nepārkāpj normatīvos aktus. No otras puses, uzņēmēji, kas bieži piesaka maksātnespēju, paliek parādā valstij un uzvar izsolēs, jo to pieļauj pavirši izstrādāti noteikumi, apdraud tirgus ilgtspēju un kropļo konkurenci. Rīgas domes darbības šobrīd to veicina," savu pozīciju skaidro Liepiņa.

Jānorāda, ka šī ir pirmā no piecām plānotajām izsolēm par reklāmas laukumu nomu Rīgā. Kā portālam "Delfi" norādīja Būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns, nākamo izsoli plānots izsludināt līdz nākamās nedēļas sākumam.

Reklāmas asociācija jau iepriekš cēlusi trauksmi par konkursu rīkošanu dažādās Rīgas pašvaldības iestādēs. Piemēram, SIA "Rīgas acs" konkurss par reklāmas pārraidīšanas tiesībām RP SIA "Rīgas satiksme" sabiedriskā transporta uzstādītajos monitoros ir noticis formāli, nenodrošinot ieinteresēto piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi pret iespējamajiem pretendentiem, iepriekš norādīja asociācija.