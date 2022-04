Rekonstruētā namā Elizabetes ielā dzīvokļu cena sasniedz 4 000 eiro par kvadrātmetru

Rekonstruēta ēka Elizabetes ielā 12, Rīgā, un sākta tajā esošo dzīvokļu tirdzniecība.

Namu, kas atrodas Jura Alunāna un Elizabetes ielu krustojumā, 1886. gadā projektējis arhitekts Kārlis Johans Felsko, un tagad dzīvokļu projektam dots nosaukums "Queen Elizabeth".

Ēkai ir veikta pilna rekonstrukcija, pastiprināti pārsegumi, mainīts jumts un visas inženierkomunikācijas, veikta fasādes renovācija un logu nomaiņa pret dubultveramajiem koka pakešu logiem. Logi ir vērsti uz Elizabetes ielu, Jura Alunāna ielu un mājas iekšpagalmu.

Ēkā atrodas 11 dzīvokļi, no kuriem divi šobrīd ir pārdošanas procesā. Projektā ir vairāki trīsistabu dzīvokļi, divi četru istabu dzīvokļi un viens piecu istabu dzīvoklis platībās, sākot no 120 kvm. līdz 234 kvm. Dzīvokļi šobrīd ir ar pilnu apdari, izbūvētām vannas istabām, mēbelēm. Tāpat tiek tirgotas trīs no kopskaitā piecām autostāvvietām nama slēgtajā pagalmā. Dzīvokļi tiek pārdoti par cenu no 3 400 EUR/kvm. līdz 4 000 EUR/kvm., savukārt autostāvvietas – par 40 000 EUR.

"Latvia Sotheby's International Realty" vecākais pārdošanas konsultants Aigars Strods norāda, ka renovācija ir notikusi, cienot nama šarmu un vēsturiskās vērtības, vienlaikus kombinējot tās ar mūsdienīgiem risinājumiem. "Piemēram, namā ir saglabātas un atjaunotas senās podiņkrāsnis, kas rūpēsies par mājīgas noskaņas radīšanu gan vakaros, kad kamīns būs iekurts, gan arī ikdienā."

"Latvia Sotheby's International Realty" pārdošanas konsultante Baiba Kalniņa piebilst: "Ēkai ir divas kāpņu telpas, no kurām vienā atrodas restaurētas elegantas vēsturiskās koka kāpnes, savukārt otrā kāpņu telpā ir izbūvēts individuāls lifts, ar kuru, izmantojot īpašas atslēgas, ir iespējams nonākt tieši dzīvoklī."

Elizabetes iela jau izsenis ir bijusi viena no prestižākajām Klusā centra ielām, kur līdzās vairākiem parkiem, muzejiem, teātriem, vēstniecībām atrodas arī veikali un restorāni, padarot to par iecienītu apmešanās vietu komforta un augsta dzīves līmeņa cienītājiem.

Namīpašuma pirmajā stāvā tiek pārdotas komerctelpas ar pelēko apdari, to kopējai platībai sasniedzot 670,5 m2. Komerctelpas ir iespējams arī dalīt.