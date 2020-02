Reorganizācijas procesā 'Rīgas piensaimnieks' pievienots 'Rīgas piena kombinātam'

Noslēdzies reorganizācijas process, kurā koncernā "Food Union" ietilpstošais piena pārstrādes uzņēmums "Rīgas piensaimnieks" ir juridiski pievienots "Rīgas piena kombinātam", liecina informācija "Firmas.lv".

Reorganizācijā visas "Rīgas piensaimnieka" saistības un tiesības pārņēmis "Rīgas piena kombināts", savukārt "Rīgas piensaimnieks" likvidēts. Reorganizācijas process noslēdzies otrdien, 25.februārī.

"Food Union" skaidroja, ka līdz ar reorganizācijas noslēgšanos turpmāk Latvijā "Food Union" grupu turpinās pārstāvēt trīs uzņēmumi – "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Premia FFL".

Savukārt visi līdzšinējie "Rīgas piensaimnieka" darbinieki turpina darbu "Food Union" grupā kā "Rīgas piena kombināts" darbinieki. Tādējādi "Rīgas piena kombināts" personāla sastāvs ir kļuvis par 37% lielāks un šajā uzņēmumā strādā 866 darbinieki, bet kopējais "Food Union" grupas Latvijā darbinieku skaits ir 1070 darbinieki.

Kā jau ziņots iepriekš, "Rīgas piensaimnieka" pievienošana "Rīgas piena kombinātam" bija viens no svaigo piena produktu izcilības centra izveides soļiem, kura mērķis ir palielināt "Food Union" grupas Latvijā ražošanas kapacitāti, paplašināt produktu piedāvājumu un nostiprināt produktu zīmolu tirgus pozīcijas. Svaigo piena produktu izcilības centrs veidots uz "Rīgas piena kombināta" zināšanu un tehnoloģiju bāzes un "Rīgas piensaimnieka" juridiskā pievienošana "Rīgas piena kombinātam" bija stratēģiski nozīmīgs un plānots solis.

Tāpat vēstīts, ka lēmums par kompāniju reorganizāciju tika pieņemts pērn 5. novembrī.

Pēc "Food Union" iepriekš vēstītā, "Rīgas piensaimnieka" pievienošana "Rīgas piena kombinātam" ir viens no stratēģiskajiem soļiem izcilības centra izveidē, kurā vienuviet apvienos zināšanas un tehnoloģijas, lai palielinātu "Food Union" grupas Latvijā ražošanas kapacitāti, paplašinātu produktu piedāvājumu un nostiprinātu produktu zīmolu tirgus pozīcijas.

"Rīgas piensaimnieka" apgrozījums 2018. gadā bija 32,769 miljoni eiro, kas ir par 2,3% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 27,5% – līdz 4,292 miljoniem eiro. Savukārt "Rīgas piena kombināta" apgrozījums 2018. gadā bija 84,743 miljoni eiro, bet peļņa – 16 243 eiro.

"Food Union" grupa apvieno trīs lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens" un "Rīgas piensaimnieks", lielāko saldējuma ražotāju Igaunijā "Premia", lielāko saldējuma ražotāju Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītāju "Hjem Is", saldējuma ražotāju Norvēģijā "Isbj¸rn Is", saldējuma ražotāju Rumānijā "Alpin57Lux" un saldējuma ražotāju Baltkrievijā "Ingman Ice Cream". 2018.gadā "Food Union" atvēra divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.