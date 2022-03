'Repharm' reģistrē jaunu uzņēmumu

Veselības uzņēmumu grupa AS "Repharm" reģistrējusi jaunu uzņēmumu – SIA "Comed", ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Jaunreģistrētā uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 2,8 tūkstoši eiro. Uzņēmuma juridiskā adrese reģistrēta Grēdu ielā 4A, Rīgā.

Jānorāda, ka AS "Repharm" šobrīd ir kapitāldaļu turētājs desmit uzņēmumos, tostarp SIA "Centrālā laboratorija", AS "Veselības centru apvienība", AS "Recipe Plus" u.c.

Par jaunreģistrētā SIA "Comed" vienīgo amatpersonu iecelts viens no uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem – Sergejs Korņijenko.