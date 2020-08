'Repute' ar 'Kristīnes Misānes lietu' plūc laurus starptautiskā PR konkursā

Prestižajā Starptautiskās Sabiedrisko attiecību asociācijas (International Public Relations Association, IPRA) nozares izcilības konkursā "IPRA Golden World Awards 2020" uzvaras laurus kategorijā "Sabiedrības iesaiste" plūkusi sabiedrisko attiecību aģentūra "Repute". Konkursā tika pieteikts aģentūras projekts "Kristīnes Misānes lieta", kura mērķis bija nepieļaut Latvijas pilsones izdošanu tiesāšanai trešajā pasaules valstī – Dienvidāfrikā, informē aģentūra.

Starptautiskajā konkursā piedalījās nozares pārstāvji no visas pasaules, un kopumā 37 dažādās kategorijās apbalvoti pasaules labākie sabiedrisko attiecību projekti un to īstenotāji. Šogad konkursā apbalvojumu saņēmuši tikai divi sabiedrisko attiecību projekti no Baltijas valstīm. To starpā, kā labāko projektu kategorijā "Sabiedrības iesaiste" (Community engagement) konkursa žūrija atzinusi kampaņu, ar kuras palīdzību šī gada sākumā izdevies panākt Latvijas pilsones Kristīnes Misānes izdošanu tiesāšanai Latvijā, nevis Dienvidāfrikā.

Projekta laikā, pateicoties vietējiem un starptautiskajiem medijiem, ievērojama uzmanība tika pievērsta Misānes stāstam – stāstam par sievieti, kura aizstāvot sevi un savus bērnus no civilvīra vardarbības Dienvidāfrikā, bija atbēgusi uz Latviju. 2018. gadā, dodoties darba darīšanās uz Mozambiku, viņu Kopenhāgenas lidostā aizturēja Dānijas tiesībsargājošo institūciju pārstāvji. Tikai pēc vairāk nekā gada Dānijas cietumā, sievietes stāstu sadzirdēja. Kristīnes Misānes atbalstītāji iesaistījās, kā arī paši organizēja dažādas aktivitātes sievietes atbalstam, protesta akcijas, kā arī bija ļoti aktīvi sociālo mediju komunikācijā.

"Šī kampaņa bija mūsu komandas sirdsdarbs, un jāatzīst – šī gada emocionālākais projekts. Sākotnēji neticējām, ka spēsim panākt tik lielu rezonansi sabiedrībā. Bija brīži, kad šķita – esam zaudējuši šai cīņā. Kristīnes likteni izšķīra burtiski dažas stundas. Brīdī, kad Dānijas lidostā jau bija ieradušies Dienvidāfrikas pārstāvji, Dānijas prokuratūra no Latvijas saņēma Kristīnes aresta orderi. Tā bija diena, kad no rīta gatavojāmies zaudējumam, bet pa dienu – svinējām uzvaru," atceras "Repute" partnere, projektu direktore Laima Tarasova.

"Repute" dibinātāja Iveta Dzērve skaidro, ka aģentūras uzdevums bija palīdzēt Misānei aizklauvēties līdz tām institūcijām un to ierēdņu sirdīm, kuri spētu sievietei palīdzēt. "Jāatzīst, ka bez tik milzīga žurnālistu un sabiedrības atbalsta, tas nebūtu iespējams. Tāpēc teikšu tā – IPRA starptautiskais novērtējums ir mūsu visu kopdarba novērtējums. Sabiedrības, žurnālistu un – "Repute" komandas," teic Dzērve.