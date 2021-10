'Reserved' un citu apģērbu veikalu pārvaldnieks cer uz visu darbinieku vakcināciju līdz novembra vidum

Apģērbu veikalu "Reserved", "Mohito", "Sinsay", "Cropp" un "House" pārvaldošais uzņēmums SIA "LPP Latvia ltd" cer, ka pēc 15.novembra, līdz kuram klātienē strādājošajiem jābūt vakcinētiem pret Covid-19, darbu varēs turpināt visi veikalu darbinieku, jo jau tagad vairums no viņiem ir vakcinējušies pret Covid-19, aģentūrai LETA pastāstīja "LPP Latvia ltd" valdes locekle Inese Ļebedeva.

Viņa stāstīja, ka "LPP Latvia ltd" 20 veikalos Latvijā pašreiz nodarbina 267 darbiniekus.

"Domājot par iespējamām izmaiņām darbinieku sastāvā, nākotnē lūkojamies ar lielu cerību - 96% no mūsu 267 darbiniekiem ir vakcinējušies vai uzsākuši vakcinācijas kursu. Mēs patiesi ceram, ka darbu pēc mājsēdes turpināsim pilnā sastāvā," teica Ļebedeva.

Tāpat viņa norādīja - lai gan pašreiz klātienes veikali ir slēgti apmeklētājiem, tirdzniecība turpinās internetveikalos. "Tomēr arī tiešsaistes tirdzniecību ietekmē valstī noteiktie ierobežojumi, piemēram, mājsēdes laikā esam atcēluši iespēju saņemt preci veikalā un turpinām piegādes tikai ar kurjeru un pakomātu. Jāņem vērā, ka piegāde uz veikalu ir bez maksas, tādēļ daudzi klienti to bija iecienījuši," sacīja Ļebedeva.

Tā kā tirgotājs saskaras ar gadījumiem, kad klients iepriekš pasūtījis paciņu uz veikalu un nav to izņēmis vai arī sūtījums no starptautiskās noliktavas atnācis īpaši stingro ierobežojumu pirmajās dienās, izņēmuma gadījumos paciņas tiek izsniegtas "pick-up" punktos ārpus telpām.

Jau vēstīts, ka līdz 15.novembrim darbinieki, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams, bet vēl nav iegūts vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savus darba pienākumus var veikt ar laboratoriski veiktu negatīvu PĶR testu, laboratoriski veiktu ātrā SARS-CoV-2 antigēna testu, vai tikai teritorijās, kur nav pieejami pakalpojumi testēšanas sertifikātu saņemšanai, ar darba devēja veiktu negatīvu SARS-CoV-2 antigēna testu.

Prasība pēc testēšanas sertifikātiem tiek attiecināta uz darbiniekiem, kuri strādā paaugstināta riska apstākļos - kontaktā ar klientiem vai lielu skaitu cilvēku vau citiem darbiniekiem, kā arī pastāv citi paaugstināti inficēšanās vai inficēšanas riski. Testēšanas sertifikāta iegūšanai ir derīgs ne agrāk kā pirms 72 stundām veikts Covid-19 ātrā antigēna testa rezultāts.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "LPP Latvia ltd" reģistrēts 2002.gadā, un tā pamatkapitāls ir 2845 eiro. Uzņēmums pieder Polijas "LPP". Iepriekšējā finanšu gadā, kas ilga no 2020.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.janvārim, "LPP Latvia ltd" strādāja ar 26,855 miljonu eiro apgrozījumu un 940 074 eiro peļņu.