'Rēzeknes dzirnavnieks' šogad divkāršojis apgrozījumu

"Rēzeknes dzirnavnieks" šogad ir divkāršojis apgrozījumu, sasniedzot 4,1 miljonu eiro, tāpat uzņēmums sasniedzis 153 tūkstošus tonnu lielu graudu apgrozījumu, informē Rēzeknes speciālā ekonomiskā zonas pārvalde. "Rēzeknes dzirnavnieka" vadītājs Arvīds Zelčs teic, ka graudkopībai 2020. gads bija labs, kā arī bija ļoti labvēlīgi laikapstākļi ražas novākšanas laikā.

AS RSEZ "Rēzeknes dzirnavnieks" 2019. gadā ir divkāršojis apgrozījumu, sasniedzot 4,1 miljonu eiro. "Rēzeknes dzirnavnieka" vadītājs Arvīds Zelčs teic, ka graudkopībai 2020. gads bija labs, kā arī bija ļoti labvēlīgi laikapstākļi ražas novākšanas laikā. Pirmā graudaugu krava uzņēmumā tika piegādāta 13. jūlijā, un arī šogad pieņemšanu uzņēmums organizēja diennakts režīmā. "Daudzu gadu pieredze rāda, ka tādā režīmā nepieciešams strādāt vidēji 14 dienas sezonā. Uzskatu, ka autotransporta rinda virzījās ātri – pagājušajā sezonā stundā varējām pieņemt 20 transporta vienības, bet šī gada sezonā pat līdz 25 transporta vienībām. Tas ir nebijis rekords – 356 kravas un 6,6 tūkstoši tonnu vienā diennaktī," norāda Zelčs. Līdz ar to šajā sezonā uzņēmumā kopā ar bioloģiskiem graudiem ieveda 153 tūkstošus tonnu graudu, kas ir par 10 tūkstošiem tonnu vairāk nekā iepriekšējā gadā. Galvenā ievestā kultūra bija kvieši – 90 tūkstoši tonnu, no tiem 65% atbilstoši pārtikas kvalitātei.

"Rēzeknes dzirnavnieka" galvenie sadarbības partneri ir četras graudu kompānijas: "Scandagra Latvia", "Latraps", "Elagro Trade" un "Baltic Agro". Šie uzņēmumi iepērk visus "Rēzeknes dzirnavniekā" ievestos graudus. "Ar šiem uzņēmumiem mums ir gadu desmitiem ilga un abpusēji veiksmīga sadarbība. Tomēr tikpat svarīgi sadarbības partneri ir zemnieku saimniecības. Mums graudus piegādā pat saimniecības, kas atrodas 100 km attālumā no Rēzeknes, t.sk., 1200 konvenciālo graudu audzētāji un 260 bioloģiskās saimniecības," atklāj Zelčs. Pakalpojumiem, kas saistīti ar graudu pirmapstrādi, ir sezonāls raksturs, un no kopējā uzņēmuma apgrozījuma tie veido 55%.

Nozīmīgs uzņēmuma sadarbības partneris ir "Latvijas dzelzceļš". Gada laikā uz uzņēmuma dzelzceļa pievedceļiem tiek padoti 7000 vagoni, no kuriem graudu izvešanai ir nepieciešami 800 vagoni. Savukārt pārējie vagoni tiek padoti, lai sniegtu pakalpojumus kokskaidu granulu rūpnīcai SIA RSEZ "NewFuels", un tie ir 10-12 vagoni diennaktī. "Tad uzņēmuma darbinieki kokskaidu granulas iekrauj vagonos, kā arī veic nepieciešamos manevru darbus produkcijas nosūtīšanai uz ostu. Tādejādi ir izveidojusies veiksmīga un abpusēji izdevīga sadarbība," teic Zelčs.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc graudu pieņemšanas sezonas laikā pienāk diena, kad graudus nepieņem vai ļoti ierobežo graudu pieņemšanas apjomus, Zelčs skaidro, ka tādu pieņemšanas punktu Latvijā nav, lai, neizvedot graudus no elevatora vai noliktavām, uzglabātu visu sezonas ražu. "Rēzeknes dzirnavnieka" graudu uzglabāšanas kapacitāte ir 85 tūkstoši tonnu, no tām 15 tūkstoši uz laukumiem zem klajas debess. Tāpēc graudu iepirkšanas kompānijas jau sezonas sākumā sāk graudu izvešanu uz ostām, lai gan arī tur pietrūkst noliktavu. "Ir gandrīz neiespējami noteikt datumu, kad kuģi pasūtīt uzkraušanai, lai uzkrautu 70 tūkstošu tonnu graudu. Kuģa dīkstāve ir ļoti dārga," atzīst Zelčs.

Vadītāju priecē saņemtā ziņa, ka ir uzņēmumi, kuri nākošā gada ražai palielinās noliktavu kapacitāti ostās. Tas nozīmē to, ka nevajadzēs bremzēt graudu pieņemšanu arī "Rēzeknes dzirnavniekā". "Bieži vien tiek vainots "Latvijas dzelzceļš", bet īstenībā ostās stāv nedēļām neizkrauti vagoni," teic Zelčs.

Zelčs norāda, ka panākumi ir saliedētā kolektīva nopelns, katra darbinieka profesionālā un individuālā pieeja klientiem. "Liels ieguvums ir pievienošanās Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai, kas nozīmē ne tikai būtiskus nodokļu atvieglojumus un līdzfinansējumu dažādiem projektiem, bet arī palīdzību sadarbības partneru piesaistē. Šodien nav iedomājams sekmīgi strādāt arī bez sadarbības ar pašvaldībām," atzīst Zelčs.

"Rēzeknes dzirnavnieks" šogad ir ieguvis Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas apbalvojumu par 1. vietu un godpilno balvu "Gada uzņēmums" mazo uzņēmumu kategorijā. Uzņēmums saņēmis arī 1. vietu nominācijās "Gada pakalpojumu sniedzējs", "Lielākais nodokļu maksātājs", "Gada investīcijas", "Sociāli atbildīgākais uzņēmums", "Gada sadarbības partneris" un 3. vietu nominācijā "Straujāk augošais uzņēmums".