Rīdziniekiem no 1. novembra būtiski pieaugs siltumenerģijas tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS "Rīgas siltums" jaunu siltumenerģijas tarifu. Rīdziniekiem no 1. novembra siltumenerģijas tarifs būs 66,76 EUR/MWh līdzšinējo 57,31 EUR/MWh vietā, informē SPRK. Apstiprinātais AS "Rīgas siltums" tarifs ietver iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu 22,7% apmērā, ko siltumapgādes uzņēmums iegādājas no sešiem siltumenerģijas ražotājiem.

Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvākas izmaksas, Daugavas labajā krastā, kur darbojas neatkarīgie siltumenerģijas ražotāji, iepirkums tiek organizēts regulārās izsolēs un lielākajai daļai siltumenerģijas ražotāju, tostarp lielākajiem ir noteikts regulēts siltumenerģijas ražošanas tarifs.

Jau septembrī AS AS "Rīgas siltums" bija spiesta paaugstināt siltumenerģijas tarifu par 26,6%, dēļ būtiska - par 57% liela pirktās siltumenerģijas cenu pieauguma, ko piegādā AS Latvenergo.

AS "Rīgas siltums'" iepirktā siltumenerģija veido 69% no kopējā rīdziniekiem nodotā apjoma, bet 31% – AS "Rīgas siltums" ražo paši. Gada laikā Rīgā tiek piegādāti apmēram 3 milj. MWh siltumenerģijas. Siltumenerģijas tarifa kāpumu ir ietekmējis iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugums, kuru savukārt ietekmējusi globālais dabasgāzes cenas straujais kāpums šī gada otrajā pusē.

Dabasgāzes cena pasaules tirgū šī gada oktobrī TTF biržā ir aptuveni 6 reizes augstāka nekā pirms gada oktobrī. Dabasgāzes kā kurināmā cenas pieaugums skar visas Eiropas valstis, tostarp Latviju, atstājot būtisku ietekmi uz siltumenerģijas ražošanas izmaksām.

Ievērojot kurināmā cenu tendences, SPRK aicina šajā apkures sezonā īpaši pievērst uzmanību iespējām mazināt nelietderīgu siltuma patēriņu un aicina AS "Rīgas siltums" kopā ar ēku apsaimniekotājiem aktīvi sadarboties, meklējot piemērotāko risinājumu, lai mazinātu siltumenerģijas pakalpojuma izmaksas katrā no mājām šajā apkures sezonā.

Vienlaikus saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju maznodrošinātām un trūcīgām personām ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu Rīgas sociālā dienestā siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai.

Paziņojumu par noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem AS "Rīgas siltums" publicēja Latvijas Vēstnesī šī gada 30. septembrī.