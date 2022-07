Rīgā atklāta Baltijas valstīs jaudīgākā elektroauto uzlādes stacija

Ceturtdien, 21. jūlijā, pie "Latvenergo" administratīvās ēkas Rīgā, Brieža ielā 12, darbu sāka Baltijas valstīs jaudīgākais elektroauto uzlādes laukums. "Elektrum Drive" stacijā ir 11 publisko uzlādes pieslēgvietu, no kurām četras ir t.s. īpaši ātrās pieslēgvietas ar uzlādes jaudu līdz 150 kW (kilovati), informē "Latvenergo".

AS "Latvenergo" zīmola "Elektrum Drive" uzlādes stacija pie "Latvenergo" galvenās ēkas ir kļuvusi par galveno Latvijā un jaudīgāko Baltijā. Šobrīd tajā vienlaikus abās ēkas pusēs (iebrauktuves no P. Brieža un Mednieku ielas) var uzlādēt 11 elektroautomobiļus, izmantojot arī četras īpaši ātrās 150 kW uzlādes vietas. Īpaši ātrā uzlādes stacija var veikt pilnu automašīnas uzlādi ar 50 kWh ietilpības bateriju vidēji 15 minūšu laikā ar nosacījumu, ka uzlāde tiek veikta no 5% līdz 85%, un auto pārējie parametri spēj uzņemt šādu uzlādes jaudu.

Ja ierasti ātrajās uzlādes stacijās uzlādi var veikt tikai viens transporta līdzeklis, tad "Elektrum Drive" uzlādes stacijās to vienlaicīgi varēs veikt divi auto ar uzlādes ātrumu līdz 75 kWh. Šādas uzlādes vietas ir jauns pakalpojums Latvijas uzlādes tīklos un padara uzlādes pakalpojumus pieejamākus vairākiem lietotājiem. Šis uzlādes laukums tagad nodrošina iespēju uzlādēt 3 pieslēgvietās līdz 150 kW CCS un vienā ar 150 kW "Chademo" spraudni, vienā vietā 50 kW "Chademo/CCS", un 2 pieslēgvietās 22 kW maiņstrāvas uzlādi. Kā arī ēkas otrā pusē, Mednieku ielā, papildus izveidotas vēl četras 22 kW maiņstrāvas pieslēgvietas.

Eiropas Savienības izaicinājums līdz 2030. gadam ir nodrošināt adekvātu uzlādes tīklu strauji augošā elektroauto tirgū. Pēdējos gados tas ir īpaši palielinājies, ņemot vērā arī mērķtiecīgo virzību uz klimata neitralitāti. Eiropas Parlamentā tiek virzīts priekšlikums par jaunu iekšdedzes auto tirdzniecības izbeigšanu 2035. gadā – tātad jau drīz jaunu auto tirgū būs tikai elektriskās automašīnas.

"Elektroauto tirgus aug ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā, un līdzvērtīgi attīstās arī uzlādes tīkls, kas notiek ar lielu "Elektrum" ieguldījumu. Esam koriģējuši arī iepriekšējās izteiktās prognozes – ja 2019. gadā tika lēsts, ka 2030. gadā Latvijā būs 36 000 elektroautomobiļu, tad šodien "Latvenergo" stratēģijā nosauktā prognoze ir ap 60 000. Tas nozīmē, ka lielākas ambīcijas ir arī "Elektrum Drive" tīklam – tajā ir 130 uzlādes pieslēgvietu, un līdz gada beigām to skaits būs vairāk nekā 200, uzsākot darbību arī kaimiņvalstīs. Tajā būs arvien vairāk jauno, īpaši ātro pieslēgvietu, kas nodrošina ātrāku un lielāku apriti, un šoferim, redzot aizņemtu ātrās uzlādes staciju, nav jāgaida nezināms laiks vai pat jābrauc prom, kamēr iepriekšējais auto tiek uzlādēts," teic AS "Latvenergo" valdes loceklis Kaspars Cikmačs.

"Pakāpeniski pieaugs īpaši ātro uzlādes vietu skaits, un jaunajās uzlādes stacijās arvien biežāk varēs izmantot arī 150 kW uzlādi. Jau šogad būs pieejamas vēl vismaz piecas uzlādes vietas, kur Rīgas iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs veikt uzlādes ar īpašu 150 kWh ātrumu, ja automašīnas tehniskie parametri to ļaus. Jau tagad lielākā daļa uzlādes staciju "Elektrum Drive" tīklā ir mērķtiecīgi veidotas kā lokācijas un lietotāja vajadzībām piemērotas uzlādes vietas. Publiskajā tīklā piedāvājam gan lēnās uzlādes iespējas mikrorajonos, gan vidējās un ātrās uzlādes iespējas izklaides un atpūtas galamērķos, gan īpaši ātrās uzlādes iespējas, kur tas ir nepieciešams – pa ceļam, pilsētvidē, galamērķos un citur," skaidro AS "Latvenergo" Elektrotransporta uzlādes tīkla vadītājs Ansis Valdovskis.

Ekonomikas ministres padomniece inovāciju un digitalizācijas jautājumos Ieva Siliņa norāda, ka šis ir ieguldījums mūsu zaļajā transformācijā, kas iet roku rokā ar digitālo transformāciju – tieši elektromobilitāte ir ļoti labs piemērs zaļo un digitālo risinājumu sinerģijai. Tas ir pirmais signāls tam, lai pēc 10 gadiem mūsu ikdiena daudz vairāk būs dalīšanās un aprites ekonomikas ikdiena – paradumi mainās jau tagad un mainīsies vēl vairāk.

Rīgas domes Attīstības plānošanas daļas galvenais projektu vadītājs transporta plānošanas jomā Jānis Andiņš atzīmē, ka Rīgas domei ir lieli plāni mobilitātes jomā – tās mērķis ir būt klimatneitrālai pilsētai tuvākajā desmitgadē. Tas nozīmē, ka Rīga vēlas kļūt elektriski mobila, un tādēļ arvien vairāk redzēsim jaunus uzlādes punktus, tādēļ tagad izstrādājam elektrouzlādes stratēģiju, definējot Rīgas teritoriālās vajadzības – kas nepieciešams mikrorajonos, kas vēsturiskajā centrā. Tas palīdzēs jebkuram, kas vēlas ātrāk attīstīt uzlādes stacijas, un, jo vairāk būs šādu staciju, jo konkurētspējīgāka un interesantāka dzīvei būs Rīga.