Rīga gūst atzinību kā biznesa pakalpojumu pilsēta

Vroclavā notikušajā pasākumā "CEE Business Services Awards 2021" Rīga saņēma balvu "Gada dinamiski augošā pilsēta CAE reģionā".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šo balvu Rīga saņēma pirmo reizi, bet 2019. gadā Rīga šajā nozares apbalvošanas pasākumā saņēma balvu "Gada uzlecošā pilsēta", informē Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra (RITA). Apbalvojumu ļāva sasniegt investīciju piesaistes un uzņēmējdarbības vides pilnveides pasākumu kopums, īpaši novērtēta iniciatīva saistībā ar RITA izveidi, kas ilgtermiņā radīs pienesumu pilsētas ekonomikai.

Par gada Starptautisko biznesa pakalpojumu centru Latvijā tika atzīts "DNB Bank ASA" Latvijas filiāle, kas šo titulu izpelnījās nozarē zemākā darbinieku rotācijas rādītāja dēļ, kā arī novērtējot uzņēmuma aktīvo darbu pie procesu automatizācijas projektiem.

Papildus ekosistēmas pilnveides jautājumiem, Rīgā pagājušajā gadā ienāca arī vairāki jauni starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) pārstāvji, piemēram, "q.beyond", kas ir vācu IT uzņēmums, "SwissCom", kas ir Šveices galvenais telekomunikāciju nodrošinātājs, "Norwegian Aai", kas ir pasaulē atpazīstama aviosabiedrība.

"SwissCom" Rīgā izvietoja savu otro Eiropas DevOps centru, un tā mērķis ir piesaistīt 200 augsti kvalificētus IT speciālistus. Uzņēmums ir arī pirmais nomnieks biroju ēkā "Z-towers".

Aviokompānija "Norwegian" nolēma centralizēt savu darbību un Rīgā izveidot starptautisku pakalpojumu centru. Norvēģijas "Air Resources Latvia" birojs vada aviokompāniju visā pasaulē, atsakoties no vairākām ārpakalpojumu darbībām.

Vācu IT uzņēmums "q.beyond" izvietoja savu biznesa centru Rīgā. Tas ir vērsts uz iespēju klientiem elastīgi un efektīvi turpināt attīstīt biznesa procesus. "q.beyond" koncentrējas uz trim īpaši strauji augošiem apakšpakalpojumiem lielajā IT pakalpojumu tirgū, proti, Cloud & Colocation, SAP un IoT. Turklāt "q.beyond" ir pieredze mākslīgā intelekta, analītikas, atļautās blokķēdes, 5G un NB IoT jomās. Apvienojot visus šos pakalpojumu moduļus, "q.beyond" izstrādā novatoriskas pakalpojumu paketes mazumtirdzniecības, ražošanas un enerģētikas nozarēm.

"Circle K" biznesa centrs Rīgā ievērojami paplašinās, pārņemot ASV un Kanādas apkalpošanas funkcijas. Tas apkalpos 7200 degvielas uzpildes stacijas Ziemeļamerikā ar 130 cilvēku komandu.

Kopumā Latvijā darbojās ap 50 SBPC, kuri nodarbina vairāk nekā 15,5 tūkstošus speciālistu. Pārsvarā tiek nodrošinātas IT, finanšu, grāmatvedības un klientu apkalpošanas funkcijas. Esošie SBPC turpina piesaistīt gan vietējos, gan ārvalstu profesionāļus, rezultāts ir ikgadējā nozarē nodarbināto skaita vidējais pieaugumu ap 7-10%. Viens no šā gada uzskatāmiem paplašināšanas piemēriem ir "Webhelp" biroja atvēršana Daugavpilī, kurā trīs mēnešu laikā pieņēma darbā vairāk nekā 200 jaunu darbinieku.

Šā gada martā LIAA ir iniciējusi "Zaļo koridoru" prioritārajiem investīciju projektiem. Tam var pieteikties Latvijas komersanti no vairākām nozarēm, tajā vidū arī SBPC, kuru investīciju un attīstības nākotnes plāni Latvijā atbilst minimālajiem kritērijiem. Tas palīdzēs saīsināt administratīvo procesu termiņus un veicinās esošo uzņēmumu attīstību. kuri atbilst kritērijiem. Tas ir viens no svarīgiem instrumentiem, kas atvieglo gan SBPC gan citu tehnoloģiski attīstītu un uz eksportu orientētu nozaru attīstību Latvijā. LIAA darbs ar Baltkrieviju kopš pagājušā gada augusta apliecina Latvijas spēju piesaistīt tehnoloģiskos uzņēmumus, tostarp inovatīvus jaunuzņēmumus, kā arī augsti kvalificētus speciālistus no citām valstīm. Līdz ar to LIAA turpinās izmantot dažāda veida kanālus lai veicināt valsts un galvaspilsētas biznesa vides un izpētes attīstību.

Saņemtā balva ir rezultāts vairāku gadu mērķtiecīgam Rīgas domes kopdarbam ar LIAA, "ABSL Latvia", Ekonomikas ministriju un citiem privātā sektora partneriem, komentē RITA direktora pienākumu izpildītājs Rolands Bogdanovs.