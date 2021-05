Rīgā kafejnīcu terašu tipveida risinājumus vairs nebūs jāsaskaņo

Uzņēmēji Rīgā turpmāk varēs izvietot kafejnīcu vasaras terases, neprasot saskaņojumu no Rīgas pilsētas būvvaldes un Rīgas domes Satiksmes departamenta, ja terašu izvietošana tiks veikta pēc pašvaldības izstrādāta tipveida risinājuma. To paredz no 1. maija spēkā stājušies saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība", paredzot virkni atvieglojumu ielu tirdzniecības veikšanā un kafejnīcu vasaras terašu izvietošanā galvaspilsētā.

Saskaņā ar noteikumiem būvvaldes un departamenta saskaņojums vairs nebūs nepieciešams būvvaldes noteiktajam tipveida risinājumam. Šādos gadījumos abu iepriekš minēto iestāžu saskaņojumi vairs nebūs nepieciešami, taču joprojām būs jāsaņem atļauja ielu tirdzniecības veikšanai, ko turpmāk izsniegs Apkaimju iedzīvotāju centrs, skaidro pašvaldība.

Joprojām ir spēkā nosacījums, ka būvvaldes un departamenta saskaņojums nav nepieciešams, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu vietā plānots izvietot tikai galdus un krēslus, kas ir konkrētai pilsētvides zonai atbilstoša dizaina, krāsu risinājuma, kvalitatīva materiāla un viegli pārvietojami. Pašvaldība devusi arī labos piemērus.

Tāpat būvvaldes saskaņojums vairs nebūs nepieciešams, veicot ielu tirdzniecību reģistrētā ielu tirdzniecības vietā, ja ielu tirdzniecības vieta iekārtota atbilstoši būvvaldes izstrādātajam tipveida risinājumam. Savukārt Satiksmes departamenta saskaņojums ielu tirdzniecības veikšanai būs saņemams Apkaimju iedzīvotāju centrā vienlaicīgi ar atļauju ielu tirdzniecības veikšanai.

Lai uzņēmējiem būtu skaidrāk saprotams reģistrēto un īslaicīgo ielu tirdzniecības vietu saskaņošanai iesniedzamo dokumentu saturs, Rīgas pilsētas būvvalde ir sagatavojusi noteikumu 6. un 7. pielikumā minētos paraugus.

Jau ziņots, ka 29. aprīlī, izskatot grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, Saeimas vairākums atbalstīja atbildīgās Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu, kas paredz no 7. maija atvērt ēstuvju ārtelpas pakalpojumu sniegšanai apmeklētājiem. Vienlaikus Ministru kabinetam tiek paredzētas tiesības atkarībā no epidemioloģiskās situācijas pieņemt lēmumu uz noteiktu laiku apturēt minēto pakalpojumu sniegšanu.

Jāpiebilst, ka Rīgas centrā šovasar iecerēts eksperimentēt ar tā dēvēto koka parketu izvietošanu pie tirdzniecības vietām, kas nozīmē, ka iepretim veikaliem uzņēmējiem būs ļauts uz ielas ierīkot nelielas atpūtas vietas, piemēram, galdiņu vai soliņu, kur cilvēki varēs apsēsties