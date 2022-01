Apciemojot vecmāmiņu Lielbritānijā, Džeiks Sebastians-Džonss (Jake Sebastian-Jones) no Austrālijas iemaldījās arī Rīgā. Pusgadu un dažas darba intervijas vēlāk viņš jau strādāja Latvijas datu analītikas jaunuzņēmumā "Nordigen" ar vienradža ambīcijām.

Šeit viņš jūtas finansiāli daudz brīvāk nekā ar vairākas reizes lielāku algu Sidnejā. Džeiks uzskata, ka ar laba programmētāja algu Latvijā var atļauties daudz vairāk nekā lielajās pilsētās, kur atalgojums ir vairākas reizes lielāks, bet par to pieejamais dzīves līmenis – zemāks. Gribas ticēt viņa teiktajam, jo viņš ir visai vaļsirdīgs un tiešs. "Man ir alerģija pret muļķībām (angliski – "I am allergic to bullshit"). Esmu pārāk slinks, lai pūlētos par kaut ko izlikties. Tāpēc es labāk izvēlos būt godīgs un saukt lietas īstajos vārdos," saka Džeiks.

Džeiks uzskata, ka Latvija ir lieliska vieta, kur sākt biznesu, īpaši – jaunuzņēmumu jomā. Runājot par pasaulē zināmiem jaunuzņēmumiem un to, kā ir sācies to stāsts, parasti tiek minēta kāda garāža. Arī Džeikam Sidnejā bija garāža, ko viņš pats neizmantoja un ko izīrēja par 1500 eiro mēnesī. Turklāt tai bija tikai jumts – nebija pat sienu. "Lielajās pilsētās viss ir tik dārgs, ka pat garāžā nav iespējams sākt veidot savu jaunuzņēmumu. Cilvēki to vienkārši nevar atļauties," ilustrē Džeiks.