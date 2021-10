'Rīga Plaza', 'Alfa', 'Akropole' saīsināts darba laiks; pieejami tikai pirmās nepieciešamības preču veikali

No 21. oktobra tirdzniecības centros "Rīga Plaza", "Akropole" un "Alfa" būs atvērti tikai pirmās nepieciešamības preču veikali, kā arī saīsināti darba laiki, informē tirdzniecības centri.

"Rīga Plaza" darba laiks saīsināts no plkst.10 līdz plkst.19. Saskaņā ar ārkārtējās situācijas laikā piemērotajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi tiks piedāvāti tikai līdzņemšanai un hipermārketa Maxima XXX darba laiks būs no plkst.7 līdz plkst.19, ar izņēmumu svētdienās, kad veikals būs atvērts no plkst.8.

"Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas un sākotnējiem ierobežojumiem, ieviesām visas prasības, lai nodalītu apmeklētāju plūsmas un nodrošinātu drošu iepirkšanos mūsu apmeklētājiem, taču, diemžēl, patlaban lielai daļai veikalu nāksies pilnībā pārtraukt darbu. Šis laiks nav viegls ne mūsu nomniekiem, ne tirdzniecības centram, jo tikai nupat bija manāma atgūšanās no iepriekšējiem ierobežojumiem tirdzniecības sektorā. Neskatoties uz to, esam sadarbojušies, ievērojuši visas prasības un turpinām to darīt, tāpēc ceram uz līdzvērtīgu attieksmi arī no valdības puses un gaidām atbalsta mehānismus uzņēmējiem, kuriem jau otro reizi nākas daļēji vai pilnībā apturēt savu darbību," sacīja "Rīga Plaza" vadītāja Irīna Toropova.

Pastiprināto ierobežojumu laikā tirdzniecības centrā "Rīga Plaza" apmeklētājiem būs pieejami tikai pirmās nepieciešamības preču veikali – pārtikas un higiēnas preču veikali, aptiekas, Vakcinācijas centrs, optikas, dzīvnieku barības veikali, preses tirdzniecības vietas, grāmatnīcas, telekomunikāciju preču un pakalpojumu vietas, kā arī ziedu tirdzniecības vietas.

Tāpat būs pieejami ārpusē izvietotie pakomāti, pašapkalpošanās automazgātava un Centrālās laboratorijas Covid-19 analīžu nodošanas punkts.

Līdz 15. novembrim tirdzniecības centrā "Rīga Plaza" ēdienu līdzņemšanai piedāvās: Sporta bārs un restorāns O'Learys, D'Arte Galleria, Asia Express, KFC, Vapiano, MySushi, 10Hits, bistro Pipars, Kebabs Fix, Tikai karotes, My Plov, Asia Express, Lage Gastronomija.

"Alfa" līdz šī gada 14. novembrim vai saskaņā ar turpmākajiem norādījumiem darbosies tikai pirmās nepieciešamības veikali un pakalpojumu sniedzēji - pārtikas un higiēnas preču veikali, optikas, aptiekas, dzīvnieku barības veikali, preses tirdzniecības vietas, grāmatnīcas, telekomunikāciju preču un pakalpojumu vietas, ziedu tirdzniecības vietas, kā arī ēdināšanas vietas, kas izsniegs ēdienus līdzņemšanai. Pakalpojumi būs pieejami ikvienam apmeklētājam "sarkanajā" jeb epidemioloģiski nedrošā vidē, neatkarīgi no sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta esamības.

Mainīts arī "Alfa" darba laiks, un turpmāk tas apmeklētājiem pieejams laikā no plkst. 10.00 līdz 19.00, savukārt, "Rimi Hipermārkets" būs atvērts no plkst. 7.00 līdz 19.00.

Vienlaikus "Alfa" pie kino ieejas darbu turpina mobilais vakcinācijas punkts, kur šobrīd tiek veikta iedzīvotāju vakcinācija pret Covid-19 tikai ar iepriekšēju pierakstu. Tā darba laiks ir katru dienu no plkst. 10.00 – 20.00.

"Tirdzniecības centrs "Alfa" vienmēr ir bijis atbildīgs tirdzniecības centrs, un mūsu galvenā prioritāte ir klientu un personāla veselība un drošība. "Alfa" turpina ievērot visus noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, ieviešot jaunus un uzturot jau esošos kontroles mehānismus, piemēram, apmeklētāju plūsmas sadalījumu un veikalu pieejamības nodrošināšanu atbilstošajās zonās, sertifikātu kontroli, cilvēku uzskaiti, dezinfekcijas pasākumus, masku valkāšanu, fiziskās distances ievērošanu, ieeju veikalos tikai ar groziņiem u. c. Tāpat centrā tiek veikti regulāri gaisa kvalitātes mērījumi, kas apliecina, ka iekštelpu gaisa kvalitāte ir droša apmeklētāju veselībai. Arī turpmāk "Alfa" darbosies saskaņā ar noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai jau maksimāli ātri atgrieztos ierastajā dzīves ritmā," norāda "Alfa" vadītāja Liene Apine.

No 21. oktobra līdz 15. novembrim iepirkšanās centrs "Akropole" būs daļēji slēgts, darbu turpinās vairāk nekā 60 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas, kas būs atvērtas no pl. 10.00 līdz 19.00. Līdz 15. novembrim apmeklētājiem būs atvērti pirmās nepieciešamības veikali – pārtikas veikali, aptiekas, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, ziedu veikals, grāmatnīcas, preses tirdzniecības vietas, higiēnas un saimniecības preču veikali, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas, kā arī ēdināšanas vietas, kas izsniegs ēdienu līdzņemšanai.

Sākot ar ceturtdienu, 21. oktobri, mainās arī iepirkšanās centra "Akropole" strādājošo veikalu darba laiks – "Maxima" turpmāk strādās no pl. 7 līdz pl. 19 visās dienās, izņemot svētdienu, kad tā darba laiks ir noteikts no pl. 8 līdz pl. 19, savukārt lielākā daļa veikalu un pakalpojumu sniegšanas vietas strādās no pl. 10 līdz pl. 19. Precīza informācija par veikaliem, kas turpinās darbu un to darba laikiem, ir pieejama "Akropoles" mājaslapā.

Ārpusē pie "Akropole" B ieejas ir izvietots vienots pasūtījumu izsniegšanas punkts, kur apmeklētāji varēs saņemt iepriekš tiešsaistē iegādātas un apmaksātas preces no "Akropoles" veikaliem. Lai saņemtu pasūtījumu vienotajā pasūtījumu izsniegšanas punktā, pasūtījuma apmaksa jāveic jau iepriekš. Ierodoties preču izsniegšanas punktā, individuāli telefoniski jāsazinās ar attiecīgo veikalu, paziņojot par savu ierašanos un nosaucot pasūtījuma numuru.

Apmeklētāju drošība turpina būt "Akropole" prioritāte – apmeklētājiem tiek nodrošinātas bezkontakta dezinfekcijas iekārtas, saskarsmes virsmas tiek regulāri tīrītas un dezinficētas, eskalatoros ir iemontēti speciāli rokturu dezinfekcijas mehānismi un apsardzes dienests turpina izsniegt bezmaksas sejas maskas. Vienlaikus "Akropole" telpās ventilācijas sistēmas turpina darboties svaiga gaisa režīmā visu diennakti, papildu par gaisa attīrīšanu liftos nepārtraukti rūpējas specializētas gaisu attīrošas iekārtas.

Jau ziņots, ka trešdien valdība apstiprināja, ka mājsēdes laikā no 21. oktobra līdz 15. novembrim tiks ieviesta komandantstunda, kad laika posmā no pulksten 20 līdz pulksten 5 nevarēs atrasties ārpus mājas bez attaisnojoša iemesla.