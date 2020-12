'Rīga Plaza' līdz 11. janvārim būs atvērti aptuveni 40% veikalu

Tirdzniecības centrs "Rīga Plaza" laikā no 21. decembra līdz 11. janvārim būs atvērts no plkst. 10:00-19:00, bet "Maxima XXX" – no plkst. 8:00-23:00 (darba laiki atšķirsies svētku periodā). Daudzi veikali darbosies kā preču saņemšanas (pick-up) punkti.

To piedāvātās preces iespējams pasūtīt elektroniski, bet par tām norēķināties, kā arī saņemt tās var uz vietas veikalā.

"Rīga Plaza" darba laiks svētkos: 24. decembris no plkst. 10:00-18:00; 25. decembris – slēgts; 31. decembris no plkst. 10:00-18:00; 1. janvāris – slēgts.

"Maxima XXX" darba laiks svētkos: 24. decembris no plkst. 8:00-20:00; 25. decembris – 11:00-21:00; 31. decembris no plkst. 8:00-20:00; 1. janvāris – 12:00-21:00.

Veikali, kas strādā klātienē un kuros iespējams iegādāties atļauto kategoriju preces : "Apotheka" (Apotheka Beauty ir slēgts), "Biotēka", "Bite", "Drogas", "Evelatus", "Fielmann","iDeal" (strādā arī kā preču saņemšanas punkts), "IQOS", "Jānis Roze" (strādā arī kā preču saņemšanas punkts), "LMT", "Maxima XXX", "Narvesen", "Optio", "PetCity", "Rituals", "Stenders", "Tele 2" (strādā arī kā preču saņemšanas punkts), "Vizionette" u.c.

Kafejnīcas, restorāni un picērijas, kas strādās klātienē, piedāvājot ēdienus līdzņemšanai: "Asia Express", "Chicks & Chips", "Baskin Robbins", "Kebabs Fix", "Lage Gastronomija", "Lassi", "My Plov", "Pipars", "Street Food Points", "Tikai Karotes".

Veikali, kas strādā kā preču saņemšanas (pick-up) punkti darba dienās: "4F", "Apranga", "Brain Games", "Dessert", "Douglas Select", "Gabi", "Given by Grenardi", "KidZone&Toys Planet", "Lindex", "Live", "Neri Karra", "NordBaby", "Outlet Bazaar", "Tet", "The Body Shop", "XS Rotaļlietas", "Zvaigzne ABC". Arī restorāni "D'Arte Galleria" un "Gan Bei" strādās kā pick-up punkti.

"MFD veselības punkts" strādās 23.decembrī laikā no plkst. 10:00 līdz 20:00.

Apmeklētājiem ir atvērtas ieejas Roma un Ņujorka.

Tirdzniecības centrs "Rīga Plaza" aicina apmeklētājus būt atbildīgiem un ievērot epidemioloģiskās drošības prasības, apmeklējot tirdzniecības centru. "Rīga Plaza" ir ieviesis papildu drošības pasākumus, izvietojot bezkontakta dezinfekcijas iekārtas pie visām tirdzniecības centra ieejām, pastiprināti uzkopjot un dezinficējot telpas, kā arī nodrošinot bezmaksas sejas maskas tiem apmeklētājiem, kuri tirdzniecības centru apmeklējuši bez maskas.

"Rīga Plaza" ir viens no lielākajiem tirdzniecības centriem Latvijā, kas apmeklētājiem atvērts kopš 2009. gada 31. marta.