Rīgā siltumenerģijas tarifu plāno celt vēl par 8%

No novembra beigām AS "Rīgas siltums" siltumenerģijas tarifu plāno palielināt vēl par 8% - no 170,59 eiro par megavatstundu (MWh) līdz 183,86 eiro par MWh, liecina uzņēmuma izstrādātais tarifu projekts, kas iesniegts vērtēšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Uzņēmums tarifu plāno paaugstināt no 28. novembra.

Spēkā esošā siltumenerģijas tarifa pieaugums ir saistīts ar šķeldas un pirktās siltumenerģijas cenu kāpumu, prasītās tarifa izmaiņas pamato uzņēmums.

"Rīgas siltums" šoruden jau dubultoja siltuma tarifus, paceļot cenas no 85,45 eiro par MWh līdz 170,59 eiro par MWh.

SPRK vērš uzmanību, ka mājsaimniecību lietotājiem rēķinos no oktobra automātiski tiek piemērots valsts noteiktais atbalsts. Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 eiro par MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni - 68 eiro par MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh valsts kompensē 90%.

No visa Rīgai nepieciešamā siltuma "Rīgas siltums" saražo 30% siltumenerģijas, bet 70% tiek iepirkts no neatkarīgajiem ražotājiem. Nozīmīgākais ražotājs ir AS "Latvenergo", kas šobrīd ir apstiprinājis TEC-1 un TEC-2 siltuma ražošanas tarifus un plānots būt vidēji robežās no 185 līdz 190 eiro par MWh.

"Firmas.lv" dati liecina, ka "Rīgas siltuma" apgrozījums pērn bijis 146,45 miljoni eiro, bet peļņa - 5,4 miljoni eiro. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.