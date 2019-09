Rīgā trūkst mazo īres dzīvokļu; vidējo dzīvokļu cenas apsteidz Viļņu

Rīgas īres tirgū ir salīdzinoši neliels maza izmēra dzīvokļu piedāvājums, savukārt vidēja izmēra dzīvokļa īres cenas Rīgā apsteidz Viļņu un vidēji arī Tallinu, liecina Igaunijas uzņēmuma "RIA.com Marketplaces" apkopotā informācija.

Rīgā no nekustamo īpašumu vietnē "city24.lv" kopumā 828 ilgtermiņa īrei pieejamajiem īpašumiem, lielākā daļa jeb 706 īpašumi ir platībā virs 50 kvadrātmetriem, kamēr platībā līdz 35 kvadrātmetriem īrei ir pieejami 59 dzīvokļi. Īres cenas labā stāvoklī esošiem mazajiem dzīvokļiem platībā līdz 35 kvadrātmetriem ir no vidēji 200-250 eiro, taču prestižā rajonā pilsētas centrā cena var sasniegt arī 850 eiro mēnesī.

Savukārt no Rīgā kopumā 828 īrei pieejamajiem dzīvokļiem tikai 91 dzīvoklis ir vidēja izmēra - platībā no 50 līdz 60 kvadrātmetriem, un to īres cena svārstās no vidēji 250 eiro līdz 1200 eiro mēnesī.

Igaunija Baltijas valstu vidū izceļas ar īpaši lielu pieprasījumu pēc platības ziņā maziem dzīvokļiem, un arī to piedāvājums ir lielāks nekā, piemēram, Rīgā. No nekustamo īpašumu vietnē "city24.ee" ilgtermiņa īrei pieejamajiem 1400 nekustamajiem īpašumiem, aptuveni puse ir dzīvokļi ar platību līdz 50 kvadrātmetriem, bet 340 īpašumi ir platībā zem 35 kvadrātmetriem. Šāda labā stāvoklī esoša dzīvokļa cena Tallinā svārstās ap 450 eiro mēnesī.

Savukārt Viļņā, pēc tīmekļa vietnes "aruodas.lt" datiem, tiek izīrēti 2200 īpašumu. No tiem 275 ir maza izmēra mājokļi, kuru platība nepārsniedz 35 kvadrātmetrus. Cenas ir zemākas nekā Tallinā un Rīgā, un remontētu mazas platības dzīvokli Viļņā izīrē par apmēram 200 eiro mēnesī. Savukārt 50 kvadrātmetrus liels dzīvoklis Viļņā izmaksā apmēram 500 eiro mēnesī.

Liels pieprasījums pēc mazajiem dzīvokļiem šobrīd ir arī Ukrainas galvaspilsētā Kijevā, kur, pēc nekustamo īpašumu vietnes "Dom.RIA.com" datiem, īrei kopumā pieejami 3320 nekustamie īpašumi, no kuriem tikai 225 ir platībā līdz 35 kvadrātmetriem. Vidējā mēneša īres maksa mazam dzīvoklim ir 320 eiro, savukārt par apmēram 50 kvadrātmetrus plaša dzīvokļa īri jāšķiras pat no vidēji 600 eiro mēnesī.

Īpaši aktīvi īres tirgus dalībnieki Baltijas valstīs ir cilvēki vecumā līdz 30 gadiem, kuri paši savu mājokli iegādāties vēl nevar atļauties. Tomēr arvien biežāk šādu izvēli nenosaka tikai finansiāli apsvērumi vien, norāda "RIA.com Marketplaces".

"Daudziem liela dzīves telpa nemaz nav nepieciešama, tāpēc kopumā nekustamo īpašumu tirgū pieprasījums pēc maziem, bet moderniem dzīvokļiem arvien pieaug. Taču kopējās tendences rāda, ka arvien vairāk jauniešu mūsdienās izvēlas nevis gadu desmitiem maksāt aizdevumu bankai, bet dzīvokli īrēt. Viņu prioritātes ir ceļošana un mobilitāte, nevis finansiāls slogs, maksājot aizdevumu. Jauniešu kopumā arvien biežāk izvēlēties dzīves modeli, kas viņiem vajadzības gadījumā ļauj ātri un ērti mainīt savu dzīvesvietu. Šī tendence nav raksturīgai tikai Baltijai, bet arī Polijai, Ukrainai un citām valstīm. Šī iemesla dēļ par īres projektu attīstību būtu jādomā arī valstiskā mērogā, lai šādu iespēju piedāvātu arī jaunajām ģimenēm," sacīja Igaunijas uzņēmuma "RIA.com Marketplaces" līdzdibinātājs Artjoms Umanets.

Kā liecina "RIA.com Marketplaces" apkopotā informācija, pieprasījums pēc īres dzīvokļiem Baltijas valstu galvaspilsētās strauji pieaug. Īres dzīvokļu pieprasījumu vairo arī ārvalstu studenti un viesstrādnieki. Ņemot vērā augsto pieprasījumu, nekustamo īpašumu attīstītāji Baltijas valstu galvaspilsētās pēdējā laikā attīsta jaunus nekustamo īpašumu projektus, kuri paredzēti nevis pārdošanai, bet gan izīrēšanai.

Piemēram, Tallinā īstenoti vairāki šādi projekti, pārbūvējot un atjaunojot bijušo ražotņu ēkas. Īres cenas vienā šādā projektā Tallinas ziemeļu rajonā sākas no 395 eiro mēnesī par vienistabas dzīvokli, 519 eiro - par divistabu dzīvokli un 699 eiro - par trīsistabu dzīvokli.