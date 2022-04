'Riga Wood Baltic' šogad plāno strādāt ar 11,1 milj. eiro apgrozījumu

AS "Latvijas finieris" piederošais koksnes plātņu tirdzniecības uzņēmums AS "Riga Wood Baltic" pērn teju dubultojis savu apgrozījumu – uzņēmums 2021.gadā apgrozīja 13,8 milj. eiro, pēc nodokļu nomaksas gūstot 1,02 milj. eiro peļņu, rāda "Lursoft" dati.

Iesniegtajā vadības ziņojumā AS “Riga Wood Baltic” norādījusi, ka 2021.gadā stingri ieturētā izdevumu sabalansētība ar ieņēmumiem, kā arī uzņēmuma spēja pastāvīgi sekot līdzi un operatīvi reaģēt uz tirgus izmaiņām, deva rezultātu, kopumā radot stabilitāti turpmākajā darbībā.

Jānorāda, ka aizvadītajā gadā VID administrētajos nodokļos AS “Riga Wood Baltic” samaksāja 265,18 tūkst. eiro.

Šogad AS “Riga Wood Baltic” plāno strādāt ar 11,1 milj. eiro lielu apgrozījumu. “Viens no būtiskākajiem mērķiem ir palielināt produktu daudzveidību, ko piedāvāt Baltijas plātņu patērētājiem, un turpināt attīstīt mazumtirdzniecību,” iesniegtajā gada pārskatā ziņo AS “Riga Wood Baltic”.

“Lursoft” izziņas informācija liecina, ka AS “Riga Wood Baltic” ir reģistrēts distribūcijas centrs Rīgā, kā arī četri plātņu nami.