Rīga zaudē Kauņai – 'Omniva' Lietuvā atver papildu centru pārrobežu loģistikas pakalpojumiem

"Omniva" Kauņā šā gada jūnija sākumā ir atvērusi papildu starptautisko tranzītsūtījumu šķirošanas centru. Tajā tiek šķiroti starptautiski e-komercijas sūtījumi, kas pārsvarā nāk no Ķīnas, un tiks sūtīti tālāk uz dažādām pasaules valstīm.

"Omniva" starptautiskā tranzīta segments pārstāvēts piecos nozīmīgos punktos: Tallinā, Londonā, Amsterdamā, Hahenburgā un tagad arī Kauņā. Starptautiskā tranzīta un e-komercijas klientu kontaktcentrs atrodas Bangladešā.

Jaunais šķirošanas centrs Kauņā apkalpos vairāk nekā desmit miljonus sūtījumu gadā un radīs 55 jaunas darbvietas Lietuvā.

"Baltija ir "Omniva" vietējais tirgus. Mēs izskatījām arī Latviju un Rīgu kā vienu no iespējamām jaunā šķirošanas centra vietām, jo patlaban lielākā starptautiskā tranzītkravu satiksme notiek caur Rīgas lidostu. Tomēr dažādu vietējo varas iestāžu noteikto ierobežojumu dēļ tika nolemts izvēlēties Kauņu," sacīja "Omniva" Starptautiskā tranzīta nodaļas vadītājs Svens Kukemelks (Sven Kukemelk).

Šķirošanas centrs Kauņā ir izveidots sadarbībā ar "Hoptrans Logistics" – strauji augošu starptautisko transporta un loģistikas pakalpojumu sniedzēju. "Hoptrans" pamatdarbība ir autopārvadājumi, lai gan uzņēmums piedāvā arī daudzpusīgus loģistikas risinājumus, apvienojot dažādus pārvadāšanas veidus un organizējot projektus e-komercijas biznesam.

"Omniva" grupā ietilpst mātesuzņēmums AS "Eesti Post" un saistītie uzņēmumi. AS "Eesti Post" galvenā darbības joma ir pasta un loģistikas pakalpojumi. SIA "Omniva" un "Omniva LT UAB" pamatdarbība ir pakomātu un kurjerpakalpojumu sniegšana Latvijas un Lietuvas tirgos. AS "Maksekeskus" darbības joma ir maksājumu risinājumu nodrošināšana e-komercijas uzņēmumiem Baltijas valstīs, savukārt "Finbite OÜ" piedāvā e-rēķinu un finanšu tehnoloģiju (FinTech) risinājumus visās Baltijas valstīs, bet "Post 11" veic starptautiskus loģistikas pakalpojumus tiešsaistes tirgotājiem preču piegādei visā pasaulē.

Grupā visās Baltijas valstīs strādā 2300 cilvēku, un apgrozījums 2020. gadā bija 135,6 miljoni eiro.